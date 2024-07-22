Елена Веснина: «Никто не вправе давать советы спортсменам, которые всю жизнь трудились ради шанса поехать на Олимпиаду. Это их работа и судьба»

Елена Веснина поделилась мнением, почему нужно ехать на Олимпиаду.

«Никто не вправе давать советы, особенно спортсменам, которые всю жизнь трудились ради шанса поехать на Олимпийские игры. Говорю тут не за себя, а за всех ребят, которые сейчас поедут.

Это их жизнь, работа, судьба. И когда у тебя пытаются забрать мечту люди из телевизора... Я считаю, их не стоит слушать.

Только на Олимпиаде ты понимаешь, к чему действительно стоит стремиться. Ты видишь лучших спортсменов мира. В принципе, Игры в Париже и стали моим стимулом взять ракетку в руки после рождения второй дочки.

Ради них я стала тренироваться в суперускоренном режиме. В прошлый раз, перед Токио, из-за ковида у меня был лишний год на подготовку. А тут пришлось приводить себя в форму в кратчайшие сроки.

Но Олимпиада – это про людей. Я не могла себе позволить даже не попробовать», – сказала экс-первая ракетка мира в паре.

«Когда у тебя пытаются забрать мечту люди из телевизора...» Она решилась на пятую Олимпиаду