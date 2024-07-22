Дмитрий Губерниев: «Станковича скоро выгонят. Порядок в «Спартаке» может наступить при Шалимове. Хождение по граблям, может, и нравится руководству, но болельщики уже охреневать устали»
Дмитрий Губерниев прогнозирует скорую смену тренера в «Спартаке».
«Деяна Станковича скоро выгонят. Тут двух мнений быть не может.
Возможно, это такой вид футбольного мазохизма. Туда приходят люди, которые не знают футболистов. При наличии определенного выбора игроков они могут кого-то не заметить или поставить не на ту позицию. Еще ругаются с игроками.
Поэтому, с моей точки зрения, порядок в «Спартаке» может наступить, если, допустим, пригласят Игоря Шалимова.
Хождение по граблям, может, и нравится руководству, но, с моей точки зрения, болельщики уже охреневать устали. Обидно очень, потому что я считаю, что «Спартак» – это витрина российского футбола. Он должен выглядеть надежно и здорово и бороться в каждом сезоне за чемпионство, а не вот это вот все.
Люди идут своим странным путем, но ничего страшного. При поедании кактусов бывают разные ощущения. Может быть, им нравится есть такой футбольный кактус», – сказал комментатор «Матч ТВ».
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Черданцев о Станковиче: «Бомбическое назначение – прямо в яблочко. Такого титулованного футболиста в качестве тренера в России не было».
Наоборот из тех кто практически не играл хорошие тренеры получаются. Нагельсман, Слуцкий, Моуриньо.
Болтался на 5-6 месте с Краснодаром, пытался поставить короткий пас через центр.
В Урале Шалимов неплохо работал, это и есть его уровень - вторая восьмёрка и ФНЛ.
Отрыжка совка.
"Москва витрина социализма, все лучшее должно быть в Москве".
В итоге в советское время из Перми (за 1200 км!!) ездили "колбасные электрички" в Москву. Потому что ближайший от Перми магазин, где продавались мясо и колбаса, находился в Москве. В провинции было жрать нечего, в Новочеркасске вспыхивали голодные бунты, которые расстреливали, а в Москве всегда было все и в неограниченных количествах. Потому что надо было демонстрировать иностранцам "великие успехи КПСС в строительстве социализма", в итоге из Москвы за счет провинции делали "потемкинскую деревню".
И с финансированием спорта, в том числе футбола, было тоже самое.
И слава богу, что сейчас нет никаких "витрин", пусть они нафиг так навсегда и останутся в СССР.
А были времена при Кононове, Витории и других тренерах, когда Спартак мощно стартовал, выигрывали межсезонные турниры, резво начинали старт чемпионата, а потом все мы знаем что в итоге получилось. Отсюда и насмешки вроде чемрионы трёх туров.
А может у Станковича всё получится наоборот? Может он после нескольких туров выровнит всё, и создаст действительно стабильную команду?
Только Губерниев о нем подумал. Никто никогда не рассмотрит Игоря в любой клуб РПЛ
Прекрасно помню все эти его истерики то на Польховского, то на Хованцева, то мочил Пихлера и т.д. после провальных гонок.
"ни при каком социализме не вкладывалось"
По крайней мере сейчас за колбасой в Москву ездить не надо, можно в ближайший магазин сходить, в СССР такого не было.
"против газпрома нет приема"
А против совместных сил РЖД, ВЭБ, ВТБ, Аэрофлота и прочих спонсоров и партнеров московских клубов - приемы есть?