«Рубин» обыграл «Пари НН» в гостях – 4:2. Казанцы забили 4 гола в РПЛ впервые с 2021 года

Теги Рубин премьер-лига Россия Пари НН онлайны Футбол

«Рубин» в гостях обыграл «Пари НН» в 1-м туре Мир РПЛ – 4:2.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Отметим, что за весь прошлый сезон казанской команде ни разу не удалось забить четыре или более голов в отдельно взятой игре.

До этого «Рубин» в последний раз забил четыре мяча в матче Премьер-лиги в сентябре 2021 года – в ворота «Урала» (4:0).

Пари НН – Рубин 2:4 (1:3, 1:1)
Дата проведения
22 июля, 20.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Зе Турбо, 1:1 – Даку, 1:2 – 33 Зотов, 1:3 – 42 Вада, 2:3 – 71 Царукян, 2:4 – 90+1 Кабутов.
Пари ННМедведев, Тихий, Каккоев, Александров (Ермаков, 82), Стаматов (Шнапцев, 46), Боженов, Калинский, Мухин (Вешнер Тичич, 46), Карапузов (Царукян, 46), Боселли, Зе Турбо (Ожегович, 61).
РубинНигматуллин, Кабутов, Вуячич, Грицаенко, Тесленко, Рожков, Зотов (Иванов, 83), Йочич (Апшацев, 83), Вада (Чумич, 65), Даку, Шабанхаджай (Безруков, 72).
Предупреждения:
Стаматов (14), Александров (20), Тесленко (30), Зотов (54), Каккоев (64), Боселли (89), Илич (89).

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37 комментариев
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Очередной сезон, очередные надежды, вперед Рубин! За Казань!
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Самый веселый матч тура получился. 6 голов забито, круто.
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Ответ ДоброеУхо
Комментарий скрыт
Химки - Махачкала прямо фиерия.
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Поздравляю Рубин с честно заработанной победой! Интересная была игра.
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Браво, Рубин! ❤️💚 С Победой!)
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Каков 1тур!? загляденье! )
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Рубин так держать 💪💪💪
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Волжский футбол - самый весёлый и результативный футбол на свете..)
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Ещё парочка голов, и Рубин возглавит таблицу чемпа.
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Открытая игра по сегодняшним футбольным понятиям - это безобразие)) Но смотрелось - весело. Нижний и в этом сезоне будет в переходных играть. к бабке не ходи))
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А можно сегодня закончить чемпионат. Я вторым местом Рубина очень доволен.
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Ответ Kit244098
Открытая игра по сегодняшним футбольным понятиям - это безобразие)) Но смотрелось - весело. Нижний и в этом сезоне будет в переходных играть. к бабке не ходи))
В этом сезоне НН уступит место в стыковых матчах Спартаку)
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Красавцы просто Рубиновые
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Нижний с такой игрой в защите будет внизу турнирной таблицы.
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Действительно The Turbo!
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Гоцук после травмы или в опале?
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Надеюсь, обе забьют. И пусть победит сильнейший.
Сухой матч ни от какой из команд не нужен.
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Ответ Док Аксель
Нижний с такой игрой в защите будет внизу турнирной таблицы.
Конечно, с концовки прошлого сезона ни чего не изменилось
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Ответ ДоброеУхо
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Да-да)))
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Ответ ДоброеУхо
Комментарий скрыт
Ну-ну))
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ЗеТурбо в составе , этот дьявол сетку рвет
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Отличный старт. Но Даку всё равно редиска.
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Пусть хоть все игры проиграют, но, если будут играть как сегодня, буду доволен. Болельщик из нн
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Элитная теннисная защита Пари НН перешла в новый сезон
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Хорошее начало!!! Хотелось бы в конце понадёжней.Рубин вперёд!!!
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Спартаку полным составом пересмотреть эту игру. Вот так надо в гостевых матчах проявлять волю и желание.
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Слишком много результативных матчей в 1-ом туре. Ждём бублики во 2-ом.
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Даку в фэнтези не засчитали голевую, как и Богосавцу, почему?
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Нижегородцы, играйте уже нормально, тот сезон еле удержались.
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Ответ Lyelik
Химки - Махачкала прямо фиерия.
включил вчера на фоне матч...тоска, как будто пердив смотришь
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