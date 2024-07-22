Бензема о «Золотом мяче»: «Винисиус заслужил его – был на высоте не только в этом сезоне, но и в предыдущем. Он совершенен и всегда проявляет себя, когда нужен «Реалу»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Винисиус Жуниор Футбол

Карим Бензема назвал Винисиуса Жуниора фаворитом «Золотого мяча» в 2024 году.

– Вам пришлось пройти через трудности, но в конце концов вы получили признание в виде «Золотого мяча». Кого считаете фаворитом на победу в этом году?

– Я назову Винисиуса, потому что он заслуживает этого по итогам сезона. Не только за то, чего он достиг в этом году – в предыдущем сезоне он также был на высоте. Он молод, но совершенен как футболист.

– В чем главное преимущество Винисиуса?

– В том, что он способен выиграть матч в одиночку – разумеется, при помощи партнеров по команде, но он очень хорош, когда нужен «Реалу».

Поэтому я думаю, что он заслуживает [получить «Золотой мяч»]. Он всегда себя проявляет. Поэтому Винисиус – мой фаворит, – сказал экс-форвард «Реала», выступающий за «Аль-Иттихад».

Родри – фаворит «Золотого мяча» в финальном рейтинге Goal. Винисиус, Беллингем, Лаутаро и Карвахаль – в топ-5, Мбаппе – 7-й, Ямаль – 12-й, Месси – 16-й

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95 комментариев
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А когда он нужен сборной Бразилии, то всё время куда-то прячется
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«Брат, не пасуй ему. Он играет против нас»

Если кто искал такой комментарий 😂

(Даже не верится что почти 4 года прошло)
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Дайте ЗМ Родри. Как болельщик Ливерпуля говорю, этот человек тащил весь МС, без него они теряли очки в каждом втором матче, ну а на Евро зацементировал центр поля испанцев и заслуженно стал лучшим игроком. Пора уже признать вклад опорников в современный футбол.
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Пиар кампания Переса началась. Сейчас все бывшие и нынешние игроки Реала повылезают и начнут давать подобные интервью + бразильцы, конечно же
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Ответ DolJun
Комментарий скрыт
ЗМ Бензема - один из самых бесспорных в этом веке. Как ты мог вообще такое написать? Даже Риго так не байтит.
+11
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Ответ 4akyr
Думаю Перес включится в дело, но большинство народа будут топить за Родри
Где был этот народ, когда Родри с треблом и МВП ЛЧ в прошлом году занял 5 место?
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Ответ DolJun
Комментарий скрыт
У Бенза 62 голевых действий за тот сезон
Смеши людей дальше 🤡
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Ответ No Fear
Нынешняя Бразилия не лучше той Украины
Да, ведь в той сборной Украины играли игроки Реала, Барсы, Сити, Ливерпуля и других топ-клубов
+3
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+3
Ответ 4akyr
Думаю Перес включится в дело, но большинство народа будут топить за Родри
Большинство это те, кто только Евро24 смотрел за весь сезон? Все таки 9 месяцев футбола(в случае Винисиуса - 6) будет весомее, чем 7 матчей сборных
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Ответ Дорох
может хотел сказать с 2009 го?
Лишканул согласен 😁
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Ответ Homelander_666
Месси до 2014 года не был тащером в сборной, но это не мешало ему получать ЗМ. Роналду провалил Евро-2008, но получил ЗМ. Украина даже не играла на Евро-2004, но Шевченко получил ЗМ. Уловил мысль, или ещё нет?
Уловил. Винисиус ЗМ не получит, потому что есть лучше.
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По спортивному принципу должен брать Родри,без вариантов
А виниська в сборной показал кто он,без топовых партнёров из Реалеа он просто бесполезный бегунок
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Начиная с 2099 года или Месси или футболисты Реала. Пока счёт 8:7 в пользу Месси
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забавно как за пару ЛЧ ты целое поколение хейтеров появилось, что ни новость про Вини или Джуда, то критика
+6
-4
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Карвахаль
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Ответ Homelander_666
Где был этот народ, когда Родри с треблом и МВП ЛЧ в прошлом году занял 5 место?
А в прошлом году это было не важно, ведь ЗМ дарили их идолу.
+2
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Ответ Птюч
Здравствуйте. Извините, но у вас ошибка в фамилии. Там буква Х.
Поздравляю. Вы в черном списке, по причине беспросветного бы дла.
+2
-1
+1
Ответ Арман Мартиросян
Дайте ЗМ Родри. Как болельщик Ливерпуля говорю, этот человек тащил весь МС, без него они теряли очки в каждом втором матче, ну а на Евро зацементировал центр поля испанцев и заслуженно стал лучшим игроком. Пора уже признать вклад опорников в современный футбол.
Как болельщик Ливерпуля плюсую. Он создает качество команды.
+2
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Ответ Homelander_666
Месси до 2014 года не был тащером в сборной, но это не мешало ему получать ЗМ. Роналду провалил Евро-2008, но получил ЗМ. Украина даже не играла на Евро-2004, но Шевченко получил ЗМ. Уловил мысль, или ещё нет?
То есть ты серьёзно сравниваешь уровень Месси до 2014 и Роналду тех же времён с нынешним Винисиусом? Понятно, что общий уровень упал, но это всё равно смехотворно. Та статистика и игра позволяла не просто закрывать глаза на фейлы в сборной, а забывать про них.
+8
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Ответ cukken
Бегунок, не более.
Лучше бегунок чем пешиход на копе
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Ответ utsh44psmr
А когда он нужен сборной Бразилии, то всё время куда-то прячется
Этой сборной Бразилии не поможет ни Неймар, ни Винисиус, ни кто либо иной (если вдруг конечно центр не урепится вдруг). Все трофеи выигрывают команды с сильным центром.
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Ответ Игорь М.
Сравнивать Украину и Бразилию это мощно))
Увидеть в моём комментарии сравнение, которого нет, вот это действительно мощно.
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Ответ No Fear
У Бенза 62 голевых действий за тот сезон Смеши людей дальше 🤡
а у куртуа 0 голевых действий. выходит куртуа не был достоин зм, ну да, ну да
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Ответ Федя Букин
Комментарий скрыт
за 5 лет выступлений в плей офф ЛЧ только в одном противостоянии не смог сделать хотя бы 1 результативное действие☝
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Ответ Семён Жуйло
Пиар-компания "Реал" работает серьёзно. Перес с толчка не слезет, если баллон в Реал не попадёт.
Здравствуйте. Извините, но у вас ошибка в фамилии. Там буква Х.
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Ответ Ruslen
Начиная с 2099 года или Месси или футболисты Реала. Пока счёт 8:7 в пользу Месси
Wat
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Ответ Ruslen
Начиная с 2099 года или Месси или футболисты Реала. Пока счёт 8:7 в пользу Месси
может хотел сказать с 2009 го?
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Пока по прошедшим играм он не заслуживает . Сборной вообще не помог.
+3
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Это удар ниже пояса для черепашки
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По сезону он заслужил награду «нытик года»
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