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  • Глава заявки Саудовской Аравии о том, примут ли геев в стране во время ЧМ-2034: «Будем рады всем гостям. Уважаем частную жизнь»
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Глава заявки Саудовской Аравии о том, примут ли геев в стране во время ЧМ-2034: «Будем рады всем гостям. Уважаем частную жизнь»

В Саудовской Аравии ответили, примут ли геев в стране во время ЧМ-2034.

Саудовская Аравияединственный претендент на проведение ЧМ-2034. Ее должны официально объявить страной-хозяйкой турнира на конгрессе ФИФА 11 декабря.

Однополые отношения незаконны в Саудовской Аравии, трансгендерность не признается. Тем не менее руководитель заявки Саудовской Аравии Хаммад аль-Балави заявил, что на чемпионате мира будут рады всем.

«Уважение и радушие в Саудовской Аравии будет распространяться на всех людей со всего мира. Мы уважаем частную жизнь всех наших гостей. За последние несколько лет мы видели миллионы гостей в Саудовской Аравии.

Мы провели более сотни спортивных мероприятий, которые посетили более трех миллионов болельщиков, которым понравился этот опыт. Людям нужно узнать больше о стране, и лучший способ сделать это – приехать и посетить ее. Там они встретят гостеприимных саудовцев. Мы будем рады принять всех наших гостей», – сказал аль-Балави.

На ЧМ-2034 в Саудовской Аравии не будет алкоголя, скорее всего: «Мы провели более сотни спортивных мероприятий без него»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sports
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Политика
дискриминация
ЧМ-2034
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