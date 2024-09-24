Шченсны готов перейти в «Барсу». Вратарь должен будет выплатить «Ювентусу» компенсацию в случае возобновления карьеры (Diario Sport)

Войчех Шченсны готов присоединиться к «Барселоне».

Ранее стало известно , что после травмы Марка-Андре тер Стегена каталонский клуб связался с экс-голкипером «Ювентуса ». Поляк, завершивший карьеру летом, допускает ее возобновление.

По информации Diario Sport, Шченсны уже знает, что «Барселона » предпочитает именно его кандидатуру, и готов дать согласие на подписание контракта. Он убежден, что станет твердым первым номером команды, как только наберет оптимальную форму.

Прежде чем приступить к обсуждению деталей соглашения, Войчеху придется урегулировать ситуацию с контрактом с «Ювентусом». В силе остается пункт о том, что голкипер будет должен выплатить итальянскому клубу компенсацию, если перейдет в клуб из топ-лиги до истечения определенного периода времени.

Эта сумма невелика, и «Барса» надеется, что футболист решит этот вопрос до подписания нового контракта.