«Рубин» обыграл «Пари НН» в гостях – 4:2. Казанцы забили 4 гола в РПЛ впервые с 2021 года

«Рубин» в гостях обыграл «Пари НН» в 1-м туре Мир РПЛ – 4:2.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Отметим, что за весь прошлый сезон казанской команде ни разу не удалось забить четыре или более голов в отдельно взятой игре.

До этого «Рубин» в последний раз забил четыре мяча в матче Премьер-лиги в сентябре 2021 года – в ворота «Урала» (4:0).

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Статистика Мир РПЛ