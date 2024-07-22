Российский пловец Евгений Сомов показал олимпийскую аккредитацию нейтрального атлета

Российский пловец Евгений Сомов прибыл на Олимпиаду-2024 в Париже.

Спортсмен поделился фото аккредитации в соцсети.

– единственный российский пловец, который будет выступать на Играх в .

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