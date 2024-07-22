Оргкомитет Олимпиады-2024 отказал в аккредитации журналистам «РИА Новости Спорт»

Пяти журналистам «РИА Новости Спорт» было отказано в аккредитации на Олимпиаду.

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Аккредитационные формы на пятерых журналистов были поданы в начале февраля согласно процедуре, установленной оргкомитетом ОИ.

«В рамках Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в вы подали через вашу организацию заявку для получения доступа к одному или нескольким объектам мероприятий.

Оргкомитет «Парижа-2024» обязуется соблюдать условия контракта с принимающим городом, а также нормативные акты Франции, регулирующие организацию крупных мероприятий.

Таким образом, согласно статье L.211-11-1 Кодекса внутренней безопасности «Париж-2024», как организатор мероприятия, запросил заключение компетентного административного органа до выдачи аккредитации. По итогам расследования административный орган дал отрицательное заключение.

Просим обратить внимание, что «Париж-2024» не осведомлен о причинах такого заключения. В действительности, согласно последнему параграфу статьи R.211-32 кодекса внутренней безопасности, «Париж-2024» является только получателем результата расследования.

Поэтому мы вынуждены вас проинформировать, что «Париж-2024» обязан отклонить вашу заявку на аккредитацию», – сообщается в письме организаторов Олимпийских игр, текст которого приводит РИА.



В сообщении оргкомитета Игр-2024 говорится, что решение об отказе было принято так называемым Олимпийским консульством, сформированным из членов министерств внутренних дел Франции, а также Европы и иностранных дел.

«Оно являлось единственным компетентным органом, принимавшим решение по заявкам, относящимся к Олимпийским и Паралимпийским играм», – подчеркнул оргкомитет.

Франция отказалась аккредитовать некоторых российских журналистов на Олимпиаду из-за опасений в шпионаже