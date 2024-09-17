Кубок английской лиги. 3-й раунд. «МЮ» сыграет с «Барнсли», «Эвертон» против «Саутгемптона»
Сегодня пройдут матчи 3-го раунда Кубка английской лиги.
«Эвертон» примет «Саутгемптон», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барнсли».
В среду «Тоттенхэм» будет противостоять «Ковентри».
В следующий вторник «Манчестер Сити» сыграет с «Уотфордом», «Арсенал» – с «Болтоном», «Челси» – с «Барроу», а «Ливерпуль» – с «Вест Хэмом».
Кубок английской лиги
3-й раунд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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