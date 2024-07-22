Российский пловец Евгений Сомов показал олимпийскую аккредитацию нейтрального атлета
Российский пловец Евгений Сомов прибыл на Олимпиаду-2024 в Париже.
Спортсмен поделился фото аккредитации в соцсети.
Сомов – единственный российский пловец, который будет выступать на Играх в Париже.
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Потом Сомов уехал США, поступил в университет и продолжил плавать - доплавался до Олимпиады. Итого: мне есть за кого теперь поболеть на стометровке брассом. Сам я, кстати, очень давно именно в брассе добрался до 3-го взрослого, на чем моя плавательная карьера и закончилась :)
Болеем за Женю!
Каждый видит то, что хочет видеть, что ему ближе и интереснее.
Холопы во всем покорны воле барина. Барину ясно, что холопов надо пороть ещё сильнее, чтобы лучше пресмыкаличь перед ним.