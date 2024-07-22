КДК рассмотрит скандирования «Зенит» – позор российского футбола» фанатов «Локо» на матче с «Акроном»

КДК РФС рассмотрит кричалку болельщиков «Локомотива» на матче с «Акроном».

В первом тайме матча 1-го тура Мир , который завершился победой «Локомотива» со счетом 3:2, фанаты московского клуба скандировали: « » – позор российского футбола».

« » – « » – болельщики московской команды скандировали оскорбительные выражения.

Главный тренер тольяттинцев выходил за пределы технической зоны. «Акрон» – задержка выхода из раздевалки перед началом второго тайма на пять минут», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Первыми кричалку о петербургской команде в ходе прошлого сезона начали скандировать болельщики «Факела», а затем ее повторяли фанаты «Динамо». За поведение болельщиков оба клуба были оштрафованы.