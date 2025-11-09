Дешам о возвращении Жиру в сборную Франции: «Если случится эпидемия травм, придется делать выбор. Сейчас я не задаю себе этот вопрос»

Дидье Дешам не планирует вызывать Оливье Жиру в сборную Франции.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не планирует вызывать Оливье Жиру в национальную команду. 39-летний форвард летом объявил о завершении карьеры в сборной.

«Для того, чтобы он меня вызвал, должна действительно случиться массовая эпидемия травм. Сейчас у нас нет пяти нападающих, и тренер меня не вызывает. Он прекрасно понимает, что я перевернул страницу.

Если нужно кого-то выручить на матче или тренировочном сборе… Не в моем стиле отказываться от вызова, даже несмотря на то, что я объявил о завершении карьеры. Возможно, я сделаю это, чтобы помочь», – ранее говорил нападающий «Лилля ».

«Он ясно дал это понять. Даже если бы он добавил слова: «никогда не говори никогда». Если случится массовая эпидемия травм, пока он остается в форме и играет, мне придется делать выбор.

Сейчас я не задаю себе этот вопрос и надеюсь, никогда не задам», – заявил Дешам.