Томас Бах: «В олимпийском движении мы все равны. Не существует глобального Юга или глобального Севера, у нас 206 национальных комитетов с равными правами»

Теги МОК Томас Бах Олимпиада-2024 Политика ТАСС Легкая атлетика

Глава МОК Томас Бах заявил об установлении нового мирового порядка.

«Мы являемся свидетелями становления нового мирового порядка. Исторические потрясения переворачивают с ног на голову систему международных отношений, существовавшую со времен Второй мировой войны.

Тенденции очевидны: разделение экономик, узкие личные интересы берут верх над верховенством закона. Глобальный Юг против глобального Севера. Куда ни глянь, принцип многосторонних отношений отступает на второй план.

В этом новом мировом порядке «сотрудничество» и «компромисс», к сожалению, считаются пренебрежительными терминами.

Опираясь на наши олимпийские ценности и объединяясь ими, мы должны быть готовы к этим кардинальным переменам. Мы готовы, потому что мы не только многосторонни, но и глобальны.

Олимпийское движение – это глобальное движение, в олимпийском движении мы все равны. Не существует глобального Юга или глобального Севера, у нас 206 национальных олимпийских комитетов, которые пользуются равными правами в соответствии с Олимпийской хартией», – заявил Бах. 

«В этом разобщенном мире спортсмены олицетворяют нашу общую надежду на лучшее будущее. Спортсмены показывают нам, как мирно жить вместе под одной крышей в Олимпийской деревне.

Спортсмены показывают нам, что в нашем олимпийском движении мы все равны, дискриминации нет. Нет никакого глобального Юга или глобального Севера, есть только одна глобальная деревня – Олимпийская деревня», – цитирует Баха ТАСС.

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38 комментариев
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Израиль таки не поедет на олимпиаду?
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Балабол
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какое лицемерие... мы все равны, но есть ровнее... почему израильские спортсмены не отстранены?
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Мы все равны, если ты не русский, конечно)))
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Угу, «Все животные равны, но некоторые животные равнее других». Бах стал неплохим шутником))
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Подавился водой когда читал. Хорошо, что
Этодругин под рукой был. Выручил.
+21
-1
+20
Как вообще можно такое зачитывать и самому не ржать?
+19
-1
+18
у нас 206 национальных олимпийских комитетов, которые пользуются равными правами в соответствии с Олимпийской хартией», – заявил Бах.
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Неужели представителей 205 олимпийских комитетов так же как и русских отстраняют от олимпиады за неправильные лайки соцсетях?

Серьезно?
+17
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+16
Равными правами..., для кого-то они ровнее походу дела
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0
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Лицемер
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Он не поперхнулся от вранья, когда это вещал?
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Говорят, что нос Баха от его лицемерия вырос настолько, что уже три раза обогнул экватор.
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"Узкие личные интересы берут верх над верховенством закона."

А что в МОК такого нет?
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-2
+10
Тихо сам с собою я веду беседу...
+10
0
+10
Не позорился бы. Наоборот стало предельно прозрачно, что МОК не является независимой структурой. Поэтому на роль глобальной фигуры МОК не тянет. 10 небольших участников или один крупный может вертеть МОК.
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Томас, ты чего пьяный что ли?
+10
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Лицемер
+10
-2
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Лицемер!!!
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А Бах то оказывается прирождённый юморист.Профи!
+8
-1
+7
Врунишка
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Права равные, но немного нет
+7
-1
+6
Но у кого надо права ровнее))
+5
0
+5
Ответ mihkel
Израиль таки не поедет на олимпиаду?
Почему России нет на Олимпиаде,а Израиль есть? Презренный лицемер с двойными стандартами.
+4
0
+4
Ответ mihkel
Израиль таки не поедет на олимпиаду?
Про поездку Палестины на ОИ тактично умолчал? Ну или Ливана, Йемена?
+5
-1
+4
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите!".
+3
0
+3
Ответ GtSwan
Как же они легко втирают людям дежурные речи, держа болельщиков по всему миру за дур...ков
Я сам обманываться рад...
+2
0
+2
Лицемерие высший уровень.
+2
0
+2
Болтун Бах
+2
0
+2
Нет никакого противостояния глобального севера и глобального юга. Вот противостояние глобального запада и глобального юга есть.
+2
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+2
бред
+2
0
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