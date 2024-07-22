Бензема о «Золотом мяче»: «Винисиус заслужил его – был на высоте не только в этом сезоне, но и в предыдущем. Он совершенен и всегда проявляет себя, когда нужен «Реалу»

Карим Бензема назвал Винисиуса Жуниора фаворитом «Золотого мяча» в 2024 году.

– Вам пришлось пройти через трудности, но в конце концов вы получили признание в виде «Золотого мяча». Кого считаете фаворитом на победу в этом году?

– Я назову Винисиуса, потому что он заслуживает этого по итогам сезона. Не только за то, чего он достиг в этом году – в предыдущем сезоне он также был на высоте. Он молод, но совершенен как футболист.

– В чем главное преимущество Винисиуса?

– В том, что он способен выиграть матч в одиночку – разумеется, при помощи партнеров по команде, но он очень хорош, когда нужен «Реалу».

Поэтому я думаю, что он заслуживает [получить « »]. Он всегда себя проявляет. Поэтому Винисиус – мой фаворит, – сказал экс-форвард « », выступающий за « ».

Родри – фаворит «Золотого мяча» в финальном рейтинге Goal. Винисиус, Беллингем, Лаутаро и Карвахаль – в топ-5, Мбаппе – 7-й, Ямаль – 12-й, Месси – 16-й

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