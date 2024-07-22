Экс-вратарь «Локо» Худяков перешел в австрийский «Штурм». Контракт – на 4 года
Даниил Худяков перешел в австрийский «Штурм».
Соглашение с 20-летним голкипером рассчитано на 4 года.
Ранее «Локомотив» объявил об уходе воспитанника в связи с завершением срока действия контракта.
В прошедшем сезоне Худяков не провел ни одного матча за основную команду. Всего на счету вратаря 26 матчей в Мир РПЛ и 48 пропущенных мячей.
Фото: sksturm.at
вот так легко из Локо уйти в команду с еврокубками
https://www.fas.org.sg/wp-content/uploads/2023/11/Circular-1853_RSTP-categorisation-of-clubs-and-registration-periods_EN_combined.pdf
Уже некоторые в Европе не противятся переходами российский футболистов.
Уже думал будут условные Химки, Динамо Махачкала, Урал
Удачи ему, может вырвется повыше)
Воспитанника опять в никуда за бесплатно….
Гении
В Австрии постоянно тусуются скауты ото всюду, можно залететь
Худяков всегда нравился, на фото как будто другой он уже, данные хорошие у него, кроме роста, но реакция неплохая, главное, работать. Доверие от клуба наверняка будет, на 4 года контракт все же.