«Соблюдение прав журналистов и обеспечение свободы слова – пустой звук для Макрона и его компашки». Захарова об отказе «Р-Спорту» в аккредитации на Олимпиаду

Теги Олимпиада-2024 Политика Мария Захарова Эммануэль Макрон Р-Спорт Легкая атлетика

Мария Захарова заявила, что обеспечение свободы слова – «пустой звук» для Макрона.

Ранее пяти журналистам «РИА Новости Спорт» было отказано в аккредитации на Олимпиаду в Париже.

В сообщении оргкомитета Игр-2024 говорится, что решение об отказе было принято так называемым Олимпийским консульством, сформированным из членов министерства внутренних дел Франции, а также министерства Европы и иностранных дел.

«Соблюдение прав журналистов и обеспечение свободы слова для Эммануэля Макрона (президента Франции – Sports) и его компашки – пустой звук», – сказала официальный представитель МИД России.

Франция отказалась аккредитовать некоторых российских журналистов на Олимпиаду из-за опасений в шпионаже

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53 комментария
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Хорошо, что в РФ все по другому. И права журналистов соблюдают и обеспечивают свободу слова.
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Мне правда очень смешно, когда кто-то из российских чиновников говорит про свободу слова и т.п.
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"Компашки" - интересный сленг для офф представителя. Представляю, как бы журналисты высказывались.
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Ответ Ozz99
Хорошо, что в РФ все по другому. И права журналистов соблюдают и обеспечивают свободу слова.
и права обычных граждан тоже )
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Ответ headmaster
"Компашки" - интересный сленг для офф представителя. Представляю, как бы журналисты высказывались.
Она и по фене распишет,если надо,ты че в натуре?
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+35
Мария Захарова заявила, что соблюдение прав журналистов и обеспечение свободы слова – «пустой звук» для Макрона.

Ну после срока в 16 лет для Гершковича у Захаровой еще поднимается язык что-то говорить про обеспечение свободы слова для журналистов
+42
-7
+35
Ужасная манера речи Захаровой превращает всю деятельность МИДа в пустой звук. Вот этот полугопнический стиль и плоские шутки - сплошной испанский стыд. P.s. хотя вспоминая знаменитое высказывание Лаврова, поднятое на щиты нашей гос. пропагандой, возможно этот стиль теперь генеральная линия.
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Чего там, сколько опозиционных СМИ допустили на последнюю пресс-конференцию луноликого?
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Ответ Фанат Сан-Марино
"........и немедленно выпила"
Произнеся тост: "За свободу слова в России, не чокаясь"
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"........и немедленно выпила"
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А зачем им туда, им же эта Олимпиада не интересна?
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+14
РИА-Спорт это Дм.Киселёв, который угрожал европейским столицам ядерной бомбой.
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Когда я утром просыпаюсь, я перед тем, как вставать и совершать очередные трудовые подвиги, обычно беру лежащую на тумбочке планшетку и читаю новостную колонку. Колонка не настраиваемая и там нельзя заблокировать то, что я в глаза не стал бы смотреть. И вот там, в колонке, мне постоянно подбрасывают информацию от РИА. Должен сказать, что это редкостно отстойное, ангажированное, безнравственное агентство. Оно ни чем не лучше, чем ставшая совершенно помойной Комсомолка и ей подобные издания. Возможно, даже хуже, поскольку РИА все-таки официальное агентство. Пожалуй, РИА это что-то похожее на приснопамятную "Фёлькишер Беобахтер". Так что учетом нынешних реалий в бане РИА на Олимпиаде нет ничего удивительного
+12
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Ответ ыеем
Комментарий скрыт
Ишь черти хитрожопые. А почему на пресс-конференцию Вовочки никогда не допускаются представители СМИ, нелояльных власти? Ах эта свобода слова, да точно, Вовочка же упразднил все оппозиционные сми, а их лидеров либо устранил, либо выгнал из страны
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«Соблюдение прав журналистов и обеспечение свободы слова – пустой звук... Уже 25 лет.
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Прекрасно знали, что им откажут, РИА-Новости (под начальством Киселёва) под санкциями.
Но теперь можно вдоволь накричаться на внутреннем рынке таким как Машка, Мишка...
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В свете (хахаха, вот такой вот каламбур) последних событий жители Краснодара не дадут соврать, что у нас со свободой слова все оке. Как и с правами человека в целом
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нет журналистов - нет допусков
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Ответ Ozz99
Хорошо, что в РФ все по другому. И права журналистов соблюдают и обеспечивают свободу слова.
Делай что захочешь и говори что вздумается, вроде «Миру-Мир» или «Нет Войне» ну прекрасные же слова и фразы , правда ведь!!!:-))
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Не людям, которые душили СМИ, говорить о каких-то правах
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Это она по своей компашке знает.
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Постоянно хают эти ОИ, ругают наших спортсменов, которые приняли решение поехать, но почему-то есть огромное желание освещать "неполноценные" игры. Какой-то сюр.
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Ответ headmaster
"Компашки" - интересный сленг для офф представителя. Представляю, как бы журналисты высказывались.
Как-то видел по новостям, как ведущая цитировала Лаврова, и у говорящей головы из экрана проскользнула неловкая пауза на фразе "сходняк"
😅
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Понедельник,тяжко ей наверно(
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Прекрасно понимаю, что Захарова вряд ли читает спортс, но мало ли. Так вот: Мария! Компашка -- это весь ваш балаган во главе с Лавровым, который по недоразумению называется МИД. Вы все, кто работаете в этом неофициальном вещателе Минобороны РФ, абсолютно ПРОФНЕПРИГОДНЫ как дипломатические сотрудники. Вашим преподавателям МГИМО должно быть очень стыдно, что они выдали вам в свое дипломы. Вы все, работающие в нынешнем российском МИДе, останетесь в истории как абсолютный, и не вызывающий ни грамма сочувствия, позор русской дипломатии. Над перлами вашего шефа и вашими будут смеяться веками и на вашем примере учить, какими не надо быть дипломатами.
Господин Лавров матерится на пресс-конференциях и не стесняется откровенно блатных выражений. А вы берёте пример с шефа. Обращаясь к официально выбранному народом Франции президенту, называете его команду пренебрежительно компашкой. Неужели после этого вы ждёте, что-то кто будет с уважением относиться к вам, вашему ведомству, России, интересы которой вы, к сожалению, представляете в международном сообществе? Нет, отношение к вам будет именно таким, которого вы заслуживаете: как к невоспитанным хамам и жлобам, случайно оказавшимся на верхушке Министерства иностранных дел России.
У меня всё.
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Машка , ты лучше голову помой и не позорься перед культурными людьми !
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Пьяницу всё равно никто не слушает ....
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Ответ Сергей Григорьев
А где так называемая демократия
в рф
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как же я люблю эти повести, книга с рабочим названием "машкины рассказы". Интересно где она нашла журналистов в РИА Новости и фирменное перекладывание с больной головы на здоровую
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Ждем Киселева у американского посольсьва, Шаман ему в помощь.
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