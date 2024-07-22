Павелски завершил карьеру после 18 сезонов в НХЛ: 13 за «Сан-Хосе», 5 – за «Даллас». Форвард набрал 1068 очков в 1332 матчах в лиге

Теги Даллас Сан-Хосе Джо Павелски НХЛ Хоккей

Джо Павелски завершил карьеру.

«Даллас» официально сообщил, что 40-летний нападающий завершил игровую карьеру.

Хоккеист провел 18 сезонов в НХЛ.

Джо Павелски был выбран «Сан-Хосе» под общим 205-м номером в седьмом раунде драфта НХЛ-2003.

Дебютным в лиге для форварда стал сезон-2006/07. Первые 13 сезонов в НХЛ хоккеист провел в составе «Шаркс», еще 5 следующих сезонов – в «Далласе».

В общей сложности Павелски записал на свой счет 1068 (476+592) баллов за результативность в 1332 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.

В плей-офф хоккеист сыграл 201 матч и набрал 143 (74+69) очка.

8 комментариев
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Достойная карьера!
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Жаль, что Джо не взял Кубок! Отличный игрок!
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Очень жаль, что игрок такого уровня не взял кубок Стэнли за всю свою богатую карьеру.
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Уходит легенда!
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Джо решил. Значит время пришло. Моглось и в десятку бомбардиров войти, и совсем близко был исторический топ-10 ПО, но это всего лишь цифры и статистика, но мастерство тоже останется) Успехов на новом поприще! )
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Уходит вовремя
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Легенда!
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Удачи Джо. Может получится выиграть КС в системе Хосе. Когда-то этой команде должно же повезти..
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