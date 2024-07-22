Экс-вратарь «Локо» Худяков перешел в австрийский «Штурм». Контракт – на 4 года

Теги Локомотив премьер-лига Россия Штурм высшая лига Австрия трансферы Даниил Худяков Футбол

Даниил Худяков перешел в австрийский «Штурм».

Соглашение с 20-летним голкипером рассчитано на 4 года.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе воспитанника в связи с завершением срока действия контракта.

В прошедшем сезоне Худяков не провел ни одного матча за основную команду. Всего на счету вратаря 26 матчей в Мир РПЛ и 48 пропущенных мячей.

Фото: sksturm.at

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49 комментариев
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Штурмом будет брать Европу.
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20-летний вратарь переходит в новый клуб на правах свободного агента, но австрийцы должны заплатить за подписание футболиста молодёжной сборной России компенсацию за воспитание, равняющуюся примерно в 340 тысяч евро. (Источник: трансфермаркет)
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Ответ Юквэл
Ну вот же. Не только иностранцами в Российской Премьер-Лиге интересуются. Уже некоторые в Европе не противятся переходами российский футболистов.
Думаю тут отзывы Рангника, которому Австрия доверяет
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Ответ alexey102rus
Хотя бы не Прибалтика или Грузия с Арменией. Хотя вспоминая опыт Митрюшкина...
"Хотя бы" чемпион Австрии при живом Ред Булле.
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Вообще красавчик! Будет круто, если сможет чего-то добиться в Европе
+14
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В ЛЧ поиграет
вот так легко из Локо уйти в команду с еврокубками
+14
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Ответ LimonAd
20-летний вратарь переходит в новый клуб на правах свободного агента, но австрийцы должны заплатить за подписание футболиста молодёжной сборной России компенсацию за воспитание, равняющуюся примерно в 340 тысяч евро. (Источник: трансфермаркет)
Россия это вторая категория, компенсация составляет всего лишь 60 тыс. евро
https://www.fas.org.sg/wp-content/uploads/2023/11/Circular-1853_RSTP-categorisation-of-clubs-and-registration-periods_EN_combined.pdf
+13
-1
+12
Ну вот же. Не только иностранцами в Российской Премьер-Лиге интересуются.

Уже некоторые в Европе не противятся переходами российский футболистов.
+10
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Ответ Александр Русанов
Думаю тут отзывы Рангника, которому Австрия доверяет
Вполне могли и Стасяна спросить)
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Ответ Пинающий Достоинства
Могли бы хотя б за мешок картошки продать…. Воспитанника опять в никуда за бесплатно…. Гении
Согласно трансфермаркету ушел за 340 тыс €
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+7
Отличный вариант.
Уже думал будут условные Химки, Динамо Махачкала, Урал
+9
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А вот и молодец!
Удачи ему, может вырвется повыше)
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+4
Могли бы хотя б за мешок картошки продать….
Воспитанника опять в никуда за бесплатно….
Гении
+8
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Штурм Худякова
+4
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+3
Для него это определено прогресс, как-никак в команду лиги чемпионов перешёл. Действующий чемпион Австрии, австрийская команда гораздо сильнее Локомотива
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+3
Ответ LimonAd
20-летний вратарь переходит в новый клуб на правах свободного агента, но австрийцы должны заплатить за подписание футболиста молодёжной сборной России компенсацию за воспитание, равняющуюся примерно в 340 тысяч евро. (Источник: трансфермаркет)
Кстати, зачастую клубы высшей лиги из-за компенсации не берут свободных агентов из академий, только самых одаренных, но они обычно на контрактах, поэтому многие выпускники академий, не прошедшие в основу переходят в низшие лиги, где клубы не платят компенсацию за воспитание.
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Ответ LimonAd
Согласно трансфермаркету ушел за 340 тыс €
Это компенсация от УЕФА… Это не считается (она автоматом идёт)
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Удачи, Даня! У тебя всё есть, чтобы развиваться.
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Вратарь ниочём. Мог тащить мёртвые мячи, а буквально следом пропускать голы из-за нелепых ошибок. При этом на поле вёл себя по отношению к соперникам достаточно вызывающе. И если по началу казалось что это результат неопытности, то далее стало понятно, что это или пробелы во вратарской школе или нехватка таланта. Поэтому от него и избавились. Единственно соглашусь с некоторыми комментаторами, что его можно было бы продать, а не просто так скинуть.
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Ответ Dmitry Orlov
Жалко, конечно, что не удалось сохранить, чтобы за практикой отдавать в аренду. Но раз уж так получилось, что с агентом никак не договориться - желаю удачи, постоянного игрового времени и без травм. Если раскроется - будет круто. Кстати, однако стильную видеопрезентацию ему сделали австрийцы.
Лантратову 28, самый сок для вратаря. Худяков его вытеснить не сможет в ближайшие лет пять)
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ну и красавчик! Мог бы еще лет 7-8 сидеть на лавке спокойно за лавэ, проводя по 2 матча за сезон, как тот же Лещук у Динамо. А нет, поехал в Европу, в средний чемпионат.
В Австрии постоянно тусуются скауты ото всюду, можно залететь
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Красава, парень вообще! За то, что пытается, уже это достойно уважения! Надеюсь, что карьеры сложится лучше, чем у Митрюшкина, хотя до травмы казалось, что у него все отлично, но потом уже все, спад полный пошёл. Худяков всегда нравился, на фото как будто другой он уже, данные хорошие у него, кроме роста, но реакция неплохая, главное, работать. Доверие от клуба наверняка будет, на 4 года контракт все же.
рост у него 194 см, это плохие данные?
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0
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Ответ deligy
"Хотя бы" чемпион Австрии при живом Ред Булле.
Так уровень чемпионата сопоставим с нашим. Единственный и основной плюс - еврокубки. И хотя бы касалось чемпионата, а не клуба
+3
-2
+1
Ответ LimonAd
Так не УЕФА же платить Локомотиву будет
Так Локомотиву или молодежной сборной?
+1
0
+1
Ответ Пинающий Достоинства
Это компенсация от УЕФА… Это не считается (она автоматом идёт)
Так не УЕФА же платить Локомотиву будет
+2
-1
+1
Красава, парень вообще! За то, что пытается, уже это достойно уважения! Надеюсь, что карьеры сложится лучше, чем у Митрюшкина, хотя до травмы казалось, что у него все отлично, но потом уже все, спад полный пошёл.

Худяков всегда нравился, на фото как будто другой он уже, данные хорошие у него, кроме роста, но реакция неплохая, главное, работать. Доверие от клуба наверняка будет, на 4 года контракт все же.
+2
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+1
Будет ли и тут фильм от Нобеля?
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Помазуна что-то не слышно. Может тоже перейдёт куда-нибудь туда же примерно.
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Очень хороший вариант для молодого вратаря.
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