«Рубин» обыграл «Пари НН» в гостях – 4:2. Казанцы забили 4 гола в РПЛ впервые с 2021 года
«Рубин» в гостях обыграл «Пари НН» в 1-м туре Мир РПЛ – 4:2.
Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Отметим, что за весь прошлый сезон казанской команде ни разу не удалось забить четыре или более голов в отдельно взятой игре.
До этого «Рубин» в последний раз забил четыре мяча в матче Премьер-лиги в сентябре 2021 года – в ворота «Урала» (4:0).
- Дата проведения
- 22 июля, 20.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Голы:
- 1:0 – 3 Зе Турбо, 1:1 – 4 Даку, 1:2 – 33 Зотов, 1:3 – 42 Вада, 2:3 – 71 Царукян, 2:4 – 90+1 Кабутов.
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Пари НН –
Медведев, Тихий, Каккоев, Александров (Ермаков, 82), Стаматов (Шнапцев, 46), Боженов, Калинский, Мухин (Вешнер Тичич, 46), Карапузов (Царукян, 46), Боселли, Зе Турбо (Ожегович, 61).
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Рубин –
Нигматуллин, Кабутов, Вуячич, Грицаенко, Тесленко, Рожков, Зотов (Иванов, 83), Йочич (Апшацев, 83), Вада (Чумич, 65), Даку, Шабанхаджай (Безруков, 72).
Сухой матч ни от какой из команд не нужен.