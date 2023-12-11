Анчелотти о проигрыше «Барсы»: «Яркий матч без тактики. «Жирона» была лучше, эта команда удивляет»

Карло Анчелотти высказался о победе «Жироны» над «Барселоной».

«Жирона» в гостях обыграла «Барсу» в каталонском дерби (4:2) и возглавила таблицу . « » отстает на 2 очка, сине-гранатовые – на 7.

– Что скажете о матче «Жироны» и «Барселоны»?

– Могу сказать как болельщик. Был очень зрелищный матч, команды сошлись лицом к лицу, играли без тактики. «Жирона» была лучше и точнее.

И здесь я должен остановиться, потому что не могу критиковать другие команды или посвящать им речи. Мне понравился матч, он был ярким.

Удивляет способность «Жироны» находиться на этом уровне, демонстрировать такие качества и характер, – сказал главный тренер «Реала» .

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