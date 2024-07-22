Генич о рекламе букмекеров: «Неприятно, когда меня обвиняют. Чувствую ответственность, но думать нужно своей головой, а не винить другого. У нас как стадо – он сказал, пойдем за ним»
Константин Генич высказался об отношении к рекламе букмекеров.
Ранее комментатор «Матч ТВ» рассказывал о том, что проиграл 15-20 млн рублей на ставках: «Активно играю уже лет восемь. Это не лудомания – я не продавал машину, не выносил из дома вещи».
– Как ты сейчас относишься к рекламе букмекеров? Ты чувствуешь ответственность?
– Мне максимально некомфортно и неприятно, когда во всем обвиняют меня. Я во всех роликах говорил, что надо играть с умом, но слишком легкая нажива многих губит.
Сколько бы я ни пропагандировал, что каждый должен думать своей головой, всегда надо найти, кого обвинить. Не ты виноват, а [кто-то другой]: «Зачем ты мне посоветовал, зачем я тебя послушал?» Это в нашем менталитете.
Я чувствую ответственность, представляя букмекера и давая какие-то прогнозы, безусловно. Но это такое поле, где каждый должен сам включать голову. У нас такая массовость, как стадо: он сказал, мы пойдем за ним.
Ты же, когда принимаешь решения о покупке чего-то, бывает, что тоже обманывают, но ты голову включаешь, все анализируешь и перепроверяешь. Здесь тоже надо так подходить, – сказал Генич.
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Это потом он вложит.
Много знакомых моих играют, некоторые даже семью потеряли от этого.
Сам не ставил и не буду, но у меня других грехов хватает.
оскорбляешь человека в инете
зная, что тебе за жто ничего не будет
Он же там и нужен для того, чтобы за ним пошли и следовали его рекламе.
А он такой: "а че в смысле люди ведутся на рекламу?".