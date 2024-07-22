«Шанхай» Слуцкого продлил серию без поражений до 23 матчей, общий счет – 51:8. Отставание от «Шанхай Порт» в лиге Китая – 2 очка

Леонид Слуцкий продлил серию без поражений в Китае до 23 матчей.

« » под руководством российского специалиста крупно обыграл « » (5:0) в матче 20-го тура чемпионата Китая.

При Слуцком «Шанхай» по-прежнему еще ни разу не уступил. В 23 матчах команда одержала 18 побед и 5 раз сыграла вничью. Общий счет – 51:8.

В турнирной таблице чемпионата «Шанхай Шеньхуа» находится на второй позиции, набрав 52 очка в 20 матчах. С 54 баллами лидирует также еще ни разу не проигравший в чемпионате « ».

Напомним, в первом официальном матче в новой должности выиграл Суперкубок Китая.

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно посмотреть на Спортсе, – 4 августа против «Бэйцзин Гоань», одного из лидеров Суперлиги. Центральный матч сезона против «Шанхай Порта» 17 августа тоже покажем в прямом эфире.

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