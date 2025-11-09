Соболев провел 50 матчей за «Зенит». У форварда 12 голов за этот отрезок
Форвард появился на поле на 61-й минуте матча с «Крыльями Советов» (1:1), заменив Жерсона и не отметившись результативными действиями.
«Поздравляем с отличным достижением и желаем новых побед вместе с сине-бело-голубыми!» – написали в телеграм-канале «Зенита» о 50 матчах.
За 50 матчей Соболев забил 12 голов и сделал 5 голевых передач.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Зенита»
