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  • Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Тампа» примет «Каролину», «Рейнджерс» против «Айлендерс», «Питтсбург» встретится с «Баффало»
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Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Тампа» примет «Каролину», «Рейнджерс» против «Айлендерс», «Питтсбург» встретится с «Баффало»

Клубы НХЛ проводят выставочные матчи перед стартом нового сезона.

Предсезонные матчи НХЛ

«Питтсбург» – «Баффало» – 02:00

«Тампа» – «Каролина» – 02:00

«Монреаль» – «Нью-Джерси» – 02:00

«Рейнджерс» – «Айлендерс» – 02:00

«Оттава» – «Торонто» – 02:00

«Бостон» – «Вашингтон» – 02:00

«Сан-Хосе» – «Анахайм» – 05:00

«Ванкувер» – «Сиэтл» – 05:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
выставочные матчи
результаты матчей
logoНью-Джерси
logoПиттсбург
logoРейнджерс
logoАйлендерс
logoБаффало
logoОттава
logoМонреаль
logoТоронто
logoБостон
logoТампа-Бэй
logoКаролина
logoВашингтон
logoВанкувер
logoАнахайм
logoСан-Хосе
logoНХЛ
logoСиэтл
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