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«Реал» год не проигрывает в Ла Лиге – 39 матчей. До рекорда «Барселоны» еще 4 игры

«Реал» в последний раз проигрывал в Ла Лиге год назад.

Команда Карло Анчелотти одолела «Алавес» (3:2) в 7-м туре.

Последнее поражение мадридцев в чемпионате Испании датируется 24 сентября 2023 года. С тех пор они провели 39 матчей и ни разу не уступили.

Более продолжительная серия была только у «Барселоны» – 43 матча с с 2017 по 2018 год.

В следующем туре «Реал» ждет дерби с «Атлетико» – оно назначено на 29 сентября. Далее «Мадрид» встретится с «Вильярреалом» (дома), «Сельтой» (в гостях), «Барселоной» (дома») и «Валенсией» (в гостях).

Команде Анчелотти надо не проиграть во всех этих встречах, чтобы побить рекорд каталонцев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Алексиса Мартина-Тамайо
logoКарло Анчелотти
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАлавес
рекорды
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