Дмитрий Губерниев: «Станковича скоро выгонят. Порядок в «Спартаке» может наступить при Шалимове. Хождение по граблям, может, и нравится руководству, но болельщики уже охреневать устали»

Дмитрий Губерниев прогнозирует скорую смену тренера в «Спартаке».

« скоро выгонят. Тут двух мнений быть не может.

Возможно, это такой вид футбольного мазохизма. Туда приходят люди, которые не знают футболистов. При наличии определенного выбора игроков они могут кого-то не заметить или поставить не на ту позицию. Еще ругаются с игроками.

Поэтому, с моей точки зрения, порядок в « » может наступить, если, допустим, пригласят .

Хождение по граблям, может, и нравится руководству, но, с моей точки зрения, болельщики уже охреневать устали. Обидно очень, потому что я считаю, что «Спартак» – это витрина российского футбола. Он должен выглядеть надежно и здорово и бороться в каждом сезоне за чемпионство, а не вот это вот все.

Люди идут своим странным путем, но ничего страшного. При поедании кактусов бывают разные ощущения. Может быть, им нравится есть такой футбольный кактус», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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