Путин поручил создать фонд поддержки детско-юношеского и массового спорта, существующий за счет отчислений от азартных игр
Владимир Путин поручил правительству создать фонд поддержки массового спорта.
Об этом говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации: (...) обеспечить создание некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда, предусмотрев, что:
– основными целями деятельности фонда являются дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских и региональных спортивных федераций, реализация новых форматов международных спортивных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры;
– формирование имущества фонда осуществляется в основном за счет целевых отчислений от азартных игр (в отношении спортивных событий по соответствующим видам спорта, которые не были организованы спортивными федерациями и спортивными лигами)», – говорится в документе.
Срок исполнения поручения – 10 сентября 2024 года, ответственный – премьер-министр России Михаил Мишустин.
Давайте наркотики тоже продавать и за счет налогов с наркоты субсидировать малоимущих)) Заберем у них 100 рублей, а компенсируем субсидиями 10. Не ту страну назвали Гондурасом.
Которые тогда , ещё не геополитк ( 2006 год) но в экономике ученик Собчака рулил уверено , и кто бы мог подумать ,
Что в 2000- м он принял страну по 32 руб за доллар , и при высочайших ценах на нефть ....никто не верил что это возможно
Но он смог довести руб под 90"...редкий талант
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