Дмитрий Губерниев: «Станковича скоро выгонят. Порядок в «Спартаке» может наступить при Шалимове. Хождение по граблям, может, и нравится руководству, но болельщики уже охреневать устали»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Игорь Шалимов Дмитрий Губерниев Футбол

Дмитрий Губерниев прогнозирует скорую смену тренера в «Спартаке».

«Деяна Станковича скоро выгонят. Тут двух мнений быть не может.

Возможно, это такой вид футбольного мазохизма. Туда приходят люди, которые не знают футболистов. При наличии определенного выбора игроков они могут кого-то не заметить или поставить не на ту позицию. Еще ругаются с игроками.

Поэтому, с моей точки зрения, порядок в «Спартаке» может наступить, если, допустим, пригласят Игоря Шалимова.

Хождение по граблям, может, и нравится руководству, но, с моей точки зрения, болельщики уже охреневать устали. Обидно очень, потому что я считаю, что «Спартак» – это витрина российского футбола. Он должен выглядеть надежно и здорово и бороться в каждом сезоне за чемпионство, а не вот это вот все.

Люди идут своим странным путем, но ничего страшного. При поедании кактусов бывают разные ощущения. Может быть, им нравится есть такой футбольный кактус», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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63 комментария
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Спартак - это клуб, возле которого купил дачу Генич.
+48
-10
+38
Там Мостовой ждёт вакансию! Дайте ему поработать!
+35
-3
+32
После прогноза Черданцева Станкович обречен.

Черданцев о Станковиче: «Бомбическое назначение – прямо в яблочко. Такого титулованного футболиста в качестве тренера в России не было».
+25
-4
+21
Ответ Любитель шоколада
После прогноза Черданцева Станкович обречен. Черданцев о Станковиче: «Бомбическое назначение – прямо в яблочко. Такого титулованного футболиста в качестве тренера в России не было».
Так ведь был - Лаудруп. И не просто титулованный, а входящий в топ-10 с техникой, не уступающей Марадоне. И к слову, в том же Спартаке. К слову, провалился полностью.
+18
0
+18
Димон с выходных не отошел
+18
-4
+14
Ответ Спартак сила
Спартак будет в тройке скринь питерец
Спартак скоро по Тройке ездить будет.
+14
-1
+13
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Там Мостовой ждёт вакансию! Дайте ему поработать!
А у Сашки есть бумажка?
+11
-1
+10
Ответ Мексиканская песня
Спартак - это клуб, возле которого купил дачу Генич.
Бог с ним с Геничем! вон на Пятнице Губер сейчас доказывает что он стоматолог-эксперт самой высокой квалификации с нив.....ным опытом)
+9
-1
+8
Шалимов - Шадрин - Якушев
+7
-1
+6
А почему Шалимов? Бухали вместе что ли?
+8
-2
+6
Ответ Главный агроном Ноу Камп
Так ведь был - Лаудруп. И не просто титулованный, а входящий в топ-10 с техникой, не уступающей Марадоне. И к слову, в том же Спартаке. К слову, провалился полностью.
Марадона в качестве тренера тоже полностью провалился.

Наоборот из тех кто практически не играл хорошие тренеры получаются. Нагельсман, Слуцкий, Моуриньо.
+5
-1
+4
Пятьсот рублей поступило на счет
+4
0
+4
Видели Шалимова.
Болтался на 5-6 месте с Краснодаром, пытался поставить короткий пас через центр.
В Урале Шалимов неплохо работал, это и есть его уровень - вторая восьмёрка и ФНЛ.
+3
-1
+2
"«Спартак» – это витрина российского футбола"
Отрыжка совка.
"Москва витрина социализма, все лучшее должно быть в Москве".
В итоге в советское время из Перми (за 1200 км!!) ездили "колбасные электрички" в Москву. Потому что ближайший от Перми магазин, где продавались мясо и колбаса, находился в Москве. В провинции было жрать нечего, в Новочеркасске вспыхивали голодные бунты, которые расстреливали, а в Москве всегда было все и в неограниченных количествах. Потому что надо было демонстрировать иностранцам "великие успехи КПСС в строительстве социализма", в итоге из Москвы за счет провинции делали "потемкинскую деревню".
И с финансированием спорта, в том числе футбола, было тоже самое.
И слава богу, что сейчас нет никаких "витрин", пусть они нафиг так навсегда и останутся в СССР.
+7
-5
+2
А Шалимов разве тренер?
+3
-1
+2
Ответ Celsius
"«Спартак» – это витрина российского футбола" Отрыжка совка. "Москва витрина социализма, все лучшее должно быть в Москве". В итоге в советское время из Перми (за 1200 км!!) ездили "колбасные электрички" в Москву. Потому что ближайший от Перми магазин, где продавались мясо и колбаса, находился в Москве. В провинции было жрать нечего, в Новочеркасске вспыхивали голодные бунты, которые расстреливали, а в Москве всегда было все и в неограниченных количествах. Потому что надо было демонстрировать иностранцам "великие успехи КПСС в строительстве социализма", в итоге из Москвы за счет провинции делали "потемкинскую деревню". И с финансированием спорта, в том числе футбола, было тоже самое. И слава богу, что сейчас нет никаких "витрин", пусть они нафиг так навсегда и останутся в СССР.
"Нет витрин"? Ты откуда пишешь?
+2
0
+2
Ну реально после первого тура все накинулись с прогнозами.
А были времена при Кононове, Витории и других тренерах, когда Спартак мощно стартовал, выигрывали межсезонные турниры, резво начинали старт чемпионата, а потом все мы знаем что в итоге получилось. Отсюда и насмешки вроде чемрионы трёх туров.
А может у Станковича всё получится наоборот? Может он после нескольких туров выровнит всё, и создаст действительно стабильную команду?
+3
-1
+2
Шалимов в Урале начудил. У него нет тренерского таланта.
Только Губерниев о нем подумал. Никто никогда не рассмотрит Игоря в любой клуб РПЛ
+2
-1
+1
Чья бы корова гавкала, а не Губерниев, который токсичил каждый сезон на каждого нового тренера сб. по Биатлону ещё в те времена.
Прекрасно помню все эти его истерики то на Польховского, то на Хованцева, то мочил Пихлера и т.д. после провальных гонок.
+3
-2
+1
Ответ Celsius
"«Спартак» – это витрина российского футбола" Отрыжка совка. "Москва витрина социализма, все лучшее должно быть в Москве". В итоге в советское время из Перми (за 1200 км!!) ездили "колбасные электрички" в Москву. Потому что ближайший от Перми магазин, где продавались мясо и колбаса, находился в Москве. В провинции было жрать нечего, в Новочеркасске вспыхивали голодные бунты, которые расстреливали, а в Москве всегда было все и в неограниченных количествах. Потому что надо было демонстрировать иностранцам "великие успехи КПСС в строительстве социализма", в итоге из Москвы за счет провинции делали "потемкинскую деревню". И с финансированием спорта, в том числе футбола, было тоже самое. И слава богу, что сейчас нет никаких "витрин", пусть они нафиг так навсегда и останутся в СССР.
МДК.
+1
0
+1
Насчёт Шалимова это такое изощренное издевательство?
+2
-1
+1
Ответ Любитель шоколада
Какие вопросы к Слуцкому ? Отличный тренер. В Англии работал, в Китае работает.
К физруку никаких вопросов. К тебе вопросы.
+1
0
+1
Ответ Любитель шоколада
Марадона в качестве тренера тоже полностью провалился. Наоборот из тех кто практически не играл хорошие тренеры получаются. Нагельсман, Слуцкий, Моуриньо.
Гвардиола, Анчелотти, Конте, Луис Энрике, Симеоне, Алонсо, Тиаго Мотта.
+1
0
+1
Ответ TaR
Димон с выходных не отошел
Не тот Димон.
+1
0
+1
Дело в том, что и Шалимова так же выгонят.
+6
-5
+1
Ответ Мексиканская песня
Спартак - это клуб, возле которого купил дачу Генич.
Спартак - клуб рядом с Геничем
0
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0
Ответ Мексиканская песня
Спартак - это клуб, возле которого купил дачу Генич.
Спартак - клуб рядом с Геничем
0
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0
Ответ natetinain
товарищ термометр, вы глубоко заблуждаетесь. столько бабла в москву, сколько втюхивает оленевод, ни при каком социализме не вкладывалось. сейчас очень многие соглашаются, что жить в москве удобнее и комфортнее чем в большинстве мировых столиц. ну а насчет футбола - это же весьма отдельная песня. как говорит древняя русская пословица: против газпрома нет приема.
Попрошу называть меня не "товарищ", а "гражданин".
"ни при каком социализме не вкладывалось"
По крайней мере сейчас за колбасой в Москву ездить не надо, можно в ближайший магазин сходить, в СССР такого не было.
"против газпрома нет приема"
А против совместных сил РЖД, ВЭБ, ВТБ, Аэрофлота и прочих спонсоров и партнеров московских клубов - приемы есть?
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Ответ NIK7478
МДК.
????
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Ответ Катя СПб
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Так вЕтрина или вИтрина? Вы уж определитесь.
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