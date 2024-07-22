Информация о трансляциях Олимпиады-2024 для россиян пропала с сайта МОК («Р-Спорт»)
С сайта МОК пропала информация о планируемых для россиян трансляциях Олимпиады.
Об этом сообщает «Р-Спорт».
19 июля на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) была опубликована информация о бесплатных трансляциях соревнований Игр в Париже для зрителей из России.
На данный момент все анонсы трансляций еще доступны на Olympic Channel.
Ранее стало известно, что российские телеканалы отказались показывать Игры.
Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?
До этого, всё что анонсировалось на канале предолимпийское, смотрелось без проблем
27 июля уже много всего интересного начинается.
Попозже надо будет в ВК поискать подходящие сообщества для просмотра.