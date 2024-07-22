Путин поручил создать фонд поддержки детско-юношеского и массового спорта, существующий за счет отчислений от азартных игр

Владимир Путин поручил правительству создать фонд поддержки массового спорта.

Об этом говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: (...) обеспечить создание некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда, предусмотрев, что:

– основными целями деятельности фонда являются дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских и региональных спортивных федераций, реализация новых форматов международных спортивных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры;

– формирование имущества фонда осуществляется в основном за счет целевых отчислений от азартных игр (в отношении спортивных событий по соответствующим видам спорта, которые не были организованы спортивными федерациями и спортивными лигами)», – говорится в документе.

Срок исполнения поручения – 10 сентября 2024 года, ответственный – премьер-министр России Михаил Мишустин.