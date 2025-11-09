Нагорных о Батракове и «Монако»: «Никаких переговоров не ведется. Все новости об Алексее почему-то появляются перед матчами «Локомотива»
Юрий Нагорных: «Локомотив» не ведет никаких переговоров по Батракову.
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных опроверг переговоры с «Монако» по трансферу полузащитника Алексея Батракова.
Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что представители клуба Лиги 1 связались с «Локо» и готовы заплатить за футболиста около 20 млн евро.
«Как вы заметили, все новости о Батракове почему‑то появляются в преддверии наших матчей.
Как мы уже не раз говорили, никаких переговоров по трансферу Батракова куда‑либо не ведется, поскольку это не предусмотрено его контрактом», – сказал Нагорных.
Железнодорожники сегодня принимают «Оренбург» (0:0, первый тайм) в 15-м туре Мир РПЛ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
