«Зенит» лидирует в Мир РПЛ после 1-го тура. «Динамо» – 3-е, «Краснодар» – 6-й, «Спартак» – предпоследний

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Краснодар Футбол

«Зенит» возглавил таблицу Мир РПЛ после первого тура.

Команда Сергея Семака разгромила «Крылья Советов» (4:0) и заняла верхнюю строчку.

В топ-5, помимо «Зенита», входят «Рубин», «Динамо», «Оренбург» и «Локомотив», также выигравшие свои матчи.

«Краснодар» идет 6-м с 1 очком, у ЦСКА тоже 1 балл и 10-е место.

«Спартак», не набравший не одного очка, занял предпоследнюю строчку, «Крылья Советов» – последнюю.

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41 комментарий
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Благодаря Зениту наш Спартак не на последнем месте. Спасибо!
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спартак в пердив!
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Пусть так и останется после 30-го тура
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Пусть Спартак так и останется в конце сезона☺️
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таблица после первого тура - это, конечно, сильно)
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Спартак брал чемпионство за 3 тура, теперь хочет за 3 тура вылететь в ФНЛ. Эта команда стремится распаковать все рекорды, пока до них не добрались заклятые оппоненты.
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Ответ Птюч
Комментарий скрыт
Вот это прикол 😁
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Ответ Птюч
Комментарий скрыт
Динамо так же думало)
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Спартака в зоне прямого вылета. Одобряю, в печать!
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Ответ Nikitk@Torres
Благодаря Зениту наш Спартак не на последнем месте. Спасибо!
Обязаны благодарить 😄
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Ответ Птюч
Комментарий скрыт
Прям рили частный? Втб тоже частный банк?
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Лидер нашего чемпионата скатился
После прошлогоднего трехтурового чемпионства. у них наступила эйфория
Как говорил товарищ Семак "вырезайте таблицу"
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Считаю что Спартаку не стыдно бы и сняться с турнира)
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По итогам тура у Спартака самая убогая игра. Даже КС при 0-4 не так безнадежно смотрелись.
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Такое впечатление что уже минимум 29 тур)))
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Тур получился очень бодрым, старт РПЛ радует. Только ватокат в Ростове выделился в минус. И таблица занятная, и после последнего тура от такой бы не отказался)
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Спартак это отдушина РПЛ. Болельщики 14 команд злятся от гегемонии Зенита и 14 команд угорают от Спартака. Баланс в норме.
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Статья 🔥🔥🔥
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Это что же получается,

Спартак НЕ будет трёхтуровым чемпионом в этом сезоне?

Федун, на кого клуб оставил?!
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Ответ Nikitk@Torres
Благодаря Зениту наш Спартак не на последнем месте. Спасибо!
🤣🤣🤣
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Ответ Vlad Emelin
Прям рили частный? Втб тоже частный банк?
Конечно, как и РЖД, как и нефтяной магнат и самый богатый человек страны владелец Спартака Алекперов. Только нас с вами заминусуют обладатели пустоты в черепной коробке у которых всё купил исключительно Зенит)))
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+4
Ответ Three Days Grace
таблица после первого тура - это, конечно, сильно)
Ну а что такого? Всего два тура до главного чемпионства осталось, пора считать расклады🎅🏿
+9
-5
+4
После третьего тура будет известен чемпион!
+5
-2
+3
Ответ Nikitk@Torres
Благодаря Зениту наш Спартак не на последнем месте. Спасибо!
Граждане! Вот чего вы начали так смеяться над Спартаком? Прошел всего лишь один тур! А впереди еще практически целый чемпионат - 29 туров... В общем, берегите силы - успеем еще насмеяться ;)
+4
-1
+3
Ответ Птюч
Комментарий скрыт
Прикол в том, что Спартак с такой игрой может оказаться в пердиве даже при Лукойле
+3
0
+3
Ответ Птюч
Комментарий скрыт
Хорошо, хорошо, ты молодец!
+2
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+2
Понравился тур - бодренький, повеселее евро, если не считать Ростов - ЦСКА, надо было матч Динамо смотреть

Плюс редакторы, поправьте, не набравший НИ одного очка
+3
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+2
Мне данная ситуация даже нравится,посмотрим что будет дальше.
+2
0
+2
Уже всё? Можно Чемпионить или еще рано?
+5
-4
+1
Ответ Птюч
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Динамо так же думало)
+4
-3
+1
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