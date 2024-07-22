КДК рассмотрит скандирования «Зенит» – позор российского футбола» фанатов «Локо» на матче с «Акроном»
КДК РФС рассмотрит кричалку болельщиков «Локомотива» на матче с «Акроном».
В первом тайме матча 1-го тура Мир РПЛ, который завершился победой «Локомотива» со счетом 3:2, фанаты московского клуба скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».
«Локомотив» – «Акрон» – болельщики московской команды скандировали оскорбительные выражения.
Главный тренер тольяттинцев выходил за пределы технической зоны. «Акрон» – задержка выхода из раздевалки перед началом второго тайма на пять минут», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
Первыми кричалку о петербургской команде в ходе прошлого сезона начали скандировать болельщики «Факела», а затем ее повторяли фанаты «Динамо». За поведение болельщиков оба клуба были оштрафованы.
У Санкт-Петербурга исторически развит комплекс неполноценности.
Северная СТОЛИЦА
Культурная СТОЛИЦА
Северная ВЕНЕЦИЯ.
Но при этом почему-то то венецианцы не говорят про себя - Южный Петербург
А москвичи не орут на каждом шагу что-то типа "Истинная СТОЛИЦА".
У нас почему-то это слово приобрело совершенно иное значение. Вернее, не "почему-то", а по причине недостатка знаний :(((
В данном случае подойдет другое определение - НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ.
### с пальцем.
Одни уже обожглись со своим "Мы Спартак, а вы г..но", теперь что-то перестали это кричать:)
на 88
Это к слову о самых обидчивых))
https://sportrbc.ru/news/5f61e87f9a794760988603c1
И чей же тут админресурс, позвольте спросить?
Интересный факт: если к любой фразе в конце добавить-«делайте выводы», она станет более умной.
Делайте выводы
За своих то бессмысленно болеть.