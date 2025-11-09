У Жерсона нет результативных действий в 9 матчах РПЛ за «Зенит»

Жерсон не отметился результативными действиями в 9 матчах Мир РПЛ за «Зенит ».

Сегодня полузащитник вышел с первых минут на игру с «Крыльями Советов» и покинул поле на 69-й минуте.

Жерсон , таким образом, ни разу не забил и не отдал голевой передачи за 9 игр чемпионата.

При этом у него был гол в матче против «Оренбурга» (6:0) в Фонбет Кубке России.

Педро завязывал Жерсону шнурки в 1-м тайме матча «Крылья» – «Зенит»