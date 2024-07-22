Леброн Джеймс выбран знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
Леброн Джеймс станет знаменосцем сборной США на Олимпийских играх в Париже.
39-летний форвард «Лейкерс», который примет участие в четвертых для себя Олимпийских играх, впервые выступит в качестве знаменосца американской делегации.
Церемония открытия ОИ-2024 состоится в пятницу.
Знаменосцы США выбираются голосованием олимпийских спортсменов, которые выступят на Играх.
Джеймс ранее помогал привести сборную США по баскетболу к золотым медалям в 2008 и 2012 годах. В своих первых Олимпийских играх в 2004 году он завоевал бронзу в возрасте 19 лет.
Лучший баскетболист XXI века, действующая легенда спорта и олимпийской сборной, который в свои 65 лет до сих пор поддерживает звёздный уровень
Впрочем, мы тоже(