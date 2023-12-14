Левандовски ни разу не пробил по воротам «Антверпена» за 72 минуты. Вышедший на замену Гиу забил единственным ударом
Роберт Левандовски не нанес ни одного удара в матче «Антверпен» – «Барселона».
Нападающий «блауграны» вышел в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте.
Игроки «Барселоны» нанесли в общей сложности одиннадцать ударов по воротам бельгийского клуба в ходе матча, три удара пришлись в створ. Единственный удар форварда Марка Гиу, вышедшего вместо Левандовского на 72-й минуте, стал голевым.
Только два игрока «Барселоны» били по воротам больше одного раза. Вингер Ламин Ямаль предпринял три попытки. Форвард Ферран Торрес нанес два удара, один из них привел к голу.
Бельгийская команда выиграла у «Барсы» со счетом 3:2 в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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