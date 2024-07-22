Леброн Джеймс выбран знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже

Теги Леброн Джеймс Лейкерс сборная США НБА Олимпиада-2024 Баскетбол

Леброн Джеймс станет знаменосцем сборной США на Олимпийских играх в Париже.

39-летний форвард «Лейкерс», который примет участие в четвертых для себя Олимпийских играх, впервые выступит в качестве знаменосца американской делегации.

Церемония открытия ОИ-2024 состоится в пятницу.

Знаменосцы США выбираются голосованием олимпийских спортсменов, которые выступят на Играх.

Джеймс ранее помогал привести сборную США по баскетболу к золотым медалям в 2008 и 2012 годах. В своих первых Олимпийских играх в 2004 году он завоевал бронзу в возрасте 19 лет.

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26 комментариев
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Сложно было подобрать более идеального кандидата.
Лучший баскетболист XXI века, действующая легенда спорта и олимпийской сборной, который в свои 65 лет до сих пор поддерживает звёздный уровень
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ну тут без шуток, заслужил
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Кто, если не он?
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Ответ AERN
Комментарий скрыт
Кто тебя воспитал такого урода?
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Ответ Dobiday
Любят американцы дедов выбирать. Впрочем, мы тоже(
Вы хоть понимаете, что значит знаменосец: как он выбирается, какие его функции? Естественно, что на данную роль выбираются наиболее уважаемые, заслужившие карьерой спортсмены...Там не нужно быть быстрее, выше или сильнее.
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Пойдёт с портретом Харрис.
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Любят американцы дедов выбирать.
Впрочем, мы тоже(
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Заслуженно
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Дед - молодец!
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Ответ Юрий Плотников
Не знал,что он транс
Что за фигню ты несешь?
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Ответ Xellos
Кто тебя воспитал такого урода?
Родители походу - Папа и Папа, оттого и горит у него
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в легендарном зелёном худи от h&m
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клоуны в комментах с футбольной ветки прибежали?
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Да, тут без вопросов, это лучший выбор из возможных
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Это достойный выбор. Серьезно, без дураков
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Заслужил, легенда
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Ответ Юрий Плотников
Это был сарказм,поясняю для особо тяжелобольных
Сарказм в чем? Тут им не пахло - ляпнул какую то хрень, так и скажи - ну ляпнул, не подумав, а не приплетай неуместный "сарказм"
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С сыном??
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