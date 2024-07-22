«Краснодар» не продал Сперцяна «Лансу» (Foot Mercato)

«Краснодар» отклонил предложение «Ланса» о трансфере Эдуарда Сперцяна.

По информации Foot Mercato, предложенная за игрока сумма не оправдала ожиданий российского клуба, который не стремится расстаться с игроком.

Отмечается, что полузащитник высоко оценивается не только владельцем «Ланса» Джозефом Угурляном (французский бизнесмен имеет армянские корни – Спортс), но и другими французскими клубами, среди которых упоминается «ПСЖ».

Кроме того, интерес к 24-летнему футболисту проявляла испанская «Жирона».

С полной статистикой Сперцяна можно ознакомиться здесь.

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