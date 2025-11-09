  • Спортс
  • Бабаев о повышении налога букмекеров: «ЦСКА очень существенную часть бюджета клуб получает от букмекера. Серьезный удар по финансированию спорта»
8

Бабаев о повышении налога букмекеров: «ЦСКА очень существенную часть бюджета клуб получает от букмекера. Серьезный удар по финансированию спорта»

Роман Бабаев: ЦСКА получает от букмекера очень существенную часть бюджета.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном изменении в налогообложении деятельности букмекеров.

Ранее Минфин предложил с 1 января 2026 года установить налог для букмекеров в размере 5 процентов от принятых ставок. Также для букмекеров отменяется льгота по налогу на прибыль в размере 25 процентов.

«Не настолько глубоко в теме в части того, насколько обращение федераций к Михаилу Мишустину может возыметь действие. Наверное, хорошо, что коллеги обратили внимание на это. Потому что ни для кого не секрет, что роль букмекеров в формировании доходной части бюджетов спорта, а не только футбола, огромна. И нужно отдать должное и коллегам, которые идут не только в те места, где популярно, но и в иные виды спорта, где для них это скорее меценатство, нежели какой-то коммерческий проект или рекламная схема. Поэтому хочется надеяться, что в правительстве услышат те доводы, которые будут приведены.

По крайней мере то, что слышал я от коллег из букмекерских компаний, будет нанесен очень серьезный удар по финансированию спорта в целом. Будут вынуждены сокращать целый ряд проектов, другие виды спорта могут вообще остаться без внимания букмекеров, поэтому должен быть какой-то баланс, поскольку с одной стороны в моменте увеличится налогооблагаемая база, но через какое-то время за счет того, что компании будут вынуждены прекратить свою деятельность, налог будет даже меньше, чем было до введения изменений. Что касается ЦСКА, то очень существенную часть бюджета клуб получает от букмекера», – сказал Бабаев.

Дюков, Третьяк и главы других федераций попросили Мишустина не повышать налог для букмекеров

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
