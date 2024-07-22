«Зенит» лидирует в Мир РПЛ после 1-го тура. «Динамо» – 3-е, «Краснодар» – 6-й, «Спартак» – предпоследний
«Зенит» возглавил таблицу Мир РПЛ после первого тура.
Команда Сергея Семака разгромила «Крылья Советов» (4:0) и заняла верхнюю строчку.
В топ-5, помимо «Зенита», входят «Рубин», «Динамо», «Оренбург» и «Локомотив», также выигравшие свои матчи.
«Краснодар» идет 6-м с 1 очком, у ЦСКА тоже 1 балл и 10-е место.
«Спартак», не набравший не одного очка, занял предпоследнюю строчку, «Крылья Советов» – последнюю.
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После прошлогоднего трехтурового чемпионства. у них наступила эйфория
Как говорил товарищ Семак "вырезайте таблицу"
Спартак НЕ будет трёхтуровым чемпионом в этом сезоне?
Федун, на кого клуб оставил?!
Плюс редакторы, поправьте, не набравший НИ одного очка