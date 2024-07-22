Российский пловец Евгений Сомов показал олимпийскую аккредитацию нейтрального атлета

Теги плавание сборная России Олимпийская сборная России фото Олимпиада-2024 Евгений Сомов Водные виды

Российский пловец Евгений Сомов прибыл на Олимпиаду-2024 в Париже.

Спортсмен поделился фото аккредитации в соцсети.

Сомов – единственный российский пловец, который будет выступать на Играх в Париже.

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43 комментария
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Буду болеть за Россию будущего, и неважно какое место он займёт!
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Про пловца Сомова. Вчера жена напомнила, я такое не держу в голове. Молодой парень, из Питера, занимался в бассейне СКА (на ВО), последним российским тренером был Михаил Чернышов. Так получилось, что Чернышов лет 10 назад тренировал и более молодых ребят, подростков, в эту группу входил и мой сын. И в 2013 (или 2014) году они ездили на сборы в Кучугуры, с ними было несколько ребят более старшего возраста, включая Сомова. Попробуем поискать, есть ли совместные фото.
Потом Сомов уехал США, поступил в университет и продолжил плавать - доплавался до Олимпиады. Итого: мне есть за кого теперь поболеть на стометровке брассом. Сам я, кстати, очень давно именно в брассе добрался до 3-го взрослого, на чем моя плавательная карьера и закончилась :)
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Желаю Евгению Победы !
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Ответ shahmur
Буду болеть за Россию будущего, и неважно какое место он займёт!
Нужно переживать только за Россию настоящего
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От этого менее русским он не стал. Все знают, что он приехал из России. И представляет Россию. Статусы на бумагах и прочие типы аккредитации в чиновничьих "бошках" бюрократических политиканствующих крыс со всех сторон. На Олимпиаду поехали русские люди.
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Ответ shahmur
Буду болеть за Россию будущего, и неважно какое место он займёт!
Что это означает вообще "Россия будущего" в контексте фото аккредитации так называемого "нейтрального атлета"?
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Ответ Alar
Нужно переживать только за Россию настоящего
России настоящего можно только посочувствовать и пожелать скорейшего выздоровления.
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Ответ Tursus
А поспорт у него тоже "нейтральный"? Когда люди соглашаются быть "без рода и племени", они перестают быть собой.
он давно живет в США и мечтает об их паспорте
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Ответ Victor Shevtsov
Про пловца Сомова. Вчера жена напомнила, я такое не держу в голове. Молодой парень, из Питера, занимался в бассейне СКА (на ВО), последним российским тренером был Михаил Чернышов. Так получилось, что Чернышов лет 10 назад тренировал и более молодых ребят, подростков, в эту группу входил и мой сын. И в 2013 (или 2014) году они ездили на сборы в Кучугуры, с ними было несколько ребят более старшего возраста, включая Сомова. Попробуем поискать, есть ли совместные фото. Потом Сомов уехал США, поступил в университет и продолжил плавать - доплавался до Олимпиады. Итого: мне есть за кого теперь поболеть на стометровке брассом. Сам я, кстати, очень давно именно в брассе добрался до 3-го взрослого, на чем моя плавательная карьера и закончилась :)
Какая классная история, спасибо, что поделились!
Болеем за Женю!
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Ответ Aggrrist
А мне кажется, он показал маникюр
"Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей" ©.

Каждый видит то, что хочет видеть, что ему ближе и интереснее.
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Ответ sintenced
Это с хрена ли?
Потому что существует только настоящее. Будущая - только иллюзия.
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Ответ rabbitd12345
России настоящего можно только посочувствовать и пожелать скорейшего выздоровления.
Если вы живёте исключительно в парадигме пожеланий - я вам сочувствую, потому что считаю, что это слабая позиция. Если вам не нравится Россия настоящего, то вы всегда можете уехать, если остаётесь - делайте свою страну лучше по мере своих возможностей и беззаветно любите её, просто потому что она есть.
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Ответ goshforever
Все знают, что он приехал из США и представляет только себя самого.
Все знают что он русский. С США ли, с Ватикана ли, и не важно есть ли второе и третье гражданства
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Ответ Alar
Потому что существует только настоящее. Будущая - только иллюзия.
Ну в случае с Россией - возможно.
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Ответ reus
Так кто, с одной стороны, в сложившейся ситуации должен бросить все усилия, чтобы восстановить имидж и авторитет страны, переломить этот негатив, есть другая возможность достучаться до Них( чтобы дошло до обеих сторон, обезумевших в своей упёртости)? ...да спортсмены - пусть слабые, но ретрансляторы полезных сигналов..
Российские спортсмены, согласившиеся выступать на дискриминационных условиях, когда подавляющее большинство отстранено от соревнований без каких либо обоснований, а горстка допущенных ограничена в элементарных человеческих правах, своим подчинением только одобряют эту политику и ещё больше убеждают ту сторону в правоте их политики и необходимости дискриминационных мер в отношении российских спортсменов.
Холопы во всем покорны воле барина. Барину ясно, что холопов надо пороть ещё сильнее, чтобы лучше пресмыкаличь перед ним.
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Ответ plove2012
Только приехал он из США всё-таки)
Интересно, что ему звездно-полосатый не вручили тогда.
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Ответ Aggrrist
А мне кажется, он показал маникюр
Крестик при себе? Пользуйтесь.
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