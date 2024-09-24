Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Тампа» примет «Каролину», «Рейнджерс» против «Айлендерс», «Питтсбург» встретится с «Баффало»
Клубы НХЛ проводят выставочные матчи перед стартом нового сезона.
Предсезонные матчи НХЛ
«Питтсбург» – «Баффало» – 02:00
«Тампа» – «Каролина» – 02:00
«Монреаль» – «Нью-Джерси» – 02:00
«Рейнджерс» – «Айлендерс» – 02:00
«Оттава» – «Торонто» – 02:00
«Бостон» – «Вашингтон» – 02:00
«Сан-Хосе» – «Анахайм» – 05:00
«Ванкувер» – «Сиэтл» – 05:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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