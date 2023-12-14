Левандовски ни разу не пробил по воротам «Антверпена» за 72 минуты. Вышедший на замену Гиу забил единственным ударом

Роберт Левандовски не нанес ни одного удара в матче «Антверпен» – «Барселона».

Нападающий «блауграны» вышел в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте.

Игроки «Барселоны» нанесли в общей сложности одиннадцать ударов по воротам бельгийского клуба в ходе матча, три удара пришлись в створ. Единственный удар форварда , вышедшего вместо Левандовского на 72-й минуте, стал голевым.

Только два игрока «Барселоны» били по воротам больше одного раза. Вингер предпринял три попытки. Форвард нанес два удара, один из них привел к голу.

Бельгийская команда выиграла у «Барсы» со счетом 3:2 в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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