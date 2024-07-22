«Шанхай» Слуцкого продлил серию без поражений до 23 матчей, общий счет – 51:8. Отставание от «Шанхай Порт» в лиге Китая – 2 очка
Леонид Слуцкий продлил серию без поражений в Китае до 23 матчей.
«Шанхай Шеньхуа» под руководством российского специалиста крупно обыграл «Цанчжоу Майти Лайонс» (5:0) в матче 20-го тура чемпионата Китая.
При Слуцком «Шанхай» по-прежнему еще ни разу не уступил. В 23 матчах команда одержала 18 побед и 5 раз сыграла вничью. Общий счет – 51:8.
В турнирной таблице чемпионата «Шанхай Шеньхуа» находится на второй позиции, набрав 52 очка в 20 матчах. С 54 баллами лидирует также еще ни разу не проигравший в чемпионате «Шанхай Порт».
Напомним, в первом официальном матче в новой должности Слуцкий выиграл Суперкубок Китая.
Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно посмотреть на Спортсе, – 4 августа против «Бэйцзин Гоань», одного из лидеров Суперлиги. Центральный матч сезона против «Шанхай Порта» 17 августа тоже покажем в прямом эфире.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Очень приятно читать такие новости! Ждём чашку!
Только мопед
Когда он скатился до матершинного Ютуб-шоу, были сомнения, что он сможет вернуться к тренерской деятельности и добиться успехов. Но Леонид доказывает, что он в порядке.
Удачи ему в дальнейшем!