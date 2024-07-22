Павелски завершил карьеру после 18 сезонов в НХЛ: 13 за «Сан-Хосе», 5 – за «Даллас». Форвард набрал 1068 очков в 1332 матчах в лиге

Джо Павелски завершил карьеру.

«Даллас» официально сообщил, что 40-летний нападающий завершил игровую карьеру.

Хоккеист провел 18 сезонов в НХЛ.

был выбран под общим 205-м номером в седьмом раунде драфта НХЛ-2003.

Дебютным в лиге для форварда стал сезон-2006/07. Первые 13 сезонов в НХЛ хоккеист провел в составе «Шаркс», еще 5 следующих сезонов – в « ».

В общей сложности Павелски записал на свой счет 1068 (476+592) баллов за результативность в 1332 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.

В плей-офф хоккеист сыграл 201 матч и набрал 143 (74+69) очка.