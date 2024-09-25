«Реал» год не проигрывает в Ла Лиге – 39 матчей. До рекорда «Барселоны» еще 4 игры
«Реал» в последний раз проигрывал в Ла Лиге год назад.
Команда Карло Анчелотти одолела «Алавес» (3:2) в 7-м туре.
Последнее поражение мадридцев в чемпионате Испании датируется 24 сентября 2023 года. С тех пор они провели 39 матчей и ни разу не уступили.
Более продолжительная серия была только у «Барселоны» – 43 матча с с 2017 по 2018 год.
В следующем туре «Реал» ждет дерби с «Атлетико» – оно назначено на 29 сентября. Далее «Мадрид» встретится с «Вильярреалом» (дома), «Сельтой» (в гостях), «Барселоной» (дома») и «Валенсией» (в гостях).
Команде Анчелотти надо не проиграть во всех этих встречах, чтобы побить рекорд каталонцев.
Опубликовал: Александр Суряев
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