Семак после 1:1 с «Крыльями»: «Арсенал» не смог увезти три выездных очка с командой, которая гораздо слабее, «Бавария» не выиграла на выезде, планка высокая»

Сергей Семак: хочется, чтобы «Зенит» набирал больше очков.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил результаты команды. Сегодня петербуржцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в 15-м туре Мир РПЛ.

– Хочется всегда лучшего, конечно. Начали сезон неудачно, потом подтянулись к лидирующей группе, но сегодня очередная осечка. Хочется набирать больше очков.

– От «Зенита» всегда хочется ждать чего-то большего. И вы наверняка этого ждете. Но такое ощущение, что команда играет на 50% своих возможностей.

– Я так не думаю, команда старается. Естественно, у каждой команды есть более удачные игры, менее удачные игры. В любом чемпионате.

Вчера играл «Арсенал» на выезде с командой, которая гораздо слабее, и тем не менее, они не смогли увезти три выездных очка, тоже не выиграли. «Бавария» в выездном матче тоже не выиграла. Естественно, планка высокая, но игры бывают как хорошие, так и плохие в любой команде, в любом чемпионате, – заявил Семак .

Сейчас «Зенит» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 30 очками в 15 матчах.