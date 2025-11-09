39

Соболев провел 50 матчей за «Зенит». У форварда 12 голов за этот отрезок

Соболев провел 50 матчей за «Зенит».

Александр Соболев провел 50 матчей за «Зенит».

Форвард появился на поле на 61-й минуте матча с «Крыльями Советов» (1:1), заменив Жерсона и не отметившись результативными действиями.

«Поздравляем с отличным достижением и желаем новых побед вместе с сине-бело-голубыми!» – написали в телеграм-канале «Зенита» о 50 матчах.

За 50 матчей Соболев забил 12 голов и сделал 5 голевых передач.

Что «Динамо» делать с Карпиным?4130 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Зенита»
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Орлов о Соболеве: «Это вообще игрок из другой лиги, в прошлом сезоне с ним мучились, в этом. Для него успех, что его выпускают за «Зенит», но для команды – минус. Он ничего ей не дает»
6 ноября, 14:53
Овечкин – лидер российского рейтинга Forbes по ценности личного бренда. Махачев – 2-й, Медведев – 5-й, Акинфеев – 11-й, Смолов – 12-й, Дзюба – 15-й, Петросян – 21-я, Малкин – 22-й, Соболев – 25-й
6 ноября, 14:18
Семак об 1:3 с «Динамо»: «Первый тайм «Зенит» сыграл ниже своих возможностей. Во втором много ошибались в обороне и пропустили. Соболев провел неплохой матч»
5 ноября, 20:33
Орлов о победе «Зенита» над «Локо»: «Решения Семака сработали, он своевременно сделал замены. Игра питерцев после 60-ё минуты насторожила»
2 ноября, 12:45
Главные новости
Тренер «Оренбурга» Белоруков о 0:1 с «Локо»: «Действия судьи были в одну сторону. Когда Комличенко был на газоне, сразу же остановил игру. Когда наш игрок лежал 2 минуты, никто не свистнул»
9 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» против «Ахмата», «Локо» одолел «Оренбург», «Зенит» сыграл 1:1 с «Крыльями», «Краснодар» встречается с «Балтикой»
28 минут назадLive
Станкович об отмене красной Мелкадзе: «Ни в одной стране мира таких случаев не знаю, такое только здесь. Это означает, что 6 человек ошиблись, плюс ВАР»
31 минуту назад
Гол Комличенко с пенальти принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом» – 1:0. Мяч Николая на 78-й отменили из-за офсайда
46 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Ливерпуля», «Астон Вилла» принимает «Борнмут», «Ньюкасл» в гостях у «Брентфорда»
56 минут назадLive
Судья Цыганок удалил защитника «Оренбурга» Чичинадзе на фол на Руденко и назначил пенальти в ворота Овсянникова, однако отменил оба решения после ВАР
сегодня, 13:48
Семак об игре с «Крыльями»: «Увидели весенний футбол. Картинка неплохая за счет того, что посыпали свежескошенной зеленой травой, но травы там почти нет, играли на земле»
сегодня, 13:38Видео
Артем Дзюба: «Обидно за то, что происходит в «Спартаке. Станкович мне импонирует, но недостаточно быть просто рубахой-парнем за счет эмоций. Его интервью, что отвлекает что-то – вообще бред»
сегодня, 13:18
Семак после 1:1 с «Крыльями»: «Арсенал» не смог увезти три выездных очка с командой, которая гораздо слабее, «Бавария» не выиграла на выезде, планка высокая»
сегодня, 12:51
Семак про 1:1 с «Крыльями»: «Много борьбы и мало футбола, сложно создавать моменты по такому полю. Мяч очень дробил, такая бей‑беги игра получилась во 2-й части матча»
сегодня, 12:28
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Ротор» против «Шинника».«Енисей» обыграл «Черноморец», «Урал» победил в гостях СКА, «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы в понедельник
45 секунд назадLive
Комличенко про 1:0 с «Оренбургом»: «В перерыве немного пообщались на высоких тонах, друг друга завели. В 1-м тайме я не реализовал пару моментов, должны мастеровитее играть, увереннее побеждать»
5 минут назад
Мбаппе о Погба: «Поль еще никого не оставил равнодушным, многие возлагают большие надежды на его возвращение. Мы часто созваниваемся»
19 минут назад
«Локомотив» выиграл впервые за 4 матча. Было два поражения и ничья
27 минут назад
Чемпионат Германии. «Фрайбург» против «Санкт-Паули», «Штутгарт» – «Аугсбург»
29 минут назадLive
«Ахмат» – «Спартак». Ливай, Солари, Жедсон, Барко и Умяров в основе. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
28 минут назад
«Локо» выбежал 3 в 1 к штрафной «Оренбурга» при 1:0 на 96-й минуте. Мялковский не забил в пустые ворота после передачи Карпукаса
32 минуты назад
Вингера «Бенфики» Скьеллерупа обвиняют в отправке другу порно с несовершеннолетними, когда ему было 19 лет. Норвежец извинился в соцсетях и сообщил, что сотрудничает с полицией
37 минут назад
«Райо Вальекано» – «Реал». Винисиус, Беллингем, Мбаппе и Гюлер в старте. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
40 минут назад
Черчесов перед «Спартаком»: «Ахмат» готов. Хотим выиграть, показать хороший и агрессивный футбол. Единственный вопрос был, кто у них сыграет в атаке. В остальном все понятно»
45 минут назад