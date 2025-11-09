  • Спортс
  • Семак про 1:1 с «Крыльями»: «Много борьбы и мало футбола, сложно создавать моменты по такому полю. Мяч очень дробил, такая бей‑беги игра получилась во 2-й части матча»
82

Семак про 1:1 с «Крыльями»: «Много борьбы и мало футбола, сложно создавать моменты по такому полю. Мяч очень дробил, такая бей‑беги игра получилась во 2-й части матча»

Семак о ничьей с «Крыльями»: сложно создавать моменты по такому полю.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 15‑го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Конечно, не могу быть доволен результатом. Но предъявить ребята не за что, потому что сложно создавать моменты по такому полю. Вся игра превратилась в борьбу. Много борьбы и мало футбола. Команды играли за счет стандартов, ждали ошибок. Моментов было не так много, как нам хотелось.

Вы видели, что мяч очень дробил. Поэтому вторая часть матча превратилась в игру на длинных передачах. Такая бей‑беги игра получилась», – заявил Семак.

