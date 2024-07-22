Бельерин за равную оплату в мужском и женском футболе: «Кому-то кажется, что у нас заберут кусок пирога, а на самом деле все наоборот – так было бы лучше для всех»

Теги Бетис Ла Лига Эктор Бельерин деньги Футбол

Эктор Бельерин выступил за равную оплату труда в мужском и женском футболе.

«Я думаю, это крайне необходимо. Я хочу, чтобы мы зарабатывали одинаково, чтобы у нас были одинаковые права и чтобы существовало равенство. Это будет справедливо. Как нам этого добиться? Я еще не знаю.

Что я знаю точно, так это то, что мужской футбол должен первым прийти на помощь. У нас есть платформа, ресурсы. Все начинается с нас, потому что общество уже вносит изменения. 

Мы должны взять на себя ответственность: клубы, организации, крупные лиги... У нас очень сильная власть. Ее нужно использовать в интересах каждого. Кому-то кажется, что у нас как будто заберут кусок пирога, а на самом деле все наоборот – так было бы лучше для всех», – сказал защитник «Бетиса» в интервью Cadena Ser. 

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67 комментариев
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этот человек пытается продать то, что даже не украдут
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Вот пусть с себя и начинает
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Женский футбол не генерирует столько денег сколько мужской, с точки зрения бизнеса это невыгодно, а просто во имя толерантности и равноправия никто не будет женщинам платить по 20-30 млн за сезон.
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Ну вот, твою зарплату и уменьшим до женского уровня
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Платиновые мысли юных леваков
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Базару ноль - с этого сезона будешь получать женскую ЗП.
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Ответ Carasa
Платиновые мысли юных леваков
Они думают, что где-то стоит огромная тумбочка с бесконечными деньгами, откуда можно просто взять и дать денег на женский футбол. Но никто никак не догадается, а они такие умные и справедливые.
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Может, для начала, женский футбол хотя-бы начнёт приносить прибыль, ну пусть % 50 от мужского. А то опять подмена понятий, когда не по бизнес показателям, а по квоте.
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Ответ ОЛЛС1911
Они думают, что где-то стоит огромная тумбочка с бесконечными деньгами, откуда можно просто взять и дать денег на женский футбол. Но никто никак не догадается, а они такие умные и справедливые.
От создателей: Если ты бездомный - просто купи дом.
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Сраный попугай популист
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Ответ Бутсы Крооса
Ну вот, твою зарплату и уменьшим до женского уровня
А разницу в УЕФА!
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Ответ Вечно Молодой
этот человек пытается продать то, что даже не украдут
И что ему не принадлежит.
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Как вариант дать ему женскую зп)
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Я с ним абсолютно согласен. "Мужскую" зарплату опустить до уровня "женской", и наступит всеобщее благодать.
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Ответ Папа Футбола
Женский футбол не генерирует столько денег сколько мужской, с точки зрения бизнеса это невыгодно, а просто во имя толерантности и равноправия никто не будет женщинам платить по 20-30 млн за сезон.
Простая истина.
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Я вот петь не умею, давайте Бейонсе будет отдавать мне половину дохода. Я за равноправие
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А в порнобизнесе женщины получают гораздо больше мужчин! Несправедливо, я считаю!
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Может он готовиться скоро стать она?
Что называется зондирует почву…
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Ответ Andrew Kolevatykh
Комментарий скрыт
Просто женский футбол не выдержит конкуренции с мужским. Он может стать лучше с помощью инвестиций, но он никогда не догонит мужской футбол по зрелищности.
Я вот в живую смотрел финал женской ЛЧ и пару игр разных лиг, иногда турниры сборных смотрю по ТВ и я согласен, что женский футбол недооценен, но и переоценивать его не стоит.
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Да в общем-то, пускай. Зарплаты в мужском футболе урезать до уровня женского. И всех чиновников заодно. А то пузырь всё надувается...
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Тошнит уже от слова "равенство"...
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Он из этих что ли? Радужных?
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Ответ Andrew Kolevatykh
Комментарий скрыт
Подскажите пожалуйста, в каком виде спорта женщинам платят большие деньги?
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"Кому-то кажется, что у нас как будто заберут кусок пирога, а на самом деле все наоборот"

Заберут у них, у женщин?
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испанский шариков: отнять и поделить...
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Интересно, найдется ли футболист с достаточно крепкими шарами, который скажет, что не хочет равной оплаты, что все это утопия и женский футбол никогда не будет ровней мужскому
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Каждый футболист может прикрепить к себе футболистку или футболисток и платить ей/им 45% от своего контракта. А какую схему еще они предлагают?
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А кто банкет будет оплачивать? Ты? Ну вперёд. Хрен усатый.
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бельерин, который уже давно закончился как футболист, пытается построить себе карьеру общественного активиста. выглядит нелепо.
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А как насчет мужчины и женщины равны??!! Так пусть каждый получает по заслугам. Зачем кому то доплачивать. Сами женщины хотели равноправие вот пускай теперь получают то что заработают
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