Серджи Роберто о 2:3 с «Антверпеном»: «Результат всех разозлил. Мы семья и в сложные моменты должны максимально сплотиться»

Серджи Роберто высказался о поражении «Барселоны» от «Антверпена» (2:3).

«Мы злы, хотя и вышли в плей-офф. Мы всегда играем, чтобы победить, и не сделали этого, но опять пришло время , где мы не можем больше терять очки.

Они забили нам на первой же минуте (на самом деле на 2-й – Sports.ru), неприятно так начинать матч, особенно после поражения от «Жироны». Когда пропускаешь на первых минутах, это выбивает из колеи. Затем Марк [Гиу] сделал счет 2:2, казалось, мы добились ничьей, но тут счет стал 3:2», – заявил защитник «Барселоны».

Роберто не считает, что клуб находится в кризисе.

«До матча с «Жироной» мы провели несколько очень хороших игр, да и в матче с «Жироной» могло случиться что угодно. Думаю, мы показываем хорошую динамику. Сегодня хотелось порадоваться, но не получилось.

Мы едины, мы находимся в стадии перестройки, я согласен с тренером. Мы хотим побеждать, хорошие результаты придут.

Всех нас разозлил результат. Мы семья и в сложные моменты должны максимально сплотиться», – отметил .

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