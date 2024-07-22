Генич о рекламе букмекеров: «Неприятно, когда меня обвиняют. Чувствую ответственность, но думать нужно своей головой, а не винить другого. У нас как стадо – он сказал, пойдем за ним»

Константин Генич высказался об отношении к рекламе букмекеров.

Ранее комментатор « » рассказывал о том, что проиграл 15-20 млн рублей на ставках: «Активно играю уже лет восемь. Это не лудомания – я не продавал машину, не выносил из дома вещи».

– Как ты сейчас относишься к рекламе букмекеров? Ты чувствуешь ответственность?

– Мне максимально некомфортно и неприятно, когда во всем обвиняют меня. Я во всех роликах говорил, что надо играть с умом, но слишком легкая нажива многих губит.

Сколько бы я ни пропагандировал, что каждый должен думать своей головой, всегда надо найти, кого обвинить. Не ты виноват, а [кто-то другой]: «Зачем ты мне посоветовал, зачем я тебя послушал?» Это в нашем менталитете.

Я чувствую ответственность, представляя букмекера и давая какие-то прогнозы, безусловно. Но это такое поле, где каждый должен сам включать голову. У нас такая массовость, как стадо: он сказал, мы пойдем за ним.

Ты же, когда принимаешь решения о покупке чего-то, бывает, что тоже обманывают, но ты голову включаешь, все анализируешь и перепроверяешь. Здесь тоже надо так подходить, – сказал Генич.

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