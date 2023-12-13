Бавария — Штутгарт: прогноз на матч 17 декабря 2023, Бундеслига

Программу 15 тура чемпионата Германии по футболу украсит противостояние соседей по турнирной таблице. В рамках тура сыграют вторая и третья команда турнира. В Мюнхене на поле стадиона «Альянц Арена» сыграют «Бавария» — «Штутгарт». Начало встречи в 21:30 по московскому времени.

«Бавария» получила статус фаворита матча. Команда проиграла последнюю игру в чемпионате, но до этого выиграла четыре встречи. На дистанции в пять туров мюнхенский клуб лидер Бундеслиги с 12 очками и разницей голов 18:7. Не сильно отстает и «Штутгарт». У команды три победы, ничья и поражение. Разница голов 7:5. С 10 очками «Штутгарт» на третьем месте на отрезке в пять туров чемпионата.

В прошлом сезоне соперника подарили болельщикам две результативные встречи. В Мюнхене команды сыграли вничью 2:2. В гостевой встрече «Бавария» была сильнее 2:1. Не менее трех голов забивается уже в девяти очных встречах команд. Всего соперники встречались 158 раз. У «Баварии» весомое преимущество по победам 92:37 при 29 ничьих и разнице голов 328:210. На чемпионат Германии по футболу пришлись 108 игр: 68 побед «Баварии», 22 ничьи и 18 побед «Штутгарта». Разница голов 227:121 в пользу хозяев предстоящего матча. «Штутгарт» победил всего в одной из 10 последних очных игр в Бундеслиге при двух ничьих и семи победах «Баварии». Команда из Мюнхена не проигрывает в восьми встречах подряд. Последний раз «швабы» побеждали в мае 2018 года в Мюнхене. Если брать игры в Мюнхене, то у команд такая же статистика: семь побед «Баварии», две ничьи и одна победа «Штутгарта».

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Рекомендованная ставка: ТБ3, гол «Штутгарта», «обе забьют — да», победа «Штутгарта» с форой +1,5.

Бавария

На неделе «Бавария» сыграла в Лиге чемпионов. «Баварцы» одержали гостевую победу в игре с «Манчестер Юнайтед». Автором единственного гола стал Кингсли Коман, забивший с передачи Харри Кейна на 70 минуте. В Лиге чемпионов команда одержала пять побед и один раз сыграла вничью. Разница голов в 6 играх 12:6. С 16 очками «Бавария» заняла первое место в квартете А.

В национальном чемпионате «баварцы» выступают не столь уверенно. У команды в 13 встречах 10 побед, две ничьи и одно поражение. Разница голов 44:14. «Бавария» самая результативная команда чемпионата. С 32 очками «баварцы» на втором месте в турнирной таблице отставая от «Байера» на четыре балла, но имея в запасе один матч. На домашней арене «Бавария» пока не проигрывает в турнире. В шести играх пять побед и одна ничья. Разница голов 27:5. Это четвертый результат в турнире.

Результаты «Баварии» в пяти официальных матчах:

Лига чемпионов, «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» 0:1;

Бундеслига, «Айнтрахт» — «Бавария» 5:1;

Лига чемпионов, «Бавария» — «Копенгаген» 0:0;

Бундеслига, «Кельн» — «Бавария» 0:1;

Бундеслига, «Бавария» — «Хайнденхайм» 4:2.

На отрезке в 10 официальных матчей у мюнхенского клуба семь побед, одна ничья и два поражения. Оба поражения гостевые. Разница голов 25:11. На домашней арене у команды семь побед, две ничьи и одно поражение. Разница голов 33:12.

Интересные статистические факты по игре «Баварии»:

Самые результативные игроки команды в Бундеслиге: Харри Кейн 18+5, Лерой Сане 8+7, Кингсли Коман 3+3, Матис Тель 3+2, Томас Мюллер 1+4;

Самые результативные игроки в сезоне: Харри Кейн 22+8, Лерой Сане 9+8, Матис Тель 6+3, Кингсли Коман 5+3, Томас Мюллер 2+5;

«Бавария» не проигрывает в 9 официальных домашних матчах;

В 8 из 9 домашних матчах команда забивает более гола;

В 5 из 6 матчах Бундеслиги на домашней арене «Бавария» забивает как минимум 3 гола;

Как минимум 3 гола забивается в 16 из 17 матчах «Баварии» в чемпионате;

Четыре последние домашние матча Бундеслиги команда выиграла с общим счетом 22:2;

«Бавария» не проигрывает «Штутгарту» в 8 очных встречах в турнире;

Более гола «Бавария» забивает в 8 очных встречах в турнире;

6 последних очных матчей команд на поле «Баварии» в Бундеслиге прошли как минимум с 4 голами;

«Бавария» выиграла первый тайм у «Штутгарта» в 6 играх;

В 4 матчах турнира команда забивает в первом тайме;

В 9 очных матчах «Бавария» забивает в первом тайме.

В лазарете команды Маттейс де Лигт, Серж Гнабри, Буна Сарр и Тарек Бухманн. Все пропустили последний матч «Баварии».

Штутгарт

В последнем туре чемпионата «Штутгарт» встречался с лидером турнира. На домашней арене «швабам» удалось отобрать очки у «Байера». В концовке первого тайма хозяева вышли вперед. На 40 минуте забил Крис Фюрих. Гости отыгрались в дебюте второй половины встречи. На 47 минуте забил Флориан Виртц. Итоговый счет встречи 1:1.

В чемпионате страны команда на третьем месте в турнирной таблице с 31 очком. Отставание от «Баварии» один балл и пять очков от лидирующего «Байера». В 14 встречах у «Штутгарта» 10 побед, одна ничья и три поражения. Разница голов 34:16. Команда на третьем месте в чемпионате по забитым голам. По игре на выезде у «швабов» только пятый результат. В шести играх четыре победы и два поражения. Разница голов 11:9. По игре дома команда на первом месте в турнире.

Результаты «Штутгарта» в пяти официальных матчах:

Бундеслига, «Штутгарт» — «Байер» 1:1;

Кубок Германии, «Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд 2:0;

Бундеслига, «Штутгарт» — «Вердер» 2:0;

Бундеслига, «Айнтрахт» — «Штутгарт» 1:2;

Бундеслига, «Штутгарт» — «Боруссия» Дортмунд 2:1.

На официальном уровне у команды семь побед, одна ничья и два поражения в 10 играх. Разница голов 18:9. На выезде у «Штутгарта» семь побед и три поражения в 10 играх. Разница голов 23:13.

Интересные статические факты по игре «Штутгарта» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в Бундеслиге: Серу Гирасси 16+1, Дениз Ундав 8+1, Крис Фюрих 4+5, Силас 3+1, Энзо Мийо 2+2;

Самые результативные игроки в сезоне: Серу Гирасси 18+2, Дениз Ундав 9+1, Крис Фюрих 4+5, Силас 5+2, Энзо Мийо 3+4;

«Штутгарт» не проигрывает в 5 официальных матчах, победив в 4 из них;

Команда забивает как минимум 2 гола в 10 из 12 матчах чемпионата;

Пропускает «Штутгарт» в 19 из 21 гостевой встрече турнира;

«Штутгарт» победил в 10 из 14 последних играх Бундеслиги;

«Штутгарт» забивает до перерыва в 4 играх;

«Штутгарт» проиграл в 19 из 22 очных встречах и 8 из 11 гостевых матчах «Баварии»;

В 7 гостевых очных встречах «Штутгарт» пропускает в первом тайме.

Последнюю игру Бундеслиги из-за травм пропустили Лилиан Эглофф, Эвертон, Хироко Ито, Николас Нартей и Лука Раймунд.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги Бавария — Штутгарт

Хозяева получили статус фаворита домашнего матча. «Бавария» не проигрывает в восьми очных встречах. В чемпионате «баварцы» не проигрывают на домашней арене в текущем чемпионате. «Штутграт» уже проиграл две гостевые встречи в турнире и в целом по сезону лучше выступает на домашней арене.

Коэффициенты на матч «Бавария» — «Штутгарт» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Баварии» — 1,41;

Ничья — 5,59;

Победа «Штутгарта» — 6,38;

ТБ2,5 — 1,39;

ТМ2,5 — 3,10;

«Обе забьют — да» — 1,52;

«Обе забьют — нет» — 2,56.

В последнем туре чемпионата Германии «Бавария» была унижена «Айнтрахтом» — гостевое поражение 1:5. После последовал не самый содержательный матч против «Манчестер Юнайтед», при этом состав на поле был почти оптимальный. Обе встречи были гостевыми. На домашней арене «Бавария» выглядит сильнее и возможно приложит максимум сил, чтобы реабилитироваться за последнее поражение в чемпионате, поэтому гостям будет сложно рассчитывать на очки. Не в пользу подопечных Себастьяна Хенесса говорит и статистика очных матчей. «Швабы» проиграли в Мюнхене в 12 из 16 играх, при этом многие игры получились результативными. Обе команды входят в топ-3 турнира по очкам и результативности. За звание лучшего бомбардира сражаются Харри Кейн из «Баварии» и Серу Гирасси из «Штутгарта». Игроков разделяет всего два гола. В шести последних очных встречах в Мюнхене было забито как минимум четыре гола. Две последние встречи завершились вничью 2:2. Для ставки на игру можно выбрать ТБ3 с коэффициентом 1,55. Привлекательно выглядит ставка на победу «Штутгарта» с форой +1,5 с коэффициентом 1,79 по линии букмекерской конторы «БетБум». Гости хорошо проводят сезон и уже три очные встречи не проигрывают с разницей более гола.

Где смотреть матч Бавария – Штутгарт

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