Экс-вратарь «Локо» Худяков перешел в австрийский «Штурм». Контракт – на 4 года

Даниил Худяков перешел в австрийский «Штурм».

Соглашение с 20-летним голкипером рассчитано на 4 года.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе воспитанника в связи с завершением срока действия контракта.

В прошедшем сезоне Худяков не провел ни одного матча за основную команду. Всего на счету вратаря 26 матчей в Мир РПЛ и 48 пропущенных мячей.

Фото: sksturm.at