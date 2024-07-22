Глушенков будет получать 10 тысяч евро за каждое результативное действие в «Зените» (Тимур Гурцкая)
Стало известно, сколько получает Максим Глушенков за результативность в «Зените».
О таком пункте в контракте полузащитника рассказал агент Тимур Гурцкая.
– Я поздравляю Макса Глушенкова. Знаю, что в его контракте с «Зенитом» есть красивый пункт за результативные действия.
– 10 тысяч евро за каждое?
– Да, – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!»
Глушенков провел два официальных матча в составе «Зенита» – против «Краснодара» (4:2) и «Крыльев Советов» (4:0). В них 24-летний футболист забил по два гола.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
А с другой стороны, даже по 10 тысяч. Сделает за сезон допустим 20+20, это же всего 400 тысяч бонуса. Вполне нормально.
В долларах и евро считают, потому что у УЕФА и Фифа все в долларах и евро. прикинь?
А так - только ныть остаётся
Глушенков вряд ли разорит Зенит, но мотивация хорошая.
не только к Питеру относится
С другой, это вопрос привычек футболистов. Если большинство привыкло просто "сидеть на окладе", то такие варианты не особо сработают. Но ведь можно и к окладу хорошую надбавку дать за полезные действия. Имхо, условно, лучше платить 1,5кк тому, кто приносит пользу, чем 1кк тому, кто просто сидит на лавке за оклад.
- да
Гурцкая о Соболеве: «Спартак» сначал сказал: «Заберите его хотя бы за 6 млн». «Зенит» сказал: «Не надо за 6, давайте за 8». А когда уже предложили 8, они отказались»
Вы уверены что "инсайды" этого типа стоит воспринимать всерьёз?
Зы. Надо пожалуй глянуть хоть один выпуск этого, хм, шоу, чувствую, там, как говорится у нынешней молодёжи, ещё тот кринж
А если он за год сделает 100 результативных действий, то ему не то что миллион, ему и 10 не жалко будет выплатить.