Бензема о «Золотом мяче»: «Винисиус заслужил его – был на высоте не только в этом сезоне, но и в предыдущем. Он совершенен и всегда проявляет себя, когда нужен «Реалу»
Карим Бензема назвал Винисиуса Жуниора фаворитом «Золотого мяча» в 2024 году.
– Вам пришлось пройти через трудности, но в конце концов вы получили признание в виде «Золотого мяча». Кого считаете фаворитом на победу в этом году?
– Я назову Винисиуса, потому что он заслуживает этого по итогам сезона. Не только за то, чего он достиг в этом году – в предыдущем сезоне он также был на высоте. Он молод, но совершенен как футболист.
– В чем главное преимущество Винисиуса?
– В том, что он способен выиграть матч в одиночку – разумеется, при помощи партнеров по команде, но он очень хорош, когда нужен «Реалу».
Поэтому я думаю, что он заслуживает [получить «Золотой мяч»]. Он всегда себя проявляет. Поэтому Винисиус – мой фаворит, – сказал экс-форвард «Реала», выступающий за «Аль-Иттихад».
Родри – фаворит «Золотого мяча» в финальном рейтинге Goal. Винисиус, Беллингем, Лаутаро и Карвахаль – в топ-5, Мбаппе – 7-й, Ямаль – 12-й, Месси – 16-й
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Если кто искал такой комментарий 😂
(Даже не верится что почти 4 года прошло)
Смеши людей дальше 🤡
А виниська в сборной показал кто он,без топовых партнёров из Реалеа он просто бесполезный бегунок