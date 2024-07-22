«Краснодар» не продал Сперцяна «Лансу» (Foot Mercato)

Теги Ланс ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Краснодар Жирона Эдуард Сперцян деньги Футбол

«Краснодар» отклонил предложение «Ланса» о трансфере Эдуарда Сперцяна.

По информации Foot Mercato, предложенная за игрока сумма не оправдала ожиданий российского клуба, который не стремится расстаться с игроком.

Отмечается, что полузащитник высоко оценивается не только владельцем «Ланса» Джозефом Угурляном (французский бизнесмен имеет армянские корни – Спортс), но и другими французскими клубами, среди которых упоминается «ПСЖ».

Кроме того, интерес к 24-летнему футболисту проявляла испанская «Жирона».

С полной статистикой Сперцяна можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев
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Как будто ПСЖ к Моте было бы отлично для обоих
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Угурлян наверное думал по братски договориться, но видимо не прокатило
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Ну и хорошо.
Будет кого из Краснодара в фэнтези РПЛ брать. :)
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А ещё Реалу, Ливерпулю, Сити, Баварии, Интеру. Можно много новостей насочинять)
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Ответ Edgar Dupo
Как будто ПСЖ к Моте было бы отлично для обоих
ПСЖ почти не играет с атакующим полузащитником, а в центре обычно выходят Заир-Эмери и Руис, да и Ли дублирует возможности Сперцяна.
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Ответ ARAMIS777
Приветствую. Я в него не поверил. Да и в полузащите у меня все дорогие ребятки, за исключением Вера(Химочки).
А, ну я после матча с Зенитом его первым взял. Уж очень хорош был. Да и цена привлекательная очень. А Сперцяна сейчас брать надо с осторожностью. Что-то вялый он стал. Чем-то напоминает Хвичу времён последних месяцев игры за Рубин
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