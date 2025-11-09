35

У Жерсона нет результативных действий в 9 матчах РПЛ за «Зенит»

Жерсон не отметился результативными действиями в 9 матчах Мир РПЛ за «Зенит».

Сегодня полузащитник вышел с первых минут на игру с «Крыльями Советов» и покинул поле на 69-й минуте.

Жерсон, таким образом, ни разу не забил и не отдал голевой передачи за 9 игр чемпионата.

При этом у него был гол в матче против «Оренбурга» (6:0) в Фонбет Кубке России.

Педро завязывал Жерсону шнурки в 1-м тайме матча «Крылья» – «Зенит»

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?7447 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoЖерсон
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoFONBET Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Педро завязывал Жерсону шнурки в 1-м тайме матча «Крылья» – «Зенит»
сегодня, 11:08Фото
Главные новости
Соболев провел 50 матчей за «Зенит». У форварда 12 голов за этот отрезок
24 минуты назад
Семак после 1:1 с «Крыльями»: «Арсенал» не смог увезти три выездных очка с командой, которая гораздо слабее, «Бавария» не выиграла на выезде, планка высокая»
25 минут назад
Семак про 1:1 с «Крыльями»: «Много борьбы и мало футбола, сложно создавать моменты по такому полю. Мяч очень дробил, такая бей‑беги игра получилась во 2-й части матча»
48 минут назад
Адиев про 1:1 с «Зенитом»: «Ничья по такой игре – не совсем успех. Набранное очко – движение вперед, но в нашем положении нужно больше»
56 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» сыграл 1:1 с «Крыльями», «Локо» принимает «Оренбург», «Спартак» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Балтики»
сегодня, 12:15Live
«Зенит» 11 матчей не проигрывает в РПЛ – 4 ничьих и 7 побед. Сегодня – 1:1 с «Крыльями»
сегодня, 12:02
«Зенит» сыграл вничью с «Крыльями» в Самаре – 1:1. Глушенков ответил на гол Костанцы
сегодня, 12:01
Новая глава в дуэли «Ман Сити» и «Ливерпуля» – кто победит? Ставьте с фрибетом 7777 рублей от Лиги Ставок
сегодня, 12:00Реклама
У Глушенкова 9 голов и 5 ассистов в 12 матчах сезона за «Зенит»
сегодня, 11:25
Ташуев о газоне в Самаре: «Россия – спортивная держава, знаем с Советского Союза, но зачем поле портить? Смотрю матч – по сравнению с 90-ми идеальное, мяч не дробит»
сегодня, 11:23Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
59 секунд назад
Дешам о возвращении Жиру в сборную Франции: «Если случится эпидемия травм, придется делать выбор. Сейчас я не задаю себе этот вопрос»
6 минут назад
Первая лига. «Ротор» против «Шинника».«Енисей» обыграл «Черноморец», «Урал» победил в гостях СКА, «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы в понедельник
8 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Райо Вальекано», «Атлетик» против «Овьедо», «Барселона» сыграет с «Сельтой»
8 минут назадLive
«Рома» – «Удинезе». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
14 минут назад
«Болонья» – «Наполи». Хейлунд и Мактоминей играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
19 минут назад
Бабаев о повышении налога букмекеров: «ЦСКА очень существенную часть бюджета клуб получает от букмекера. Серьезный удар по финансированию спорта»
39 минут назад
Нагорных о Батракове и «Монако»: «Никаких переговоров не ведется. Все новости об Алексее почему-то появляются перед матчами «Локомотива»
54 минуты назад
«Локомотив» – «Оренбург». Комличенко, Руденко и Бакаев в старте. Онлайн-трансляция начнется в 15:15
сегодня, 12:16
«Крылья» не побеждают 10 матчей подряд в основное время – 3 ничьих и 7 поражений
сегодня, 12:12