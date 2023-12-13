Валенсия – Барселона, прогноз на матч 16 декабря 2023, Ла Лига

В очередном туре чемпионата Испании ожидается очень сложный матч, в котором не стоит смотреть на разницу в местах этих команд. У «Валенсии» положение откровенно катастрофическое с её 11-м местом. Впрочем, и «Барселона», несмотря на выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, успела недавно дважды оступиться, проиграв в последнем еврокубковом туре «Андерлехту», ну а в Ла Лиге уступив в дерби против «Жироны» и скатившись на 4-е место.

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Валенсия

«Летучих мышей» в этом году в еврокубках не было замечено, поэтому все силы они бросают на чемпионат и Кубок Испании. И получается у них не очень: отчасти это можно списать на то, что в последнее время «Валенсии» пришлось провести несколько матчей подряд в гостях. Предыдущая встреча в рамках Ла Лиги прошла в гостях у «Хетафе»: судя по статистике, это было такое побоище, в котором у «Валенсии» особых шансов на победу не было.

В большинстве случаев команду спасал Георгий Мамардашвили, и выбегая из ворот, и отражая удары с близкого расстояния. «Хетафе» доминировал по игре (7:3 по ударам по воротам, 6 безответных ударов в створ). Если бы «Валенсия» продержалась ещё три минуты основного времени, то хотя бы ничью могла зацепить, но… на 87-й минуте усилиями Борхи Майораля «Хетафе» забил всего один гол, которого хватило для победы. Ну а по ходу игры судья показал 6 жёлтых и 3 красных карточки: в матче хватало стычек и жёстких контактов.

На 50-й минуте вторую жёлтую карточку получил игрок «Валенсии» Габриэль Паулиста за удар противника по лицу, плюс ещё жёлтой удостоился лично тренер «летучих мышей» Рубен Бараха. После пропущенного гола прямую красную получил ещё один подопечный Барахи Хавьер Герра, который очень уж некстати толкнул сзади судью. Ну а в компенсированное время с поля выгнали защитника «Хетафе» Домингоса Дуарте за очередную перепалку после фола со стороны «Валенсии». Две потери небоевого характера (то есть удалений, а не травм) в составе команды Рубена Барахи ставят под вопрос её возможность выстоять в предстоящем домашнем матче. Ну а если Бараха опять сорвётся и получит ещё один «горчичник», то ему придётся как минимум один матч побыть в роли зрителя (недавно в АПЛ Микель Артета уже был удостоен таких «почестей»).

Барселона

Две неудачи потерпела «Барса» в последнее время, причём они очень горькие. Пытаясь догнать «Реал», в предыдущем туре Ла Лиги команда Хави потерпела сенсационную неудачу, проиграв «Жироне» со счётом 2:4. Многократный чемпион Испании доминировал и во владении мячом, и в ударах по воротам и в створ ворот, однако, по признанию Карло Анчелотти (вот так сюрприз!), играли обе команды без тактики, и «Жирона» оказалась лучше и точнее. К тому же впервые с апреля команда Хави пропустила четыре гола: прежде этот привет ей передавал «Реал» в Кубке Испании. В итоге «Барса» откатилась на 4-е место, а «Жирона» ещё и вырвалась на первое место в Ла Лиге: кто мог такое себе представить в самом начале сезона?

Второй неудачей стала игра в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов против «Антверпена». Конечно, «Барса» могла себе позволить сыграть не в полную силу, поскольку всё-таки своё место в плей-офф клуб уже обеспечил. Но руководство клуба всеми мыслями было на стадионе «Месталья», где её ждёт матч против «Валенсии»: ради этого они оперативно дозаявили Роберта Левандовского, Рональда Араухо и Илкая Гюндогана. Игрокам изначально предоставили отдых, но затем решили включить в заявку, чтобы те не теряли игровой ритм. Но что этим пыталось в действительности сказать руководство штаба «Барсы», так и осталось неясным.

Потому что бельгийский клуб, которому даже Лига Европы не светила, громко хлопнул дверью и выиграл в компенсированное время со счётом 3:2. При доминировании во владении мячом «Барса» уступила по ударам по воротам, ещё и пропустив быстрый гол на 2-й минуте. Ферран Торрес и Марк Гиу сумели дважды сравнять счёт, причём Гиу сделал это на 1-й компенсированной минуте второго тайма… только чтобы Джордж Иленикена забил минутой позже и принёс «Антверпену» хоть и не значащую ничего с турнирной точки зрения, но зато преисполненную престижа победу. Портал Goal.com даже сказал, что антверпенцы благодаря третьему забитому мячу реализовали старейшее футбольное правило… нет, не правило «не забиваешь ты, забивают тебе». А правило «ты больше всего уязвим после того, как сам забил гол».

Роберт Левандовский, выйдя на 72-й минуте на поле, ни одного удара так и не нанёс. Остаётся только надеяться, что Хави сделал правильные выводы и ошибок не повторит в предстоящем туре. Серджи Роберто признал, что команда переживает непростые времена, но хочет побеждать и настроена на то, чтобы добиваться успехов и дальше.

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По футбольным делам всех каталонских команд (и «Барсы», и «Жироны», и «Эспаньола») ударила сильнейшая в Испании засуха. Из-за этого в Каталонии ограничили потребление воды, и под эти ограничения попали даже стадионы, на которых теперь нельзя принимать душ. Однако в этом туре «блауграна» играет в гостях, поэтому есть вероятность, что хотя бы эти проблемы её не коснутся. К тому же после трёх гостевых игр подряд на «Месталью» возвращается и «Валенсия».

Как сообщает Google, «Валенсия» начнёт свой домашний матч 16 декабря в 23:00 по московскому времени. Как уже говорилось, встречается 11-я команда Ла Лиги против 4-й, и ни одна из них своими делами точно недовольна. Победа нужна обеим командам: Хави намерен вернуться в борьбу за титул, а Бараха хочет доказать, что его команда не боксёрская груша. Но даже с учётом всех проблем каталонцев именно гости являются фаворитами этого матча: 58% вероятность их успеха по версии Google, 24% вероятность ничьи и 18% вероятность победы «Валенсии». А что по этому поводу скажет нам контора BetBoom?

Коэффициенты на исход матча распределены так: 1.65 на победу «Барселоны», 4 на ничью и 5.34 на «Валенсию». В общем, добавлять нечего, и даже двойной шанс тут рассматривать не имеет смысла: такого противника «Барса» обязана проходить. Если только она снова не отнесётся скептически к этому матчу, как это случилось с «Антверпеном» в прошлом туре (про «Жирону» и говорить нечего). И если Хави вызвал на лигочемпионский матч и Гюндогана, и Араухо, и Левандовского, то этот ход должен быть полностью оправдан в предстоящем туре.

Перейдём к оценке тоталов. Традиционные ставки на тоталы больше 2.5 или меньше 2.5 опять предлагаются буками в этом матче: 1.86 на тотал «больше», 1.98 на тотал «меньше». Ну а что именно происходит с результативностью обеих команд, подсказать могут результаты пяти предыдущих встреч. Начнём с «Валенсии», у которой было четыре гостевых матча, кстати.

11 ноября. Ла Лига. Реал Мадрид 5:1 Валенсия.

25 ноября. Ла Лига. Валенсия 0:0 Сельта.

2 декабря. Ла Лига. Жирона 2:1 Валенсия.

5 декабря. Кубок Испании. Ароса 0:1 Валенсия.

8 декабря. Ла Лига. Хетафе 1:0 Валенсия.

5 ноября (ещё до этих пяти встреч) «Валенсия» одержала последнюю пока что победу в Ла Лиге, обыграв дома «Гранаду» со счётом 1:0. Ну а дальше всё стало совсем тоскливо: единственной победой в этих встречах стала победа над скромной «Аросой» в Кубке Испании. Ну а дома была добыта только безголевая ничья с «Сельтой», если можно это считать добычей. Тотал меньше 2 (за него предлагается 2.93) был зафиксирован трижды, тотал больше 5.5 (кэф 13.19) обеспечил своей игрой «Реал». В теории, если «летучие мыши» выйдут конкретно расхлябанными на поле, «Барса» может и повторить этот крупный тотал. Фактор домашнего поля пока что является единственным, что оставляет хоть какие-то шансы «Валенсии» на удачный исход встречи (удачный в плане набора очков).

Ну а сейчас самое время проверить пять предыдущих результатов «Барселоны», которая, в отличие от некоторых, ждёт своего противника по одной восьмой финала Лиги чемпионов.

25 ноября. Ла Лига. Райо Вальекано 1:1 Барселона.

28 ноября. Лига чемпионов. Барселона 2:1 Порту.

3 декабря. Ла Лига. Барселона 1:0 Атлетико.

10 декабря. Ла Лига. Барселона 2:4 Жирона.

13 декабря. Лига чемпионов. Антверпен 3:2 Барселона.

О двух неудачах подряд «Барсы» мы говорили уже, но очковая потеря у «Барсы» случилась в конце ноября. Тогда была ничья с «Райо Вальекано» 1:1. Как видим, промахами команды Хави очень и очень удачно воспользовалась «Жирона», взобравшаяся на вершину турнирной таблицы, да и очное противостояние оказалось не в пользу Хави и его дружины. Что касается тоталов, то «Барселона» не уходит с поля без забитого мяча, но тоталы здесь разнообразные: есть и совсем маленькие типа меньше 1.5 (предлагается за 3.89), есть и два тотала больше 4.5 (коэффициент 6.05). Если кто-то рассчитывает на вполне себе приличный тотал, то есть больше 3.5 за 3.13.

Ну а если говорить о конкретных тоталах, то у «Валенсии» с этим всё очень печально: тотал больше 1 с кэфом 2.61 против тотала меньше 1 за 1.5. Шансов отличиться мало, хотя событие типа «тотал больше 0.5» всё-таки более вероятно (1.59), чем меньше 0.5 (2.38). У «Барселоны» всё намного оптимистичнее: тоталами, наиболее близкими относительно друг друга в плане кэфов, являются тотал больше 1.5 за 1.72 и меньше 1.5 за 2.14. Ну и есть также больше 1.75 за 2.15 и меньше 1.75 за 1.71 (грубо говоря, здесь просто поменялись местами кэфы). Что касается фор, то на «Валенсию» предлагается плюсовая фора (+1) за 1.7, а на «Барселону» минусовая фора (-1) за 2.19. Возможно также выбирать между форами (+1.5) на хозяев за 1.42 и (-1.5) на гостей за 2.93. Нулевые оцениваются кэфами 4.05 на хозяев и 1.25 на гостей соответственно. А вот будут ли голы от обеих команд, сказать трудно: 1.88 за ответ «да» на этот вопрос, 1.93 за ответ «нет».

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 за 1.86.

«Барселоне» сейчас нужна не просто победа и не просто убедительная созидательная комбинационная игра, а крупная победа. «Валенсия» идеально подходит под противника: команда плетётся где-то в середине таблицы, две дисквалификации точно есть, с атакой худо-бедно. Если только вратарь Мамардашвили опять не поймает кураж, то у «Барсы» есть все возможности крупно победить. Но опять же это будет только первым шагом на пути назад к вершине.

Где смотреть матч Валенсия – Барселона

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