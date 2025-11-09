  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нагорных о Батракове и «Монако»: «Никаких переговоров не ведется. Все новости об Алексее почему-то появляются перед матчами «Локомотива»
2

Нагорных о Батракове и «Монако»: «Никаких переговоров не ведется. Все новости об Алексее почему-то появляются перед матчами «Локомотива»

Юрий Нагорных: «Локомотив» не ведет никаких переговоров по Батракову.

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных опроверг переговоры с «Монако» по трансферу полузащитника Алексея Батракова.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что представители клуба Лиги 1 связались с «Локо» и готовы заплатить за футболиста около 20 млн евро.

«Как вы заметили, все новости о Батракове почему‑то появляются в преддверии наших матчей.

Как мы уже не раз говорили, никаких переговоров по трансферу Батракова куда‑либо не ведется, поскольку это не предусмотрено его контрактом», – сказал Нагорных.

Железнодорожники сегодня принимают «Оренбург» (0:0, первый тайм) в 15-м туре Мир РПЛ.

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?7446 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
возможные трансферы
logoАлексей Батраков
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoлига 1 Франция
logoЮрий Нагорных
logoМатч ТВ
logoМонако
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В «Монако» опровергли, что хотят купить Батракова: «Не рассматриваем данный трансфер»
вчера, 13:18
«Монако» интересуется Батраковым. Бывший вице-президент клуба Васильев прилетал на матч «Локо» с ЦСКА
вчера, 11:33
В «Барсе» считают Батракова футболистом, соответствующим задачам европейских топ-клубов. Первые контакты с «Локомотивом» могут произойти зимой (Metaratings)
4 ноября, 09:38
Лепсая о Батракове и Европе: «Зимой за ним никто не придет, но директор клуба Ла Лиги посетит матчи «Локомотива», «Спартака» и «Динамо». Есть три футболиста на одну позицию»
3 ноября, 18:09
Главные новости
Соболев провел 50 матчей за «Зенит». У форварда 12 голов за этот отрезок
24 минуты назад
Семак после 1:1 с «Крыльями»: «Арсенал» не смог увезти три выездных очка с командой, которая гораздо слабее, «Бавария» не выиграла на выезде, планка высокая»
25 минут назад
Семак про 1:1 с «Крыльями»: «Много борьбы и мало футбола, сложно создавать моменты по такому полю. Мяч очень дробил, такая бей‑беги игра получилась во 2-й части матча»
48 минут назад
Адиев про 1:1 с «Зенитом»: «Ничья по такой игре – не совсем успех. Набранное очко – движение вперед, но в нашем положении нужно больше»
56 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» сыграл 1:1 с «Крыльями», «Локо» принимает «Оренбург», «Спартак» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Балтики»
сегодня, 12:15Live
«Зенит» 11 матчей не проигрывает в РПЛ – 4 ничьих и 7 побед. Сегодня – 1:1 с «Крыльями»
сегодня, 12:02
«Зенит» сыграл вничью с «Крыльями» в Самаре – 1:1. Глушенков ответил на гол Костанцы
сегодня, 12:01
Новая глава в дуэли «Ман Сити» и «Ливерпуля» – кто победит? Ставьте с фрибетом 7777 рублей от Лиги Ставок
сегодня, 12:00Реклама
У Жерсона нет результативных действий в 9 матчах РПЛ за «Зенит»
сегодня, 11:43
У Глушенкова 9 голов и 5 ассистов в 12 матчах сезона за «Зенит»
сегодня, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
36 секунд назад
Дешам о возвращении Жиру в сборную Франции: «Если случится эпидемия травм, придется делать выбор. Сейчас я не задаю себе этот вопрос»
6 минут назад
Первая лига. «Ротор» против «Шинника».«Енисей» обыграл «Черноморец», «Урал» победил в гостях СКА, «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы в понедельник
8 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Райо Вальекано», «Атлетик» против «Овьедо», «Барселона» сыграет с «Сельтой»
8 минут назадLive
«Рома» – «Удинезе». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
14 минут назад
«Болонья» – «Наполи». Хейлунд и Мактоминей играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
19 минут назад
Бабаев о повышении налога букмекеров: «ЦСКА очень существенную часть бюджета клуб получает от букмекера. Серьезный удар по финансированию спорта»
39 минут назад
«Локомотив» – «Оренбург». Комличенко, Руденко и Бакаев в старте. Онлайн-трансляция начнется в 15:15
сегодня, 12:16
«Крылья» не побеждают 10 матчей подряд в основное время – 3 ничьих и 7 поражений
сегодня, 12:12
Фабрегас об «Арсенале»: «Они способны произвести фурор, исключительная команда. Выдвинуть Мерино вперед – отличный ход Артеты. Будем надеяться, что этот год станет удачным»
сегодня, 12:10