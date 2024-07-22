Ирина Роднина: «На Западе эпидемия агрессии в отношении России. Только рассказывают про демократию, а так у них абсолютная групповуха, круговая порука»

Теги Ирина Роднина Олимпиада-2024 Политика Р-Спорт Фигурное катание

Ирина Роднина заявила, что на Западе «эпидемия агрессии» в отношении России.

Ранее пишущим журналистам «Р-Спорта» отказали в аккредитации на Олимпийские игры в Париже.

«На Западе уже не знают, с какой еще стороны нас наказать. Спортивные журналисты ведь не будут плохо писать о соревнованиях на Олимпиаде, они будут писать о том, как у них, естественно, все плохо обстоит с организацией Игр. А никому на Западе такая правда не нужна.

Я думаю, что у них идет эпидемия агрессии в отношении России. Они же нам только рассказывают про свою демократию, а так у них существует абсолютнейшая, извините, групповуха. Или, иными словами, круговая порука.

Я бы на такие вещи уже перестала реагировать, надо только фиксировать все эти случаи. Тем более что у них уже давно нет никакой логики в решениях по отношению к нам.

Существует групповщина – кто-то один что-то сказал, и все поступают точно так же. За эти годы воспитано новое поколение, ведь в Евросоюзе для принятия каких-то решений должно быть только единодушие.

И у них это уже выработанная за эти годы реакция, чему тут стоит удивляться?» – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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70 комментариев
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Ирина, срочно спасайте дочку и мужа, заодно семью Фетисова прихватите, помогите им
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Так мы узнали, что Роднина мечтает о групповухе
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Согласен полностью! У них на этом клятом западе все у кормушки друг с другом повязаны, власть уже 24-й год несменяемая и сколько ещё такой будет неизвестно! Ой...
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Интересно её дочь американка в этой груповухе учавствует?
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Волнуюсь за дочку Родниной, живущую в стране тотальной групповухи
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Не слишком ли загнула для своих скудных извилин?
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Ответ nemambich
Так мы узнали, что Роднина мечтает о групповухе
уже лет 30 групповухи у бабушки не было
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Ответ Вадим Бондарук
Интересно её дочь американка в этой груповухе учавствует?
Возможно,мамаша в молодости видимо тоже ого-го была
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Ну, раз там эпидемия, то зачем вам туда? Посидите пока на карантине, в изоляции.
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Так и запишем - семья Родниной живёт в бесконечной групповухе.
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«эпидемия агрессии в отношении России»

Допускаю, что в здании родной Госмуды уже полностью отключили интернет. Но прямо в Думе, по адресу Охотный ряд 1, имеется Парламентская библиотека РФ, где в читальном зале в свободном доступе имеются все три издания Большой Советской Энциклопедии. Полагаю, гражданка Роднина могла бы там посмотреть значение слова "агрессия" и так не позориться.
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Ответ Deadwood
А в ГосДуме у нас как? )
В Госдуме сплочённость вокруг гаранта

В отличие от западной групповухи
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ахахахаха, и поэтому у вас вся недвижка и счета на западе?😂
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"Групповуха", "компашка" и другие изысканные выражения из делового этикета можно услышать от авторитетных представителей российской власти.
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Ответ nemambich
Так мы узнали, что Роднина мечтает о групповухе
и круговой порнухе
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Все-то вас не любят, все-то вам козни строят.. На себя-то в зеркало давно смотрели? Если Россия даже не показываете Олимпиаду, то с чего каким-то там людям (якобы журналистам, но по сути откровенным пропагандистам, которые будут обслуживать там кремлевскую повестку, а не освещать Игры) давать аккредитации?
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Исинбаева ржёт в голос!😂
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А в ГосДуме у нас как? )
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зашла в новость из-за слова "групповуха". а тут политика( опять обманули)
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Ирина Роднина, лицо самой миролюбивой и доброй страны во всём мире, вновь и вновь раскрывает оскал и звериное лицо Запада! Спасибо вам, добрая и очень умная женщина!!!))
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Ох уж этот запад..а дочь с внуками хоть русский знают?
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"Спортивные журналисты ведь не будут плохо писать о соревнованиях на Олимпиаде, они будут писать о том, как у них, естественно, все плохо обстоит с организацией Игр. А никому на Западе такая правда не нужна." (с) Олимпиада ещё не началась, но только Роднина уже знает, что организация плохая. И как ей это удаётся. А что касается правды, то нам она тоже не нужна. Достаточно посмотреть на опросы ВЦИОМ. И спортом у нас занимается более 50% населения, и к мигрантам хорошее отношение у 80%. Так ведь, госпожа Роднина?
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Ответ Wiley Fox
В Госдуме сплочённость вокруг гаранта В отличие от западной групповухи
В Госдуме сплочённая груповуха вокруг ствола гаранта где они водят хоровод
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Ответ Вадим Бондарук
Интересно её дочь американка в этой груповухе учавствует?
Не она наблюдает за этим с нескрываемым презрением...а не уезжает оттуда, потому что кто-то должен за этим следить
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До российской демократии им еще рать и рать...
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Какая же дура💯
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Ответ Любезный Коссутий
и круговой порнухе
российский штурвал
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Да нам всем ПОФИГ,,что там на западе!!! зачем вы нам втираете эти истории? Всоим детям расскажи как там плохо! Они наверняка в Лондоне погибают?
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Много бывших, но помоложе спортсменов протендуют на место в Думе. Приходится заниматься политикой, а не споортом, который Ирину не интересует. .
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Ответ Its my life
Спортс чисто из-за слова «групповуха» новость опубликовал
редактор, когда увидел новость: https://hkar.ru/193Zb
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