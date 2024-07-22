Бельерин за равную оплату в мужском и женском футболе: «Кому-то кажется, что у нас заберут кусок пирога, а на самом деле все наоборот – так было бы лучше для всех»

Эктор Бельерин выступил за равную оплату труда в мужском и женском футболе.

«Я думаю, это крайне необходимо. Я хочу, чтобы мы зарабатывали одинаково, чтобы у нас были одинаковые права и чтобы существовало равенство. Это будет справедливо. Как нам этого добиться? Я еще не знаю.

Что я знаю точно, так это то, что мужской футбол должен первым прийти на помощь. У нас есть платформа, ресурсы. Все начинается с нас, потому что общество уже вносит изменения.

Мы должны взять на себя ответственность: клубы, организации, крупные лиги... У нас очень сильная власть. Ее нужно использовать в интересах каждого. Кому-то кажется, что у нас как будто заберут кусок пирога, а на самом деле все наоборот – так было бы лучше для всех», – сказал защитник « » в интервью Cadena Ser.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду