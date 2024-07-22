«Зенит» лидирует в Мир РПЛ после 1-го тура. «Динамо» – 3-е, «Краснодар» – 6-й, «Спартак» – предпоследний

«Зенит» возглавил таблицу Мир РПЛ после первого тура.

Команда Сергея Семака разгромила «Крылья Советов» (4:0) и заняла верхнюю строчку.

В топ-5, помимо «Зенита», входят « », « », « » и « », также выигравшие свои матчи.

«Краснодар» идет 6-м с 1 очком, у тоже 1 балл и 10-е место.

«Спартак», не набравший не одного очка, занял предпоследнюю строчку, «Крылья Советов» – последнюю.

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