«Шанхай» Слуцкого продлил серию без поражений до 23 матчей, общий счет – 51:8. Отставание от «Шанхай Порт» в лиге Китая – 2 очка

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Шанхай Порт Цанчжоу Майти Лайонс Футбол

Леонид Слуцкий продлил серию без поражений в Китае до 23 матчей.

«Шанхай Шеньхуа» под руководством российского специалиста крупно обыграл «Цанчжоу Майти Лайонс» (5:0) в матче 20-го тура чемпионата Китая.

При Слуцком «Шанхай» по-прежнему еще ни разу не уступил. В 23 матчах команда одержала 18 побед и 5 раз сыграла вничью. Общий счет – 51:8.

В турнирной таблице чемпионата «Шанхай Шеньхуа» находится на второй позиции, набрав 52 очка в 20 матчах. С 54 баллами лидирует также еще ни разу не проигравший в чемпионате «Шанхай Порт».

Напомним, в первом официальном матче в новой должности Слуцкий выиграл Суперкубок Китая.

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, который можно посмотреть на Спортсе, – 4 августа против «Бэйцзин Гоань», одного из лидеров Суперлиги. Центральный матч сезона против «Шанхай Порта» 17 августа тоже покажем в прямом эфире.

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54 комментария
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🐘
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Отличную работу проделывает Леонид Викторович
Очень приятно читать такие новости! Ждём чашку!
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-2
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Ответ unbelievable
🐘
Наш
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-2
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Ответ unbelievable
🐘
🦛
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Очень раз за Леонида Викторовича !!! Надеюсь заберет чемпионат 🏆
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Машина!
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Интересно, после такого грандиозного успеха в Китае, начнут ли поступать Слуцкому интересные предложения из Европы? Можно сколько угодно говорить мол "ну это Китай, такой себе уровень", но всё-таки нужно понимать что и у Слуцкого команда таких же деревянных китайцев как и остальные в чемпионате, идти там с такой статой - великий труд. Когда он почти похоронил Рубин, казалось что тренерская карьера всё, но молодец смог реабилитироваться и теперь просто разрывает Китай. Как говорится "Наш Слон".
+18
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Ответ Nunez9
Очень раз за Леонида Викторовича !!! Надеюсь заберет чемпионат 🏆
Очень три за Леонардо да Викторовича. Толик в обед.
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Лео Слуц Кий
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Тройной миска рис доминатору
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Ответ Nunez9
Очень раз за Леонида Викторовича !!! Надеюсь заберет чемпионат 🏆
А я очень два за Слуцкого!!!
Только мопед
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+7
Ответ DenisLa
Какие грандиозные успехи? Он до сих пор на втором месте идёт. Если не выйдет на первое, никто даже не заметит, кто там в Китае взял серебро или бронзу.
Такая статистика это грандиозный успех. В любом чемпионате он бы уже первым был, но не в Китае где по сути гегемония Шанхай Порта. На самом деле надо ждать личную встречу с Портом и тогда по сути решится кто выиграет чемпионат.
+8
-1
+7
Как с такой статистикой они могут ещё и вторыми идти?) что там за машины держат первое место?)
+6
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+6
В новости написано 4:0, в странице матча 5:0 под новостью, кому верить?
+3
0
+3
Молодчик, так держать!
+3
0
+3
Ответ Трент Резнор
Тройной миска рис доминатору
и кошко жена
+3
0
+3
Остановите эту машину
+2
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+2
Ответ Петр Мартыненко
Лео Слуц Кий
Leo Slut Sky
+2
0
+2
Шанхай - футбольная столица Китая
+2
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+2
Молодец Слуцкий!
Когда он скатился до матершинного Ютуб-шоу, были сомнения, что он сможет вернуться к тренерской деятельности и добиться успехов. Но Леонид доказывает, что он в порядке.
Удачи ему в дальнейшем!
+2
0
+2
Проверьте пульс у Мостового
+2
0
+2
Реально здорово и неожиданно.
+1
0
+1
Че там, до Байера осталось?
+1
0
+1
Пссс 🤫...не рассказывайте только Сашке-чеканщику
+1
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Это реально очень круто.
+1
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В любом другом чемпионате шел бы на первом месте с отрывом...
+1
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+1
Великий доминатор!
+1
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Ответ 21Savage
Отличную работу проделывает Леонид Викторович Очень приятно читать такие новости! Ждём чашку!
Смотрим второй сезон , обычно всегда хуже у него вдруг вылетит ))
+3
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Ответ Александр Охотко
Много где есть местный порт:Байер,Спортинг,Аль Хиляль ,Мансити и т.д.Много где есть супертоп ,который задирает планку на космическую величину.Но кол-во пропущенных за 20 матчей -даже выше околоземного космоса
Я о том же. При том ещё и устроить такой уровень командой по типу Астон Виллы/Вест Хэма если приводить как аналогию Англию.
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Ответ DenisLa
Это понятно, но это мы это знаем, потому что мы следим за Слуцким, но история запоминает только победителей, и снаружи никто на эту чумовую статистику не обратит внимания, если она не закончится трофеем.
В любом случае он уже вписал себя в историю клуба.
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