Глушенков будет получать 10 тысяч евро за каждое результативное действие в «Зените» (Тимур Гурцкая)

Стало известно, сколько получает Максим Глушенков за результативность в «Зените».

О таком пункте в контракте полузащитника рассказал агент .

– Я поздравляю . Знаю, что в его контракте с «Зенитом» есть красивый пункт за результативные действия.

– 10 тысяч евро за каждое?

– Да, – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!»

Глушенков провел два официальных матча в составе « » – против «Краснодара» (4:2) и «Крыльев Советов» (4:0). В них 24-летний футболист забил по два гола.

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