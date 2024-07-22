Елена Веснина: «Никто не вправе давать советы спортсменам, которые всю жизнь трудились ради шанса поехать на Олимпиаду. Это их работа и судьба»

Теги Елена Веснина сборная России жен Олимпиада-2024 Теннис

Елена Веснина поделилась мнением, почему нужно ехать на Олимпиаду.

«Никто не вправе давать советы, особенно спортсменам, которые всю жизнь трудились ради шанса поехать на Олимпийские игры. Говорю тут не за себя, а за всех ребят, которые сейчас поедут.

Это их жизнь, работа, судьба. И когда у тебя пытаются забрать мечту люди из телевизора... Я считаю, их не стоит слушать.

Только на Олимпиаде ты понимаешь, к чему действительно стоит стремиться. Ты видишь лучших спортсменов мира. В принципе, Игры в Париже и стали моим стимулом взять ракетку в руки после рождения второй дочки.

Ради них я стала тренироваться в суперускоренном режиме. В прошлый раз, перед Токио, из-за ковида у меня был лишний год на подготовку. А тут пришлось приводить себя в форму в кратчайшие сроки.

Но Олимпиада – это про людей. Я не могла себе позволить даже не попробовать», – сказала экс-первая ракетка мира в паре.

«Когда у тебя пытаются забрать мечту люди из телевизора...» Она решилась на пятую Олимпиаду

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27 комментариев
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Екзакт, Елена!
Абсолютли!
И никто не в праве требовать на исполнение своей личной мечты народные деньги и за исполнение своей личной мечты общественного признания.
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Ответ крокодил в ванной
Комментарий удален модератором
Вот только в этой позе стоите вы...
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Молодец Елена !
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Лена..посылай на три весёлых буквы всех этих прикормушечных лизоблюдов..все здравые люди на стороне адекватных спортсменов!..)
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База
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+7
Ответ Patriot
Лена..посылай на три весёлых буквы всех этих прикормушечных лизоблюдов..все здравые люди на стороне адекватных спортсменов!..)
Многих адекватных спортсменов вообще не допустили. Да что там, практически всех.
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Елена, умничка! Адекватные люди, не отравленные пропагандой и телевизором, полностью с вами! Удачи!
+14
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Ответ Славик Городской
Если государство в течении многих лет, а я напомню, что притесннение спортсменов началось ещё с Олимпиады Ванкувера, то есть более 14 лет назад и с тех пор шло только по нарастающей, не может защитить своих спортсменов, проявляя полную импотенцию в этих вопросах и отсутствия рычагов влияния, то спортсмены в праве сами рапоряжаться своей судьбой. Что им прикажите делать? Сколько ждать, 10 лет, 20? Если что неучастие спортсменов в крупных международных соревнований очень сильно бьет по развитию спорта и привлечения молодых людей в него, многие не видя перспектив роста просто не идут в спорт. Если раньшеьв спорте крутились довольно не плохие деньги, спортсменов награждали и ставили на политические должности даже, это было свосем недавно ещё,то теперь они государству не сильно интересны, за счет них сильно не пропиаришься и мне их жалко. Многие собственным трудом достигали результатов не получая достаточной помощи от государства.
При этом врачами, массажистами и помощью федерации от этого гос-ва не побрезговали.
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А может Лене лучше вынуть голову из песка?! Это я говорю тут не за себя, а за всех ребят, которые отказались ехать.
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Ответ Славик Городской
Если государство в течении многих лет, а я напомню, что притесннение спортсменов началось ещё с Олимпиады Ванкувера, то есть более 14 лет назад и с тех пор шло только по нарастающей, не может защитить своих спортсменов, проявляя полную импотенцию в этих вопросах и отсутствия рычагов влияния, то спортсмены в праве сами рапоряжаться своей судьбой. Что им прикажите делать? Сколько ждать, 10 лет, 20? Если что неучастие спортсменов в крупных международных соревнований очень сильно бьет по развитию спорта и привлечения молодых людей в него, многие не видя перспектив роста просто не идут в спорт. Если раньшеьв спорте крутились довольно не плохие деньги, спортсменов награждали и ставили на политические должности даже, это было свосем недавно ещё,то теперь они государству не сильно интересны, за счет них сильно не пропиаришься и мне их жалко. Многие собственным трудом достигали результатов не получая достаточной помощи от государства.
Власов в свое время тоже говорил, что "государство не смогло его защитить", потому и стал прислуживать немцам.
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Всё верно Елена, никаких советов и чужих мнений и так должно быть у всех нормальных и адекватных людей!
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Ответ Raphanus
"Махуны ракетками" успешнее, счастливее и богаче вас раз в сто, продолжайте язвить тут
Ага, особенно про "счастливее" ты в курсе.
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Ответ Raphanus
"Махуны ракетками" успешнее, счастливее и богаче вас раз в сто, продолжайте язвить тут
А, так ты и сама... )))
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Ответ крокодил в ванной
Власов в свое время тоже говорил, что "государство не смогло его защитить", потому и стал прислуживать немцам.
Вы путаете теплое с мягким, предателя родины и обычного беззащитного спортсмена, который не собирается менять гражданство и который многие годы потратил свои на тренировки, все свое дество, юношество и взрослую жизнь, когда многие гуляли, учились, женились, он вкалывал на тренировках. Теперь государство ему говорит, мы не даем тебе возможности прославиться и заработать, если ты только не футболист и не хокеист, они и дома неплохо зарабатывают, то сиди дома. Хорошо, создайте аналог Олимпиады, но понятное дело такого не будет, никакие аналоги типо игр содружеств и прочих даже близко не стоят с Олимпиадой и даже ЧМ.
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Дайте ей телефон Мамиашвили, пусть пристыдит что борцов с лицензиями не отпустил на игры!
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Если это ваша жизнь и Судьба за свой счет , хотя теннисисты это могут сделать.
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А за тех кого не пустили она тоже скажет? Или они не всю жизнь трудились?
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Пишут про адекватных людей, про людей, не отравленных пропагандой... Великая Отечественная, надеюсь, для вас не пропаганда? У всех в семьях есть участники, герои, не вернувшиеся - много о них говорят в дни памяти, бессмертного полка и т д. Послушать бы недалекой Весниной, что в конце "Противостояния" говорит голос Басилашвили о том, "как можно отделить себя от судьбы своей страны, Родины?!" Возможно, в чем-то неправой сейчас (у всех свое мнение) - но это твоя страна! А насчёт участия конкретно Весниной... Никогда погоды не делала, поехать, чтобы проиграть в первом матче? Никто и не заметит твоего участия. Лучше почитай что-то серьёзное.
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Разве им разрешили посмотреть на лучших спортсменов? Двже на открытие же не пустили.
Но раз всю жизнь ради Олимпиады, то надо и выложиться на все 150%. Посмотрим.
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Ну тенниситсты хотя бы не на таком бюджетном финанстровании, как другие. А так, кто платит, тот и музыку заказывает.
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Абсолютно права. Только с одним условием - делать это всё нужно за свои деньги (или деньги спонсоров). Если ты тренируешься, живёшь, ездишь на соревнования за счёт государства - тогда и играй по правилам государства.
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Если государство в течении многих лет, а я напомню, что притесннение спортсменов началось ещё с Олимпиады Ванкувера, то есть более 14 лет назад и с тех пор шло только по нарастающей, не может защитить своих спортсменов, проявляя полную импотенцию в этих вопросах и отсутствия рычагов влияния, то спортсмены в праве сами рапоряжаться своей судьбой. Что им прикажите делать? Сколько ждать, 10 лет, 20? Если что неучастие спортсменов в крупных международных соревнований очень сильно бьет по развитию спорта и привлечения молодых людей в него, многие не видя перспектив роста просто не идут в спорт. Если раньшеьв спорте крутились довольно не плохие деньги, спортсменов награждали и ставили на политические должности даже, это было свосем недавно ещё,то теперь они государству не сильно интересны, за счет них сильно не пропиаришься и мне их жалко. Многие собственным трудом достигали результатов не получая достаточной помощи от государства.
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