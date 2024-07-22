Песков об отказе российским журналистам в аккредитации на ОИ: «Считаем неприемлемыми такие решения. Они напрямую ущемляют свободу СМИ»

Теги Олимпиада-2024 Дмитрий Песков Политика Р-Спорт Легкая атлетика

Песков назвал неприемлемыми отказы в аккредитации на ОИ российским журналистам.

Ранее пяти журналистам «РИА Новости Спорт» было отказано в аккредитации на Олимпиаду в Париже.

В сообщении оргкомитета Игр-2024 говорится, что решение об отказе было принято олимпийским консульством, сформированным из членов министерства внутренних дел Франции, а также министерства Европы и иностранных дел.

«Мы считаем неприемлемыми такие решения.

Конечно же, мы хотели бы видеть реакцию на подобные решения со стороны соответствующих правозащитных организаций и организации, которая имеет отношение к обеспечению основ и правил свободы средств массовой информации.

Отношение крайне негативное. Мы считаем, что они (решения) ущемляют свободу СМИ не косвенно, а напрямую.

И, безусловно, нарушают все обязательства Франции, которые у нее есть и перед ОБСЕ, и перед другими организациями», – сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. 

«Соблюдение прав журналистов и обеспечение свободы слова – пустой звук для Макрона и его компашки». Захарова об отказе «Р-Спорту» в аккредитации на Олимпиаду

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56 комментариев
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Песков взывает к правозащитным (!) организациям, чтобы защитить свободу (!!) СМИ. Теперь я видел в жизни все!
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Сначала отказываемся от участия, немногих поехавших называем плохими словами. Потом отказываемся от показа. Потом жалуемся, что репортёров не пускают. Ну окей.
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Что эти спортивные новости делают на нашем усатом сайте?
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Ответ Oleg Takida
Комментарий скрыт
ага, все на грантах, включая Ютуб блогеров, региональные мелкие СМИ и тд. кругом враги (с)
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Усатый 🤡, на свободу СМИ в РФ посмотри, а потом что-то говори.
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То ли дело у нас для СМИ свобода выбора. Хочешь - вылизывай зад власти и гноби несогласных. Хочешь - гноби несогласных и вылизывай зад власти. Вариантов куча!
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Далее по списку выступят Лавров, Свищев, Журова, возможно участие Васильева, Валуева, Милонова.
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Ответ внучок Бэйхайма
Жаль Губерниева не отправили освящать ОИ. Сейчас бы он че лепетал
Зачем освящать ОИ? Это храм что ли?🤔
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Ответ Cruz
Песков взывает к правозащитным (!) организациям, чтобы защитить свободу (!!) СМИ. Теперь я видел в жизни все!
потому что он, как всегда, не в курсе, что в России не осталось ни одного свободного СМИ
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Ответ Константин Шангареев
Комментарий скрыт
Должны следовать здравому смыслу и желательно без мощнейшего лицемерия, которое очевидно сквозит в каждом таком заявлении учитывая то, как обстоят дела с неугодными СМИ в РФ.
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Шестерка 6️⃣ взяла слово и решила вновь поумничать в СМИ! Неприемлемо уничтожать города, деревни и центральную детскую больницу в Киеве!!!
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Ответ Cruz
Песков взывает к правозащитным (!) организациям, чтобы защитить свободу (!!) СМИ. Теперь я видел в жизни все!
Эх, жалко тут нельзя картинками комментировать)

https://cs11.pikabu.ru/images/previews_comm/2018-09_3/1536667140297262962.png
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Говорит официальный представитель государства, где на днях иностранному журналисту вкатали 16 лет колонии, свобода:)
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Это говорит представитель страны, где все СМИ вычищены и вещают только повестку власти, а все альтернативные СМИ и журналисты имеют статус нежелательной организации или иноагентов? Какой котик.
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а где твоя доча, Дима ? Она же не вылезает из Парижа
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Мы ненавидим Запад, он наш враг, мы объявлем ему священную войну...но на вашу западную Олимпиаду пустите.ОБСЕ нам надоело,мы не хотим исполнять их требования,и мы приостаналиваем свое участие..но Франция ишь че офигела, нарушает правила ОБСЕ по отношению к НАМ, тем самым, которые на ОБСЕ кладут везде где только можно.
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Ответ Melnikov1968
Далее по списку выступят Лавров, Свищев, Журова, возможно участие Васильева, Валуева, Милонова.
и эта круговерть перечисленных пассажиров на спортсе по любым актуальным вопросам стала жутко напрягать, потому что их заявления однотипны и следуют канве, заданной кремлем
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Чья бы коровы мычала, как говорится...
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🤣 как ты смеешь заикаться о свободе вообще?
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Рекомендую моему лучшему другу Мите Пескову попробовать зайти без ВПН хотя бы на Новости Гугля. Там он сможет прочитать много интересного про то, что он очень остроумно называет свободой СМИ.
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Путинский чинуш говорит про свободу СМИ, ржу в голос.
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Я удивлен, почему Песков не добавил, что там ( в Европе) ущемляют свободу СМИ, а вот у нас в стране, любой может выразить свою точку зрения, в том числе и независимая СМИ
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нашим шпиёнам...в смысле волонтёрам ограничили права и свободы! Свободу нашим волонтёрам в смысле ....
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базара нет - не пускайте их журналистов на игры брикс!
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Усатый прессек заговорил о свободе СМИ? Что дальше?
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Дмитрий, как дела с правозащитниками и СМИ в РФ?
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Пчёлы против мёда
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Выбор только между глубоко и очень глубоко и с подобострастием
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Ответ Варлампий Варлампий
и эта круговерть перечисленных пассажиров на спортсе по любым актуальным вопросам стала жутко напрягать, потому что их заявления однотипны и следуют канве, заданной кремлем
Если пойдут против этой канвы, сразу попадут в опалу.
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"Свободу Пескову и СМИ!" 👹
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