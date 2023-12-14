Серджи Роберто о 2:3 с «Антверпеном»: «Результат всех разозлил. Мы семья и в сложные моменты должны максимально сплотиться»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антверпен Серджи Роберто Марк Гиу Футбол

Серджи Роберто высказался о поражении «Барселоны» от «Антверпена» (2:3).

«Мы злы, хотя и вышли в плей-офф. Мы всегда играем, чтобы победить, и не сделали этого, но опять пришло время Ли Лиги, где мы не можем больше терять очки.

Они забили нам на первой же минуте (на самом деле на 2-й – Sports.ru), неприятно так начинать матч, особенно после поражения от «Жироны». Когда пропускаешь на первых минутах, это выбивает из колеи. Затем Марк [Гиу] сделал счет 2:2, казалось, мы добились ничьей, но тут счет стал 3:2», – заявил защитник «Барселоны».

Роберто не считает, что клуб находится в кризисе.

«До матча с «Жироной» мы провели несколько очень хороших игр, да и в матче с «Жироной» могло случиться что угодно. Думаю, мы показываем хорошую динамику. Сегодня хотелось порадоваться, но не получилось.

Мы едины, мы находимся в стадии перестройки, я согласен с тренером. Мы хотим побеждать, хорошие результаты придут.

Всех нас разозлил результат. Мы семья и в сложные моменты должны максимально сплотиться», – отметил Роберто.

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13 комментариев
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Смешно, когда наемники бчк говорят про семью)
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Цитаты Доминика Торетто про семью. Что тогда скажет Хави? Ах да...
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Ответ xQcoW
Смешно, когда наемники бчк говорят про семью)
Роберто воспитанник
+3
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+3
Максимально сплотиться. Это как в книге "День опричника"?
+2
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+2
Ответ xQcoW
Смешно, когда наемники бчк говорят про семью)
семьи разные бывают) сейчас барса напоминает типичную семьи из мужское/женское
+2
0
+2
Ответ xQcoW
Смешно, когда наемники бчк говорят про семью)
Роберто, который уже 17 лет в клубе, – наемник?)
+2
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Показываем хорошую динамику - с какой стороны посмотреть.
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Даже семья Торетто не так часто соединяется во вселенной Форсажа, как часто говорят о соединении семьи в Барсе в этом сезоне…
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Господин Хави пару дней назад говорил: "Мы были лучше «Жироны», должны были победить. Команда злится".

Теперь Серджи Роберто заявляет, что результат в Антверпене всех разозлил.

Пора бы уже злость выплеснуть.
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Ага семья, особенно после того как отменили расходы на транспорт для футболистов академии
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Ну как это не смешно тут проблема явно с психологией и мотивацией. игроки те же, что и чемп выйграли, за исключением Бускетса. Хави поплыл явно, как и вся команда.
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Ответ EvilEmpress
Цитаты Доминика Торетто про семью. Что тогда скажет Хави? Ах да...
Нельзя отворачиваться от семьи, даже если она проиграла Антверпену!
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