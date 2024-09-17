Кубок английской лиги. 3-й раунд. «МЮ» сыграет с «Барнсли», «Эвертон» против «Саутгемптона»

Сегодня пройдут матчи 3-го раунда Кубка английской лиги.

«Эвертон » примет «Саутгемптон », «Манчестер Юнайтед » сыграет с «Барнсли ».

В среду «Тоттенхэм » будет противостоять «Ковентри».

В следующий вторник «Манчестер Сити» сыграет с «Уотфордом», «Арсенал» – с «Болтоном», «Челси» – с «Барроу», а «Ливерпуль» – с «Вест Хэмом».

Кубок английской лиги

3-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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