Песков об отказе российским журналистам в аккредитации на ОИ: «Считаем неприемлемыми такие решения. Они напрямую ущемляют свободу СМИ»

Песков назвал неприемлемыми отказы в аккредитации на ОИ российским журналистам.

Ранее пяти журналистам «РИА Новости Спорт» было отказано в аккредитации на Олимпиаду в Париже.

В сообщении оргкомитета Игр-2024 говорится, что решение об отказе было принято олимпийским консульством, сформированным из членов министерства внутренних дел Франции, а также министерства Европы и иностранных дел.

«Мы считаем неприемлемыми такие решения.

Конечно же, мы хотели бы видеть реакцию на подобные решения со стороны соответствующих правозащитных организаций и организации, которая имеет отношение к обеспечению основ и правил свободы средств массовой информации.

Отношение крайне негативное. Мы считаем, что они (решения) ущемляют свободу СМИ не косвенно, а напрямую.

И, безусловно, нарушают все обязательства Франции, которые у нее есть и перед ОБСЕ, и перед другими организациями», – сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Соблюдение прав журналистов и обеспечение свободы слова – пустой звук для Макрона и его компашки». Захарова об отказе «Р-Спорту» в аккредитации на Олимпиаду