Информация о трансляциях Олимпиады-2024 для россиян пропала с сайта МОК («Р-Спорт»)

Теги телевидение МОК Олимпиада-2024 Р-Спорт Водные виды

С сайта МОК пропала информация о планируемых для россиян трансляциях Олимпиады.

Об этом сообщает «Р-Спорт». 

19 июля на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) была опубликована информация о бесплатных трансляциях соревнований Игр в Париже для зрителей из России. 

На данный момент все анонсы трансляций еще доступны на Olympic Channel. 

Ранее стало известно, что российские телеканалы отказались показывать Игры.

Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?

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28 комментариев
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Кто захочет найдёт где и как посмотреть.
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Мы фильмы с Сигалом посмотрим, нам не привыкать!
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😂😂😂😂😂 А тут такие восторги до соплей были о том как мок россиян любит. Многим придëтся переобуваться
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Ответ Андрей Балабаев
😂😂😂😂😂 А тут такие восторги до соплей были о том как мок россиян любит. Многим придëтся переобуваться
это постоянный процесс местных экспЭртоф..
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Чего гадать, первый олимпийский стрим уже в среду, первые футбольные матчи
До этого, всё что анонсировалось на канале предолимпийское, смотрелось без проблем
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Кажись всё приехали, кина не будет, электричество кончилось…😬
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«Дал трешку - она твоя, отнял трешку - она в экстазе» (М. Жванецкий).
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Варианты найдутся. По хрену на сайт МОК.
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Пока все работает. Спасибо таким сообщениям, нашел, зарегистрировался, подписался, посмотрел навигацию сайта.
27 июля уже много всего интересного начинается.
Попозже надо будет в ВК поискать подходящие сообщества для просмотра.
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Ответ guizzy
игры Дружбы/БРИКС сами себя не посмотрят. Да и тем более зачем массовому зрителю показывать конкурентную картинку, когда у самих, например, был прецендент с одним участником на сореванование ))
Не думаю, что показ Олимпиады повлиял бы на просмотр таинственных игр Дружбы. Есть зрелище - есть зрители, нет зрелища - силой смоьреть не заставишь.
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Ответ guizzy
Ну просто кто-то глянет ещё ОИ и будет сравнивать, не дай Бог.
Не всё можно и нужно сравнивать. Есть вещи, самодостаточные сами по себе. Есть, на самом деле, некоторые виды спорьа, где с нами трудно сравниться.
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Ответ [ADO]
Как так? Сейчас ведь у местных либералов и прочих космополитов разорвет все изнутри! Где же они этот "праздник спорта" смотреть будут?
Кому надо, те найдут и посмотрят, да и источник так себе если честно, журналистов с РИА на ОИ не пригласили, и скорее всего они словили баттхёрт и решили такое написать
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Ответ Андрей Балабаев
😂😂😂😂😂 А тут такие восторги до соплей были о том как мок россиян любит. Многим придëтся переобуваться
Скорее всего кто-то всё-таки смог выкупить права
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