Путин поручил усилить защиту прав спортсменов при смене физкультурно-спортивных организаций

Президент России поручил усилить защиту прав спортсменов при смене организаций.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих дополнительную защиту прав спортсменов при их переходе в другие физкультурно-спортивные организации, в том числе в случае изменения места жительства», – следует из перечня поручений по вопросам развития детско-юношеского спорта, опубликованного на сайте Кремля.

Соответствующие меры защиты прав предстоит разработать правительству до 1 ноября.

Переход спортсменов в другие физкультурно-спортивные организации регламентирован законом о спорте. Порядок учитывает ситуации, когда такой переход происходит до истечения срока контракта.