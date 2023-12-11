Анчелотти о проигрыше «Барсы»: «Яркий матч без тактики. «Жирона» была лучше, эта команда удивляет»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жирона Футбол

Карло Анчелотти высказался о победе «Жироны» над «Барселоной».

«Жирона» в гостях обыграла «Барсу» в каталонском дерби (4:2) и возглавила таблицу Ла Лиги. «Мадрид» отстает на 2 очка, сине-гранатовые – на 7.

– Что скажете о матче «Жироны» и «Барселоны»?

– Могу сказать как болельщик. Был очень зрелищный матч, команды сошлись лицом к лицу, играли без тактики. «Жирона» была лучше и точнее.

И здесь я должен остановиться, потому что не могу критиковать другие команды или посвящать им речи. Мне понравился матч, он был ярким.

Удивляет способность «Жироны» находиться на этом уровне, демонстрировать такие качества и характер, – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти.

«Жирона» убрала «Барсу»! Первые в Ла Лиге – верим в чемпионскую сказку?

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хави там всю неделю тактики игрокам рисовал, стрелочки, квадратики, там... слепые зоны
А Анчи взял и разоблачил физрука
+36
-7
+29
Радует, что стали появляться чисто тренерские команды - Жирона, Байер Алонсо, Вилла Эмери. Понятно, что это развлечение на год-два, до смены тренера, но наблюдать за ними приятно. Просто скачайте один матч Жироны, если еще не. Кайфаните.
+18
-3
+15
Жирона нагнула - восьмилонцев)
+19
-10
+9
Ответ Lifar Skladchikov
не стал обижать физрука Хави, молодец, уважение!
"Играли без тактики"- вполне себе можно расценить как укол, при желании)
+7
0
+7
не стал обижать физрука Хави, молодец, уважение!
+12
-6
+6
Анчелотти тонко и интиллегентно намекнул на уровень Хави.
+8
-4
+4
Ответ Старая школа
Радует, что стали появляться чисто тренерские команды - Жирона, Байер Алонсо, Вилла Эмери. Понятно, что это развлечение на год-два, до смены тренера, но наблюдать за ними приятно. Просто скачайте один матч Жироны, если еще не. Кайфаните.
Болонья Мотты
+3
0
+3
Ну как бы тактика, бей, беги, навесы... Но правда она не сработала, 4 пропустили
+3
-1
+2
Первый клуб Каталонии🟡🔴
+5
-3
+2
ещё больше зауважал Карло.играли без тактики! )))), а Хави то думал что,он со своей доской с шашками,Александр Македонский европейского футбола
+3
-1
+2
Пави и тактика вещи несовместимые
+1
-1
0
Жирона на спотифай играла вчера в тика-таку.
0
0
0
Ответ Сын Ферги
Хави там всю неделю тактики игрокам рисовал, стрелочки, квадратики, там... слепые зоны А Анчи взял и разоблачил физрука
++))
+1
-1
0
Ответ Сын Ферги
Хави там всю неделю тактики игрокам рисовал, стрелочки, квадратики, там... слепые зоны А Анчи взял и разоблачил физрука
Анчи просто старой закалки, как Мостовой
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий