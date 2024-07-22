Ирина Роднина: «На Западе эпидемия агрессии в отношении России. Только рассказывают про демократию, а так у них абсолютная групповуха, круговая порука»

Ирина Роднина заявила, что на Западе «эпидемия агрессии» в отношении России.

Ранее пишущим журналистам «Р-Спорта» отказали в аккредитации на Олимпийские игры в Париже.

«На Западе уже не знают, с какой еще стороны нас наказать. Спортивные журналисты ведь не будут плохо писать о соревнованиях на Олимпиаде, они будут писать о том, как у них, естественно, все плохо обстоит с организацией Игр. А никому на Западе такая правда не нужна.

Я думаю, что у них идет эпидемия агрессии в отношении России. Они же нам только рассказывают про свою демократию, а так у них существует абсолютнейшая, извините, групповуха. Или, иными словами, круговая порука.

Я бы на такие вещи уже перестала реагировать, надо только фиксировать все эти случаи. Тем более что у них уже давно нет никакой логики в решениях по отношению к нам.

Существует групповщина – кто-то один что-то сказал, и все поступают точно так же. За эти годы воспитано новое поколение, ведь в Евросоюзе для принятия каких-то решений должно быть только единодушие.

И у них это уже выработанная за эти годы реакция, чему тут стоит удивляться?» – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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