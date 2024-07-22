«Соблюдение прав журналистов и обеспечение свободы слова – пустой звук для Макрона и его компашки». Захарова об отказе «Р-Спорту» в аккредитации на Олимпиаду
Мария Захарова заявила, что обеспечение свободы слова – «пустой звук» для Макрона.
Ранее пяти журналистам «РИА Новости Спорт» было отказано в аккредитации на Олимпиаду в Париже.
В сообщении оргкомитета Игр-2024 говорится, что решение об отказе было принято так называемым Олимпийским консульством, сформированным из членов министерства внутренних дел Франции, а также министерства Европы и иностранных дел.
«Соблюдение прав журналистов и обеспечение свободы слова для Эммануэля Макрона (президента Франции – Sports) и его компашки – пустой звук», – сказала официальный представитель МИД России.
Франция отказалась аккредитовать некоторых российских журналистов на Олимпиаду из-за опасений в шпионаже
Ну после срока в 16 лет для Гершковича у Захаровой еще поднимается язык что-то говорить про обеспечение свободы слова для журналистов
Но теперь можно вдоволь накричаться на внутреннем рынке таким как Машка, Мишка...
😅
Господин Лавров матерится на пресс-конференциях и не стесняется откровенно блатных выражений. А вы берёте пример с шефа. Обращаясь к официально выбранному народом Франции президенту, называете его команду пренебрежительно компашкой. Неужели после этого вы ждёте, что-то кто будет с уважением относиться к вам, вашему ведомству, России, интересы которой вы, к сожалению, представляете в международном сообществе? Нет, отношение к вам будет именно таким, которого вы заслуживаете: как к невоспитанным хамам и жлобам, случайно оказавшимся на верхушке Министерства иностранных дел России.
У меня всё.