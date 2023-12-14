Левандовски ни разу не пробил по воротам «Антверпена» за 72 минуты. Вышедший на замену Гиу забил единственным ударом

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антверпен Роберт Левандовски Ферран Торрес Ламин Ямаль Марк Гиу Футбол

Роберт Левандовски не нанес ни одного удара в матче «Антверпен» – «Барселона».

Нападающий «блауграны» вышел в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте.

Игроки «Барселоны» нанесли в общей сложности одиннадцать ударов по воротам бельгийского клуба в ходе матча, три удара пришлись в створ. Единственный удар форварда Марка Гиу, вышедшего вместо Левандовского на 72-й минуте, стал голевым.

Только два игрока «Барселоны» били по воротам больше одного раза. Вингер Ламин Ямаль предпринял три попытки. Форвард Ферран Торрес нанес два удара, один из них привел к голу.

Бельгийская команда выиграла у «Барсы» со счетом 3:2 в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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2 комментария
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Польскому дяде уже 35 лет, староват уже стал. Да и Бавария многократно сильнее команда, чем Барселона. В более сильной команде легче набивать голы, ведь команда создает кучу моментов для реализации.
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