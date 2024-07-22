Путин поручил создать фонд поддержки детско-юношеского и массового спорта, существующий за счет отчислений от азартных игр

Теги Владимир Путин ОКР ПКР детский спорт массовый спорт Букмекеры Биатлон

Владимир Путин поручил правительству создать фонд поддержки массового спорта.

Об этом говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля. 

«Правительству Российской Федерации: (...) обеспечить создание некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда, предусмотрев, что:

– основными целями деятельности фонда являются дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских и региональных спортивных федераций, реализация новых форматов международных спортивных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры;

– формирование имущества фонда осуществляется в основном за счет целевых отчислений от азартных игр (в отношении спортивных событий по соответствующим видам спорта, которые не были организованы спортивными федерациями и спортивными лигами)», – говорится в документе. 

Срок исполнения поручения – 10 сентября 2024 года, ответственный – премьер-министр России Михаил Мишустин.

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43 комментария
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Ещё можно добавить отчисления от продажи алкоголя. Таким образом бухая можно было бы поддерживать детско-юношеский спорт.
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Раньше были пятилетки в три года по решению пленумов, а теперь поручения.
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Ответ Milverton
А просто запретить азартные игры - никак?
И оставить уважаемых людей без бабла? Чтобы под ним кресло пошатнулось? Ты еще предложи запретить алкоголь, сигареты и прекратить ввоз наркоты.
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фонд, из которого будут vorovat’
+8
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Ещё одна кормушка для какого-то уважаемого человека .
+6
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+6
Ущерб, который государству наносят букмекеры в десятки раз больше, чем польза, которая идет с этих отчислений. Во-первых, отъем денег у населения, чаще всего у бедных слоев, во много раз превышает выплаты букмекеров на спорт и налоги. Во-вторых, это сотни тысяч если не миллон лудоманов, разрушающих и разрушивших свои семьи. А потом говорят про демографию.

Давайте наркотики тоже продавать и за счет налогов с наркоты субсидировать малоимущих)) Заберем у них 100 рублей, а компенсируем субсидиями 10. Не ту страну назвали Гондурасом.
+7
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+5
Ответ Potapson
Ещё можно добавить отчисления от продажи алкоголя. Таким образом бухая можно было бы поддерживать детско-юношеский спорт.
И отчисления от занятия проституцией, прости Господи, больше взять не откуда, страна в беде, всё уходит туда, сами знаете зачем, правда не понятно для чего, пойду включу телевизор, там люди умные и просветленные, быстренько мне растолкуют, а я тезисно запишу мелким почерком, чтобы больше не забывать и не задавать глупых вопросов….)))
+7
-2
+5
Не поняла, че поддерживать будут?
+4
-1
+3
Правильно, с буков нужно больше налогов брать, чем с углерододобывающих компаний. У них вложения и добыча очень затратные, плюс социальная нагрузка, а у этих дармоедов только выхлоп +100500.
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+2
Ответ Patriot
Ещё можно не бомбить соседнюю страну..
Такие слова полностью противоречат нашей национальной идее.
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Ответ Potapson
Ещё можно добавить отчисления от продажи алкоголя. Таким образом бухая можно было бы поддерживать детско-юношеский спорт.
КБ главным инвестором в российский спорт тогда будет
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Отчисления от доходов армии депутатов всех мастей и чиновников всех уровней сразу подняли бы детский спорт на небывалую высоту. Но разве отец нации обидит свою паству?
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Ответ Potapson
Ещё можно добавить отчисления от продажи алкоголя. Таким образом бухая можно было бы поддерживать детско-юношеский спорт.
Так это и было раньше, начиная с времён Тарпищева и его фондов, понятно, что до детей малая часть доходила
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+1
Ответ Kubinec_
в эпоху интернета это сложно сделать. а так хоть бабки буков на полезное дело пойдут
Инстаграм можно, а казино нет?
+2
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+1
Ответ Milverton
А просто запретить азартные игры - никак?
в эпоху интернета это сложно сделать. а так хоть бабки буков на полезное дело пойдут
+2
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Это какой? Удмунд, Праздничный или Ушастый. Ну хоть лишь бы не с валдайского холодильника, прости Господи...
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Ответ Russ Ivan
Отлично, буков давно пора потрясти на благотворительность. Ещё бы и с бездарных ведущих брать за их кривляния, вместо работы...
Да вот только как обычно поддержат не детский спорт, а спорт детей - причем чьих-нибудь: по примеру тренера одного хоккейного клуба или министра спорта одной республики.
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Я б букмекеров вообще прикрыл.
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Ответ Ильдар М
а на Спортсе всё равно юзеры недовольны, как и всегда)) Так всё предсказуемо тут)
Если уменьшить глубину посадки на бутылку на полтора миллиметра, кто-то назовёт это прогрессом, кто-то - деградацией. А те, кто не любит посадки на бутылку в принципе, по итогу останутся недовольны.
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Ответ Jhfjs Khdiekr
дальше уже правительство поручит кому нибудь сделать то же самое,и так далее)
В итоге в конце цепочки все поручат детскому тренеру и дадут ему з/п 30 тыс. Типа, ну извини, все что осталось после всех поручений
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Ответ fc_a.m.
Ущерб, который государству наносят букмекеры в десятки раз больше, чем польза, которая идет с этих отчислений. Во-первых, отъем денег у населения, чаще всего у бедных слоев, во много раз превышает выплаты букмекеров на спорт и налоги. Во-вторых, это сотни тысяч если не миллон лудоманов, разрушающих и разрушивших свои семьи. А потом говорят про демографию. Давайте наркотики тоже продавать и за счет налогов с наркоты субсидировать малоимущих)) Заберем у них 100 рублей, а компенсируем субсидиями 10. Не ту страну назвали Гондурасом.
Вы же понимаете, что если не ставки, то другая зависимость будет вытягивать деньги из населения? Я не говорю, что с этим не надо бороться, т.к. лудомания – очень опасная зависимость, но нужно создавать государственную программу для профилактики и лечению различных зависимостей
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Ответ Potapson
Ещё можно добавить отчисления от продажи алкоголя. Таким образом бухая можно было бы поддерживать детско-юношеский спорт.
А потом всё эти деньги отдать Володину на приобретение золотого унитаза его маме 😏
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Ответ sr-pigrs
Вот когда пиво на стадионах разрешат, тогда и будет КБ официальным партнёр лиги "КБ. РПЛ"
Пускай сначала станут генеральным спонсором одного клуба станут. Спартак им подойдёт)
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Сегодня в Яндекс дзен прочитал как племянник дядю завалил из за долгов по азартным играм , у нас конечно цирк с конями, алкоголь не рекламируют ,а ставки можно, хотя ставки это хуже наркотика
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Ответ ЭАГ
Уже не знают от куда бабло взять. Путин очнись, возьмись за ум. Катар и Саудовская Аравия за время твоего правления, стали самами богатами странами мира. Смешно, а мне плакать хочется.
Все правильно сказано, только не очень корректно сравнивать с Катаром и Аравией. Население и размеры страны немного иные. Да и не только они.
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Ответ Ковид 07.10.52
Раньше были пятилетки в три года по решению пленумов, а теперь поручения.
А теперь пятилетки за четыре года и двенадцать месяцев
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Ответ Андрей Балабаев
КБ главным инвестором в российский спорт тогда будет
Вот когда пиво на стадионах разрешат, тогда и будет КБ официальным партнёр лиги "КБ. РПЛ"
0
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Уже не знают от куда бабло взять. Путин очнись, возьмись за ум. Катар и Саудовская Аравия за время твоего правления, стали самами богатами странами мира. Смешно, а мне плакать хочется.
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по логике....до этого 25 лет они никак не развивали....
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Игорные зоны
Которые тогда , ещё не геополитк ( 2006 год) но в экономике ученик Собчака рулил уверено , и кто бы мог подумать ,
Что в 2000- м он принял страну по 32 руб за доллар , и при высочайших ценах на нефть ....никто не верил что это возможно
Но он смог довести руб под 90"...редкий талант

Красная Поляна
Приморье
Сибирская монета
Янтарная
Золотой берег
Азов-Сити
Калмыкия - Ау ....
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