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Кубок английской лиги. 3-й раунд. «МЮ» сыграет с «Барнсли», «Эвертон» против «Саутгемптона»

Сегодня пройдут матчи 3-го раунда Кубка английской лиги.

 «Эвертон» примет «Саутгемптон», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барнсли». 

В среду «Тоттенхэм» будет противостоять «Ковентри». 

В следующий вторник «Манчестер Сити» сыграет с «Уотфордом», «Арсенал» – с «Болтоном», «Челси» – с «Барроу», а «Ливерпуль» – с «Вест Хэмом». 

Кубок английской лиги

3-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка английской лиги

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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