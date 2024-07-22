Генич о рекламе букмекеров: «Неприятно, когда меня обвиняют. Чувствую ответственность, но думать нужно своей головой, а не винить другого. У нас как стадо – он сказал, пойдем за ним»

Теги премьер-лига Россия телевидение Ставки на спорт Константин Генич Матч ТВ Ставки на футбол Ставки на сегодня деньги Букмекеры Футбол

Константин Генич высказался об отношении к рекламе букмекеров.

Ранее комментатор «Матч ТВ» рассказывал о том, что проиграл 15-20 млн рублей на ставках: «Активно играю уже лет восемь. Это не лудомания – я не продавал машину, не выносил из дома вещи».

– Как ты сейчас относишься к рекламе букмекеров? Ты чувствуешь ответственность?

– Мне максимально некомфортно и неприятно, когда во всем обвиняют меня. Я во всех роликах говорил, что надо играть с умом, но слишком легкая нажива многих губит.

Сколько бы я ни пропагандировал, что каждый должен думать своей головой, всегда надо найти, кого обвинить. Не ты виноват, а [кто-то другой]: «Зачем ты мне посоветовал, зачем я тебя послушал?» Это в нашем менталитете.

Я чувствую ответственность, представляя букмекера и давая какие-то прогнозы, безусловно. Но это такое поле, где каждый должен сам включать голову. У нас такая массовость, как стадо: он сказал, мы пойдем за ним.

Ты же, когда принимаешь решения о покупке чего-то, бывает, что тоже обманывают, но ты голову включаешь, все анализируешь и перепроверяешь. Здесь тоже надо так подходить, – сказал Генич.

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55 комментариев
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Проигранные 15-20 миллионов - лучшая реклама ставок от Генича)
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Ну по такой логике можно и наркотики легализовать, ну а что, каждый своей головой думает, никто никого не заставляет и не принуждает
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Ответ Дядя ТУРА
вообще тема очень острая в наши дни. не представляю какую силу воли должен иметь человек, чтоб завязать со ставками. реклама на каждом шагу. по Тв постоянно реклама.
Не надо просто начинать.
+26
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+25
Ответ <<Amstel Trigun>>
Ну по такой логике можно и наркотики легализовать, ну а что, каждый своей головой думает, никто никого не заставляет и не принуждает
Наркодилер о рекламе наркотиков: «Неприятно, когда меня обвиняют. Чувствую ответственность, но думать нужно своей головой, а не винить другого. У нас как стадо – он сказал, пойдем за ним».
+22
-4
+18
Ответ Николай Бойко
Наркодилер о рекламе наркотиков: «Неприятно, когда меня обвиняют. Чувствую ответственность, но думать нужно своей головой, а не винить другого. У нас как стадо – он сказал, пойдем за ним».
Наркодилеры посчитали рекламу «город без наркотиков» призывом о помощи и удвоили поставки
+13
-1
+12
вообще тема очень острая в наши дни. не представляю какую силу воли должен иметь человек, чтоб завязать со ставками. реклама на каждом шагу. по Тв постоянно реклама.
+17
-5
+12
Более мерзейшего человека, чем Генич, представить нельзя. Алконавт, лицемер, лудоман
+17
-6
+11
Ответ Владислав88
Не надо просто начинать.
Учитывая рекламу с бесплатной первой ставкой, для многих это выглядит как что то безобидное, денег то он не вкладывает.
Это потом он вложит.

Много знакомых моих играют, некоторые даже семью потеряли от этого.
Сам не ставил и не буду, но у меня других грехов хватает.
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Казино убрали из открытого доступа, зато предоставили возможность ставить любому из любой точки России с доступом к интернету. Букмекеры зло!
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давай-давай, успокаивай свою совесть)
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Ответ Хохломон
Проигранные 15-20 миллионов - лучшая реклама ставок от Генича)
Ему эти бабки букмекеры покроют
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"Я чувствую ответственность, представляя букмекера и давая какие-то прогнозы, безусловно, но бабки платят не плохие, так что плевать я хотел"
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Давайте отменим все запреты, ведь каждый должен сам включать голову... лол
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Ответ Badmurza
Более мерзейшего человека, чем Генич, представить нельзя. Алконавт, лицемер, лудоман
Еще говноед
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знакомая работала в игровых центрах с этими автоматами. постоянно приходят пенсионеры, за несколько часов просаживают пенсии, уходят в слезах, продолжают верить в чудо и ....все через месяц повторяется!😂😂😂 дикие люди, дикое племя!😂😂😂
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с другой стороны лудоман генич без рекламы букмекеров уже давно на улице жил бы или уже хуже
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Ответ Александр Гуреу
Я не понимаю, что эти собаки себе позволяют, почему они думают что имеют право публике свое мнение... Молча выполняешь свою работу - и не выступаешь) а то послушать этих коиенторов всем отвечают, наплювали на мнение общества.... Может там в Москве будете видеть их плюйти им в лицо если они плюют нам! Просто в шоке 2 двоняги лаят и думают что это нормально) я бы и Шнякина помутузил немного, что "пупсик" не рефлексировал)
а ты чем лучше
оскорбляешь человека в инете
зная, что тебе за жто ничего не будет
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Я сам проиграл и другим советую, чтобы проигрыш покрыть. Отличная позиция у Константина.
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Но Генич пересказал буквально СУТЬ РЕКЛАМЫ.
Он же там и нужен для того, чтобы за ним пошли и следовали его рекламе.
А он такой: "а че в смысле люди ведутся на рекламу?".
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Ответ Хохломон
Проигранные 15-20 миллионов - лучшая реклама ставок от Генича)
По мне им вообще должно быть запрещвно, высказывать свое мнение так как они публичные люди и их мнение будет делить людей как минимум на 2 лагеря.... Хочешь быть коментатором - не играешь на ставках, не отвечаешь и тусуется в интренете, только работа все твоей жизни, а то они у нас сначала мечтают комментировать а потом словно цари местные выступают, переликаються....
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Это и обман людей и самообман. Он в открытую пропагандирует и рекламирует то, из-за чего люди лишаются денег и, в конечном счёте, страдают от этого. И смеет ещё себя оправдывать. В казино в выигрыше только владелец казино. А, по его логике и наркоторговцев оправдать можно.
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генич, вся проблема в том, что подавляющее большинство ведомые, у них голова не работает, делают то, что сказали по телевизору.имеено по этой причине все проигрывают, именно по этой причине происходит то, о чем не принято сейчас говорить , да и писать здесь не принято. а дичь происходит. потому что сказали.по телевизору.
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Уж лучше бы жевал и молчал ей богу
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Вопрос в том, почему это всё еще легально и чем это отличается от казино... Ах да! Это же заработок на своих знаниях спорта! (нет)
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Так а зачем рекламируешь?Пусть каждый думает своей головой.А ты мешаешь
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Так он, оказывается, не букмекеров рекламирует, а пропагандирует, что каждый должен головой думать.
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Ответ Toomey
Еще говноед
Ну как оно на вкус?
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Ответ Toomey
Еще говноед
И обладатель Тэффи за ЧЕ )))))))))))))))
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Ответ Badmurza
Более мерзейшего человека, чем Генич, представить нельзя. Алконавт, лицемер, лудоман
А что сложного то? Вот ты например.
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