Путин поручил усилить защиту прав спортсменов при смене физкультурно-спортивных организаций

Теги Владимир Путин детский спорт переходы Политика массовый спорт Фигурное катание

Президент России поручил усилить защиту прав спортсменов при смене организаций.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих дополнительную защиту прав спортсменов при их переходе в другие физкультурно-спортивные организации, в том числе в случае изменения места жительства», – следует из перечня поручений Владимира Путина по вопросам развития детско-юношеского спорта, опубликованного на сайте Кремля.

Соответствующие меры защиты прав предстоит разработать правительству до 1 ноября.

Переход спортсменов в другие физкультурно-спортивные организации регламентирован законом о спорте. Порядок учитывает ситуации, когда такой переход происходит до истечения срока контракта. 

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15 комментариев
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Глубокая ночь, спит огромная страна, спит Москва и только в Кремле горит одинокое окно - это вождь думает о правах спортсменов.
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В помощь Парсеговым)
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Что скажут Яна с Евгением
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Ответ Oleandra
В помощь Парсеговым)
Своевременно
"Порядок учитывает ситуации, когда такой переход происходит до истечения срока контракта."
+2
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+2
Ответ maks44
Глубокая ночь, спит огромная страна, спит Москва и только в Кремле горит одинокое окно - это вождь думает о правах спортсменов.
https://www.youtube.com/watch?v=Iqvqqdo_GVc&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA
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Какой "заботливый"..
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бэк ин юэсэса
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Он сам то хоть понял, что поручил. Поручик!
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Усиляет он только контроль,причём надо всем,под предлогом "защиты" ," прав" и т.д.
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Ответ Марина Елисеева
Своевременно "Порядок учитывает ситуации, когда такой переход происходит до истечения срока контракта."
адвокатам есть на что ссылаться)
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Ответ Oleandra
адвокатам есть на что ссылаться)
пока нет. И вообще, поживем-увидим как там усилят. Не стало бы хуже.
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Ответ Patriot
Какой "заботливый"..
Не перестаю восхищаться. Среди кучи тревожных дел, не забыл про перешедших спортсменах и о их контрактах.
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-2
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