Российский пловец Сомов и Томас Бах сфотографировались с лозунгом «Дайте миру шанс»

Теги плавание сборная России МОК фото Томас Бах Олимпиада-2024 Политика Евгений Сомов Водные виды

Пловец Евгений Сомов и Томас Бах сделали фото с лозунгом «Дайте миру шанс».

Сегодня глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах посетил олимпийскую деревню в Париже и обратился с призывом к миру перед начало летних Олимпийских игр. 

Россиянин Сомов присутствовал на мероприятии и сфотографировался с главой МОК.

На обоих были шарфы с лозунгом «Give peace a chance» («Дайте миру шанс»), флажок с этой же надписью пловец держал в руках. 

Впервые с этим призывом Бах выступил во время открытия Олимпиады 2022 года в Пекине. 

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73 комментария
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Так пустили бы всех наших спортсменов, дали бы шанс
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Великим богам Вовану и Лексусу пусть помолятся и, может тогда наступит мир
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Сейчас наши патриоты предадут пловца анафеме..
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Теперь понятно, что весь допуск Сомова затевался ради вот этого флэш-моба.
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К кому они обращаются? К Израилю? Или к США? Но точно не к нам - иначе выбрали бы русский язык для обращения.
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Комментарий удален модератором
Так у Украины и то и то, ничего, вон недавно футболисты в Германии гастролировали
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Ответ Westmoreland
Сейчас наши патриоты предадут пловца анафеме..
Но зато он станет новой иконой либералов. Не все так плохо
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Вышел бы он один с таким лозунгом, то я бы написал красавчик. Но он делает это с лицемерным и продажным Бахом, который как раз таки не дал шанса принципам олимпийского движения. Это множит на 0 этот посыл от него.
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Спортсмены из Израиля решили не давать миру шанс
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Подождите, но буквально утром нам рассказывали о том, что никакой политики в отношении россиян нет в анкетах. Ах, да, она не в анкетах, это другое. Олимпиада еще не началась, а русских, которых допустили, уже используют в политической борьбе.
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Нормальный ход! Хороший посыл! И на церемонии открытия пусть идет с этим плакатом. Блин, забыл, его же туда не допустят. Грусть, печаль.
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Так вот вы какие, голуби мира.
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И никаких лозунгов говорили они
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Кого то уже лишили, серьезный ты наш?)
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peacedoorball
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Комментарий удален модератором
В ТЦК служишь?
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Верх лицемерия. Дайте тазик
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Да, да у мира целых два шанса...
Одна сторона говорит: "Капитулируйте - будет мир."
Другая сторона отвечает: "Сами капитулируйте - будет мир."
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Ответ Артём Дзюба
Но зато он станет новой иконой либералов. Не все так плохо
Учитывая наших либералов, то ничего хорошего
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Шанс давали в марте 2022 года, даже на уступки пошли, но англичанка сказала до победы, что теперь показухи эти устраивать.
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Пусть не возвращается, предатель!!!(шутка:))
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Ответ Джек Потрошитель
Великим богам Вовану и Лексусу пусть помолятся и, может тогда наступит мир
Кстати, мысль. Игры дружбы уже получилось подорвать таким способом.
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Ответ Ебздрогыч
Ну теперь наши патриоты точно Сомова из россиян выпишут
Ваще по.у. на этого товарища, пусть делает, что хочет)
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Перефразируя классика: А зачем нам такой мир, в котором пытаются отменить Россию?)
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Ответ mfbwrdw2vj
там где на потсоветском пространстве народ берет свою судьбу в свои руки и сам выбирает себе власть и будущее, там сразу же начинаются проблемы , что в Украине, что в Армении. И за этими проблемами стоит Россия, потому что в парадигме её правящего кэбешного класса это самый ужасный ужас . Как это так , народец себе власть выбирает?!Они и создают эти проблемы для того, чтобы не дать этим странам достичь успеха, чтобы не было у россиян этого примера перед глазами
Смешно вы подкололи украинцев.
+6
-3
+3
Дуэт власовца и эсэсовца.
+4
-1
+3
Ответ Kerghoodoo
Ну хоть не в футболке Навоза, как другие нетвойняшки. Смешно и глупо. На кого это вообще рассчитано?
Непонятно, к кому эти обращения в принципе) а рассчитано на того, кто все это понял благодаря единственной извилине.
+3
0
+3
Сейчас депутаты ГД активизируются и расскажут на чьи деньги он готовился.
+9
-7
+2
Ответ mfbwrdw2vj
там где на потсоветском пространстве народ берет свою судьбу в свои руки и сам выбирает себе власть и будущее, там сразу же начинаются проблемы , что в Украине, что в Армении. И за этими проблемами стоит Россия, потому что в парадигме её правящего кэбешного класса это самый ужасный ужас . Как это так , народец себе власть выбирает?!Они и создают эти проблемы для того, чтобы не дать этим странам достичь успеха, чтобы не было у россиян этого примера перед глазами
Какой народ? Американский? Кастрюлю сними и ахинею не пиши.
+3
-1
+2
Ответ Джон Силвер_1116158947
Комментарий удален модератором
А в каком виде спорта Большунов будет выступать на летней Олимпиаде? 🤣 🤣
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