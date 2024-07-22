Павелски завершил карьеру после 18 сезонов в НХЛ: 13 за «Сан-Хосе», 5 – за «Даллас». Форвард набрал 1068 очков в 1332 матчах в лиге
Джо Павелски завершил карьеру.
«Даллас» официально сообщил, что 40-летний нападающий завершил игровую карьеру.
Хоккеист провел 18 сезонов в НХЛ.
Джо Павелски был выбран «Сан-Хосе» под общим 205-м номером в седьмом раунде драфта НХЛ-2003.
Дебютным в лиге для форварда стал сезон-2006/07. Первые 13 сезонов в НХЛ хоккеист провел в составе «Шаркс», еще 5 следующих сезонов – в «Далласе».
В общей сложности Павелски записал на свой счет 1068 (476+592) баллов за результативность в 1332 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.
В плей-офф хоккеист сыграл 201 матч и набрал 143 (74+69) очка.