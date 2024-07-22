Томас Бах: «В олимпийском движении мы все равны. Не существует глобального Юга или глобального Севера, у нас 206 национальных комитетов с равными правами»

Глава МОК Томас Бах заявил об установлении нового мирового порядка.

«Мы являемся свидетелями становления нового мирового порядка. Исторические потрясения переворачивают с ног на голову систему международных отношений, существовавшую со времен Второй мировой войны.

Тенденции очевидны: разделение экономик, узкие личные интересы берут верх над верховенством закона. Глобальный Юг против глобального Севера. Куда ни глянь, принцип многосторонних отношений отступает на второй план.

В этом новом мировом порядке «сотрудничество» и «компромисс», к сожалению, считаются пренебрежительными терминами.

Опираясь на наши олимпийские ценности и объединяясь ими, мы должны быть готовы к этим кардинальным переменам. Мы готовы, потому что мы не только многосторонни, но и глобальны.

Олимпийское движение – это глобальное движение, в олимпийском движении мы все равны. Не существует глобального Юга или глобального Севера, у нас 206 национальных олимпийских комитетов, которые пользуются равными правами в соответствии с Олимпийской хартией», – заявил Бах.

«В этом разобщенном мире спортсмены олицетворяют нашу общую надежду на лучшее будущее. Спортсмены показывают нам, как мирно жить вместе под одной крышей в Олимпийской деревне.

Спортсмены показывают нам, что в нашем олимпийском движении мы все равны, дискриминации нет. Нет никакого глобального Юга или глобального Севера, есть только одна глобальная деревня – Олимпийская деревня», – цитирует Баха ТАСС.