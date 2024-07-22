Оргкомитет Олимпиады-2024 отказал в аккредитации журналистам «РИА Новости Спорт»
Пяти журналистам «РИА Новости Спорт» было отказано в аккредитации на Олимпиаду.
Информационное агентство «РИА Новости» входит в международную медиагруппу «Россия сегодня».
Аккредитационные формы на пятерых журналистов были поданы в начале февраля согласно процедуре, установленной оргкомитетом ОИ.
«В рамках Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже вы подали через вашу организацию заявку для получения доступа к одному или нескольким объектам мероприятий.
Оргкомитет «Парижа-2024» обязуется соблюдать условия контракта с принимающим городом, а также нормативные акты Франции, регулирующие организацию крупных мероприятий.
Таким образом, согласно статье L.211-11-1 Кодекса внутренней безопасности «Париж-2024», как организатор мероприятия, запросил заключение компетентного административного органа до выдачи аккредитации. По итогам расследования административный орган дал отрицательное заключение.
Просим обратить внимание, что «Париж-2024» не осведомлен о причинах такого заключения. В действительности, согласно последнему параграфу статьи R.211-32 кодекса внутренней безопасности, «Париж-2024» является только получателем результата расследования.
Поэтому мы вынуждены вас проинформировать, что «Париж-2024» обязан отклонить вашу заявку на аккредитацию», – сообщается в письме организаторов Олимпийских игр, текст которого приводит РИА.
В сообщении оргкомитета Игр-2024 говорится, что решение об отказе было принято так называемым Олимпийским консульством, сформированным из членов министерств внутренних дел Франции, а также Европы и иностранных дел.
«Оно являлось единственным компетентным органом, принимавшим решение по заявкам, относящимся к Олимпийским и Паралимпийским играм», – подчеркнул оргкомитет.
Франция отказалась аккредитовать некоторых российских журналистов на Олимпиаду из-за опасений в шпионаже
Хотя заявка на аккред подавалась в феврале, когда наивные люди ещё верили, что допущенных нейтралов будет чуть ли не под сотню :)
Это как раз вариант когда чукча купил билет в автобусе, но не поехал.
О Телеспорте и о Макаренко можно узнать за два клика
https://www.rbc.ru/technology_and_media/17/05/2024/6645c8f49a7947156ebf0783
https://www.kommersant.ru/doc/6688116 (о роли Мутко и Ко другая тема)
Показывать не будут по телевизору в России, так как для реализации телеправ нужно было найти общедоступный канал с минимум 200 часов трансляциями.
Для российских IP будет организована трансляция всех соревнований на сайте МОК
Я верю тебе больше, чем самому себе. Быстренько доложи мне источник твоей информации, чтобы я мог принять против врагов должные меры. Тебе об этом рассказал сам Бах или лично Макрон? Или Маня Захарова с Митей Киселевым? Слушаю тебя очень внимательно.
Сергуня, ты почему так русский язык и Россию ненавидишь?
Немного соображают...
РИА-новости это Киселёв, который угрожал европейским столицам ядерной бомбой.
здесь да и на главной будут ссылки на трансляцию
и что это за хозяин, который миллиарды по ветру пускает? фамилии известны?