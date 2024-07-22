Глушенков будет получать 10 тысяч евро за каждое результативное действие в «Зените» (Тимур Гурцкая)

Теги Зенит премьер-лига Россия Максим Глушенков деньги Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Стало известно, сколько получает Максим Глушенков за результативность в «Зените».

О таком пункте в контракте полузащитника рассказал агент Тимур Гурцкая.

– Я поздравляю Макса Глушенкова. Знаю, что в его контракте с «Зенитом» есть красивый пункт за результативные действия.

– 10 тысяч евро за каждое?

– Да, – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!»

Глушенков провел два официальных матча в составе «Зенита» – против «Краснодара» (4:2) и «Крыльев Советов» (4:0). В них 24-летний футболист забил по два гола.

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74 комментария
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Если это будет мотивировать и приводить к голам и пасам, то и хорошо. Достаточно справедливое правило, я бы всем атакующим ставил, понизив основную зарплату
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Все трансферы и бонусы в РПЛ согласовывают с Гурцкая. Так положено по регламенту.
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Ответ schwein
Настало время замечательных историй. А с другой стороны, даже по 10 тысяч. Сделает за сезон допустим 20+20, это же всего 400 тысяч бонуса. Вполне нормально.
Ты уж определись, всего то или замечательная история?
+32
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+29
Настало время замечательных историй.
А с другой стороны, даже по 10 тысяч. Сделает за сезон допустим 20+20, это же всего 400 тысяч бонуса. Вполне нормально.
+35
-17
+18
Ответ Алексей Горланов
Комментарий скрыт
Много выпил? Или ты такой всегда?
В долларах и евро считают, потому что у УЕФА и Фифа все в долларах и евро. прикинь?
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+18
Пусть хоть сделает 25+25. Все равно нашего Зобнина не догонит!
+22
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+12
Ответ Кот болотный
В детстве надо было мячик пинать. Глядишь, и на его месте был бы. А так - только ныть остаётся
Ну каждый должен получать по заслугам, Глушенков явно не заслуживает таких денег. Если бы я такие бабки получал я раздал всем бедным, потому что знаю, что не заслужил, а работают они не меньше глушенкова уж точно. Жаль тебя если ты этого не понимаешь, не должно быть такого расслоения общества. В СССР футболисты получали выше среднего оклада, но они не были богами, просто жили лучше в 2-3 раза, чем остальные, а эти живут в 23 раза лучше, если не больше.
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Тот момент, когда за провал подколоть пока не получается, поэтому вдруг вспомнил про пункт в контракте. Уже после голов. Бывает, бывает...
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В целом, нормальная мотивационная часть контракта. Условно, при 30 гол+пас за сезон - 300к зелени. Не миллионы, для клуба - адекватная сумма (причем, в разы меньше "оклада"), при этом - это 30 гол+пас. Вообще, на эти рельсы все контракты надо переводить, чтобы футболисты свои деньги зарабатывали...
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+6
Ответ Всеволод Бобров
За что такие деньги? Боже как это надоело, люди за копейки пашут а тут за гол годовую зарплату дают, читать тошно
В детстве надо было мячик пинать. Глядишь, и на его месте был бы.
А так - только ныть остаётся
+13
-7
+6
За что такие деньги? Боже как это надоело, люди за копейки пашут а тут за гол годовую зарплату дают, читать тошно
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Ответ ganzales
А защитники, по твоему, чем должны заниматься - тоже в атаке "сидеть"?
Защитники могут получать бонус за сухие матчи)
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Ну а почему бы и нет не такая и большая сумма с учёта их зарплат
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Гурцкая сам своими глазами контракт видел, вместе с Карпом сидели рассматривали
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Ответ Egor .
Ты уж определись, всего то или замечательная история?
Пни, как определится))))
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Ответ Всё знаю
Это было бы неплохой мотивацией, если бы изначально контракты не были такими огромными. А так многие тут пишут, что ВСЕГО ЛИШЬ миллион за результативное действие. Всего лишь)))))) Алё, у нас по стране средняя зарплата плюс минус 85 тысяч рублей в МЕСЯЦ.
у футболистов всегда зарплаты были выше чем у обычных людей
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Гурцкая внезапно вписан питерскими в список алкашей к Карпову после этой новости
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Выглядит очень щедро, но на самом деле для РПЛ 40 результативных действий одного игрока за сезон - это практический потолок, а это всего 400 тысяч бонуса. На фоне общего уровня зарплат ведущих игроков - хорошая премия, но не более.
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помнится, Райкконену в Лотусе пообещали по 50000 евро за каждое очко. в результате, за 2 сезона, Кими набрал почти 400 очков, на 20 миллионов, и чуть не разорил Лотус (в итоге, так они с ним полностью и не рассчитались).

Глушенков вряд ли разорит Зенит, но мотивация хорошая.
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Ответ Dmitriy Vin
Если это будет мотивировать и приводить к голам и пасам, то и хорошо. Достаточно справедливое правило, я бы всем атакующим ставил, понизив основную зарплату
справедливо - это когда клуб зарабатывает на эту зарплату, а не берет деньги из кубышки) причем не своей.
не только к Питеру относится
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Даже если это не утка от известного балабола Гурцкая, то вполне приемлемое вознаграждение. Стимулирование за хорошую работу - нормальное дело в любой отрасли.
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Это получается что после матча с Спартаком он сможет купить топового китайца?)))
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Ответ ganzales
А защитники, по твоему, чем должны заниматься - тоже в атаке "сидеть"?
Очевидно, что у игроков защитного плана - свои критерии )) Как и у вратарей.
С другой, это вопрос привычек футболистов. Если большинство привыкло просто "сидеть на окладе", то такие варианты не особо сработают. Но ведь можно и к окладу хорошую надбавку дать за полезные действия. Имхо, условно, лучше платить 1,5кк тому, кто приносит пользу, чем 1кк тому, кто просто сидит на лавке за оклад.
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Ответ Pertinax Gandi
Все трансферы и бонусы в РПЛ согласовывают с Гурцкая. Так положено по регламенту.
- каждое согласовывать?
- да
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Цитата из новости недельной давности с этим клоуном, из того же, судя по всему очень высокоинтеллектуального, шоу:

Гурцкая о Соболеве: «Спартак» сначал сказал: «Заберите его хотя бы за 6 млн». «Зенит» сказал: «Не надо за 6, давайте за 8». А когда уже предложили 8, они отказались»

Вы уверены что "инсайды" этого типа стоит воспринимать всерьёз?

Зы. Надо пожалуй глянуть хоть один выпуск этого, хм, шоу, чувствую, там, как говорится у нынешней молодёжи, ещё тот кринж
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Ну если он повторит прошлогоднюю стату в Локо, то это всего лишь +210 тыс. к годовому окладу, если это будет реальным мотиватором, то не жалко.
А если он за год сделает 100 результативных действий, то ему не то что миллион, ему и 10 не жалко будет выплатить.
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Чтоб я так бил.
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у него недельная з/п гораздо больше
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Бегемот просто хрюкает , как всегда.
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Ответ schwein
Настало время замечательных историй. А с другой стороны, даже по 10 тысяч. Сделает за сезон допустим 20+20, это же всего 400 тысяч бонуса. Вполне нормально.
Так о чем и речь, в родне адекватные бонусы. 10к евро это копейки для топ-корпораций.
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