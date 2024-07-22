Российский пловец Сомов и Томас Бах сфотографировались с лозунгом «Дайте миру шанс»

Пловец Евгений Сомов и Томас Бах сделали фото с лозунгом «Дайте миру шанс».

Сегодня глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах посетил олимпийскую деревню в Париже и обратился с призывом к миру перед начало летних Олимпийских игр.

Россиянин Сомов присутствовал на мероприятии и сфотографировался с главой МОК.

На обоих были шарфы с лозунгом «Give peace a chance» («Дайте миру шанс»), флажок с этой же надписью пловец держал в руках.

Впервые с этим призывом Бах выступил во время открытия Олимпиады 2022 года в Пекине.