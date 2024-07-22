КДК рассмотрит скандирования «Зенит» – позор российского футбола» фанатов «Локо» на матче с «Акроном»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия болельщики КДК РФС Артур Григорьянц Матч ТВ Акрон Футбол

КДК РФС рассмотрит кричалку болельщиков «Локомотива» на матче с «Акроном».

В первом тайме матча 1-го тура Мир РПЛ, который завершился победой «Локомотива» со счетом 3:2, фанаты московского клуба скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».

«Локомотив» – «Акрон» – болельщики московской команды скандировали оскорбительные выражения.

Главный тренер тольяттинцев выходил за пределы технической зоны. «Акрон» – задержка выхода из раздевалки перед началом второго тайма на пять минут», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Первыми кричалку о петербургской команде в ходе прошлого сезона начали скандировать болельщики «Факела», а затем ее повторяли фанаты «Динамо». За поведение болельщиков оба клуба были оштрафованы.

129 комментариев
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это Зенит у нас неприкасаемый или про все команды нельзя кричать? )
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К третьему туру все клубы оштрафуют на 88 очков и зенит объявят чемпионом...
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Ответ vendigo
Комментарий скрыт
Почему-то уверен, что Вы врете.

У Санкт-Петербурга исторически развит комплекс неполноценности.

Северная СТОЛИЦА
Культурная СТОЛИЦА
Северная ВЕНЕЦИЯ.

Но при этом почему-то то венецианцы не говорят про себя - Южный Петербург
А москвичи не орут на каждом шагу что-то типа "Истинная СТОЛИЦА".
+42
-14
+28
Почему-то уверен, что если бы в Санкт-Петербурге скандировали (например ) "Акрон - позор российского футбола" оштрафовали бы Акрон. Там за нелегальную рекламу или типа того.
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А за что штраф то? Мата нет, что такого в этой кричалке?
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Ответ grеу
это Зенит у нас неприкасаемый или про все команды нельзя кричать? )
Просто у других клубов в сиюминутной перспективе нет столько недоброжелателей, причём как это ни странно, даже у Спартака.
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Ответ grеу
это Зенит у нас неприкасаемый или про все команды нельзя кричать? )
"Неприкасаемые" - это представители низших каст в Индии. Это ассенизаторы, кожевники, дворники и прочие люди, занятые грязным трудом. И неприкасаемыми их называли именно поэтому - по индийским представлениям, они могли осквернить прикосновением представителей основных четырех варн.

У нас почему-то это слово приобрело совершенно иное значение. Вернее, не "почему-то", а по причине недостатка знаний :(((

В данном случае подойдет другое определение - НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ.
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Ответ ДудьСдулся
К третьему туру все клубы оштрафуют на 88 очков и зенит объявят чемпионом...
все 14 клубов?
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Ответ red hikkikomori
А за что штраф то? Мата нет, что такого в этой кричалке?
Алексей Борисович обижается
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Хорошо из Европы выгнали, а то б уже позор на международный уровень вышел.
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Ответ krokodilych
"Неприкасаемые" - это представители низших каст в Индии. Это ассенизаторы, кожевники, дворники и прочие люди, занятые грязным трудом. И неприкасаемыми их называли именно поэтому - по индийским представлениям, они могли осквернить прикосновением представителей основных четырех варн. У нас почему-то это слово приобрело совершенно иное значение. Вернее, не "почему-то", а по причине недостатка знаний :((( В данном случае подойдет другое определение - НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ.
Ну а бездомные это как раз наши представители низших каст, так что все он правильно написал
+12
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+7
ФК Позор Санкт-Петербург👍😁
+17
-13
+4
Ответ Анатолий Дмитриевич
Всем комментаторам хочется напомнить прошлогоднюю историю, когда сбгшные блогеры пошутили про Старостиных в видео. Так вой поднялся такой, что ролик пришлось удалять и извиняться. Это к слову о самых обидчивых))
Здесь фанаты, там блогеры.
### с пальцем.
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Ответ krokodilych
"Неприкасаемые" - это представители низших каст в Индии. Это ассенизаторы, кожевники, дворники и прочие люди, занятые грязным трудом. И неприкасаемыми их называли именно поэтому - по индийским представлениям, они могли осквернить прикосновением представителей основных четырех варн. У нас почему-то это слово приобрело совершенно иное значение. Вернее, не "почему-то", а по причине недостатка знаний :((( В данном случае подойдет другое определение - НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ.
Ну всё правильно: Зенит именно неприкасаемые, напомнить кем они являются?)) Новую кричалку можно запустить на трибунах, когда зенит приезжает, что-то типа: "ОСТОРОЖНО - на поле неприкасаемые!)
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А если по теме, то по мне пусть кричат что хотят, чем больше их команды будут получать голов от Зенита в свои ворота, тем нелепее будут выглядеть эти лозунги.
Одни уже обожглись со своим "Мы Спартак, а вы г..но", теперь что-то перестали это кричать:)
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Ответ Spartakus1984
Предлагаю Питерским в овтет кричать: зенит не позор России!))))
В результате разбирательства КДК определило, что ПРФ является Спартак, Динамо и Локо.
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Ответ Vadim Medvedev
все 14 клубов?
да 14
на 88
+6
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Ответ vitygan
Любовь к этому клубу всероссийская.
Потуги от бессилия,злость и зависть,терпите,что ещё остаётся кроме как бессильной злобе блеять что-то и приплетать сюда всю Россию,а когда не выгодно,то колхозники,переферия и прочая хрень.Не,так москвичом не станешь,будешь в стаде...
+3
0
+3
Всем комментаторам хочется напомнить прошлогоднюю историю, когда сбгшные блогеры пошутили про Старостиных в видео. Так вой поднялся такой, что ролик пришлось удалять и извиняться.

Это к слову о самых обидчивых))
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КДК тем самым показывает, что они кормятся от рук административного ресурса Зенита
+8
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+2
Предлагаю сделать эту фразу официальным слоганом РПЛ,голосуем
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+2
Ответ vendigo
Комментарий скрыт
Чел, у деревенщин даже в гимне про Спартак поется. Держу в курсе.
+8
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Ответ Spartakus1984
А как же свобода слова в стране гарантировання конституцией?Ведь мата не было,а значит закон не нарушен.Зря защищают зенит,хуже только будет.
Вот тут тоже мата нет, а штраф есть.
https://sportrbc.ru/news/5f61e87f9a794760988603c1
И чей же тут админресурс, позвольте спросить?
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Ответ Spartakus1984
Предлагаю Питерским в овтет кричать: зенит не позор России!))))
Нам зачем кричать, у нас все факты в таблице и в музее.
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Ответ vh9yst8h6p
Данную кричалку можно воспринимать по разному. Не удивлюсь что какие нибудь болельщики Зенита щас начнут писать- мол не завидуйте. Но реально-представьте рпл без зенита- борьба за чемпионство была бы интересней, зрелищней. Хотя, тоже блин- представьте как ваша любимая команда, хоть тотже рубин, выигрывает зенит, какие эмоции. Интересный факт: если к любой фразе в конце добавить-«делайте выводы», она станет более умной. Делайте выводы
Убрать ПСЖ,Реал, Сити,Баварию из чемпионатов,что бы интереснее было смотреть,это в продолжение вашей мысли
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КДК чисто нашел источник финансирования....
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Лишнее подтверждение что КДК бесполезная конторка
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Зенит сам своими действиями сделал эту кричалку а сейчас ушёл в обидку.
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Данную кричалку можно воспринимать по разному. Не удивлюсь что какие нибудь болельщики Зенита щас начнут писать- мол не завидуйте. Но реально-представьте рпл без зенита- борьба за чемпионство была бы интересней, зрелищней. Хотя, тоже блин- представьте как ваша любимая команда, хоть тотже рубин, выигрывает зенит, какие эмоции.
Интересный факт: если к любой фразе в конце добавить-«делайте выводы», она станет более умной.
Делайте выводы
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А что им ещё остаётся.
За своих то бессмысленно болеть.
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