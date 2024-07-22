Оргкомитет Олимпиады-2024 отказал в аккредитации журналистам «РИА Новости Спорт»

Теги Олимпиада-2024 Политика Р-Спорт Легкая атлетика

Пяти журналистам «РИА Новости Спорт» было отказано в аккредитации на Олимпиаду.

Информационное агентство «РИА Новости» входит в международную медиагруппу «Россия сегодня». 

Аккредитационные формы на пятерых журналистов были поданы в начале февраля согласно процедуре, установленной оргкомитетом ОИ.

«В рамках Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже вы подали через вашу организацию заявку для получения доступа к одному или нескольким объектам мероприятий.

Оргкомитет «Парижа-2024» обязуется соблюдать условия контракта с принимающим городом, а также нормативные акты Франции, регулирующие организацию крупных мероприятий.

Таким образом, согласно статье L.211-11-1 Кодекса внутренней безопасности «Париж-2024», как организатор мероприятия, запросил заключение компетентного административного органа до выдачи аккредитации. По итогам расследования административный орган дал отрицательное заключение.

Просим обратить внимание, что «Париж-2024» не осведомлен о причинах такого заключения. В действительности, согласно последнему параграфу статьи R.211-32 кодекса внутренней безопасности, «Париж-2024» является только получателем результата расследования.

Поэтому мы вынуждены вас проинформировать, что «Париж-2024» обязан отклонить вашу заявку на аккредитацию», – сообщается в письме организаторов Олимпийских игр, текст которого приводит РИА.

В сообщении оргкомитета Игр-2024 говорится, что решение об отказе было принято так называемым Олимпийским консульством, сформированным из членов министерств внутренних дел Франции, а также Европы и иностранных дел.

«Оно являлось единственным компетентным органом, принимавшим решение по заявкам, относящимся к Олимпийским и Паралимпийским играм», – подчеркнул оргкомитет.

Франция отказалась аккредитовать некоторых российских журналистов на Олимпиаду из-за опасений в шпионаже

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57 комментариев
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Ответ Pixel 8
А что не так? Франция - один из крупнейших членов враждебного блока НАТО, негоже ехать к вражинам, не скрепно совсем.
Олимпийский комитет - организатор ОИ. Франция всего лишь место проведения игр. И в играх учавствуют не политики, а спортсмены. И спорт вне политики, согласно уставу того же олимпийского комитета. Так что твой в...р не имеет никакого смысла
+24
-7
+17
Ответ АдминБЦ
А не перебор ли пять журналистов в загнивающий запад для всего 15 атлетов, половина из которых теннисисты? Хотя заявка на аккред подавалась в феврале, когда наивные люди ещё верили, что допущенных нейтралов будет чуть ли не под сотню :)
Лол, вы уж определитесь, то "всего 15 спортсменов", то "спасибо мок за трансляцию, почему мы не купили права ррряяя"
+25
-9
+16
А не перебор ли пять журналистов в загнивающий запад для всего 15 атлетов, половина из которых теннисисты?

Хотя заявка на аккред подавалась в феврале, когда наивные люди ещё верили, что допущенных нейтралов будет чуть ли не под сотню :)
+36
-21
+15
И правильно, а то ещё заразится в грязной Сенне. Сидите дома, Олимпиада же все равно никому не интересна и загнивает.
+29
-17
+12
А что не так? Франция - один из крупнейших членов враждебного блока НАТО, негоже ехать к вражинам, не скрепно совсем.
+30
-19
+11
Пусть освещают топовые соревнования по хрусту огурцов и метанию навоза
+27
-19
+8
Ответ Андрей Балабаев
Но деньги за трансляции мок с удовольствием от России взял бы
Для россиян МОК бесплатно покажет соревнования на своем официальном сайте.
+14
-7
+7
РИА Новости - это откровенная помойка с дурным запахом.
+9
-3
+6
Когда я утром просыпаюсь, я перед тем, как вставать и совершать очередные трудовые подвиги, обычно беру лежащую на тумбочке планшетку и читаю новостную колонку. Колонка не настраиваемая и там нельзя заблокировать то, что я в глаза стал бы смотреть. И вот там, в колонке, мне постоянно подбрасывают информацию от РИА. Должен сказать, что это редкостно отстойное, ангажированное, безнравственное агентство. Оно ни чем не лучше, чем ставшая совершенно помойной Комсомолка и ей подобные издания. Возможно, даже хуже, поскольку РИА все-таки официальное агентство. Пожалуй, РИА это что-то похожее на приснопамятную "Фёлькишер Беобахтер". Так что учетом нынешних реалий в бане РИА на Олимпиаде нет ничего удивительного
+8
-2
+6
Ответ Александр Пашков
А причём здесь Киселёв? Причина явно не в нём, просто глава МВД Франции всерьёз считает, что российские журналисты собирались приехать в Париж с исключительно с диверсионными и шпионскими целями, в общем палата номер шесть в чистом виде
При том, что РИА новости - дочка МИА Сегодня, а последняя под санкциями ЕС с прошлого года. Никто никуда ехать не собирался, подавая заявки на аккредитацию от компании под санкциями.
+7
-2
+5
и не подозревал, что в РИА Новости имеются журналисты
+11
-6
+5
Ответ Андрей Балабаев
Но деньги за трансляции мок с удовольствием от России взял бы
если ты не в курсе, телеправа за олимпиаду-2024 приобретены еще в 2019 году телеспортом (авансированы на 1,5 млрд. в 2021 году).

Это как раз вариант когда чукча купил билет в автобусе, но не поехал.
+9
-5
+4
Нечего по недружественным странам таскаться. Я бы хотел от них освещения чемпионата кндр по футболу, например
+14
-10
+4
Эти риановости ещё при Совке были по горлышко набиты разведкой..
+5
-2
+3
Майонез в шоке, в этот раз без вина и тусовки по району красных фонарей на суточные
+5
-2
+3
Ответ Андрей Балабаев
Я знаю. После того как поняли что денег от России не будет. Типа хорошо к нам относятся. Только на прошлой Олимпиаде от России было больше 350 спортсменов, а сейчас 15. Так что свои трансляции могут в одно место засунуть. Интерес в России стремится к нулю. Только ярые фанаты каких-то видов спорта будут смотреть
Вы почему за всех то говорите?Депутат школе?
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Ответ Железная Леди
вопрос Балабаеву. Если вы такой информируемый, то объясните этот Телеспорт купил, а показывать будет или нет? и что это за хозяин, который миллиарды по ветру пускает? фамилии известны?
Кто такой Балабаев.
О Телеспорте и о Макаренко можно узнать за два клика
https://www.rbc.ru/technology_and_media/17/05/2024/6645c8f49a7947156ebf0783
https://www.kommersant.ru/doc/6688116 (о роли Мутко и Ко другая тема)

Показывать не будут по телевизору в России, так как для реализации телеправ нужно было найти общедоступный канал с минимум 200 часов трансляциями.
Для российских IP будет организована трансляция всех соревнований на сайте МОК
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Ответ Кукушкин
«решение принималось на основании расшифровки первой буква аббревиатуры РИА» Я верю тебе больше, чем самому себе. Быстренько доложи мне источник твоей информации, чтобы я мог принять против врагов должные меры. Тебе об этом рассказал сам Бах или лично Макрон? Или Маня Захарова с Митей Киселевым? Слушаю тебя очень внимательно.
Какие меры ты можешь принять? Пустобрех!
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Быстрее. Выше. Сильнее. ВМЕСТЕ. 🤣
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Ответ Дэн Селедкин
Да лааадно! Из принимавших решение кто нибудь анализировал качество контента РИА? Нет, решение принималось на основании расшифровки первой буква аббревиатуры РИА. Это первое. А второе это то, что и здесь нам помогают наши враги - самим забанить эту недоолимпиаду не хватет то-ли духу, то-ли ума, ну так пусть хоть так!
«решение принималось на основании расшифровки первой буква аббревиатуры РИА»

Я верю тебе больше, чем самому себе. Быстренько доложи мне источник твоей информации, чтобы я мог принять против врагов должные меры. Тебе об этом рассказал сам Бах или лично Макрон? Или Маня Захарова с Митей Киселевым? Слушаю тебя очень внимательно.
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Ответ brig_Mercury
"Суд в Екатеринбурге приговорил журналиста WSJ Эвана Г. к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже." Простите, а по Вашей логике суд в Екатеринбурге откуда формировал приговор? Или это другое?
Ну, это единичный случай, а отказали всём российским журналистам поголовно
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Ответ Александр Пашков
А причём здесь Киселёв? Причина явно не в нём, просто глава МВД Франции всерьёз считает, что российские журналисты собирались приехать в Париж с исключительно с диверсионными и шпионскими целями, в общем палата номер шесть в чистом виде
"Суд в Екатеринбурге приговорил журналиста WSJ Эвана Г. к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже." Простите, а по Вашей логике суд в Екатеринбурге откуда формировал приговор? Или это другое?
+1
-1
0
Какие там ячейки игил и радикалов, вот в РИА Новости да, самое логово всех шпионов, диверсантов и врагов демократии...
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Ответ Pixel 8
А что не так? Франция - один из крупнейших членов враждебного блока НАТО, негоже ехать к вражинам, не скрепно совсем.
Эх! А как же мечта всей жизни - поработать на Олимпиаде. Столько трудов, столько лет отдано...
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Ответ СержМиранэн
Поскрепи мозгами, может что поймёшь )))
«учавствуют»

Сергуня, ты почему так русский язык и Россию ненавидишь?
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Правильно отказали.
Немного соображают...
РИА-новости это Киселёв, который угрожал европейским столицам ядерной бомбой.
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Ответ deligy
https://olympics.com/ru/paris-2024/videos здесь да и на главной будут ссылки на трансляцию
Спасибо
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Ответ Железная Леди
А как попасть на этот сайд МОК, через ютюб?
https://olympics.com/ru/paris-2024/videos
здесь да и на главной будут ссылки на трансляцию
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Ответ deligy
если ты не в курсе, телеправа за олимпиаду-2024 приобретены еще в 2019 году телеспортом (авансированы на 1,5 млрд. в 2021 году). Это как раз вариант когда чукча купил билет в автобусе, но не поехал.
вопрос Балабаеву. Если вы такой информируемый, то объясните этот Телеспорт купил, а показывать будет или нет?
и что это за хозяин, который миллиарды по ветру пускает? фамилии известны?
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Ответ Андрей Балабаев
Нет. Телеспорт купил как посредник для телепродажи. А желающих покупать это действо не нашлось. Телеспорт-частная лавочка, так что это их проблемы
Конечно же, "частная лавочка", что должна 5,7 млрд. сбербанку теперь и в процедуру банкротства уйдут с неистекшими активами в 3% от кредиторки ))
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