  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Силкин о «Динамо»: «Игра и результаты – провал. Карпина спасает только то, что он тренер сборной. Другого сразу бы уволили, игроки-то хорошие в клубе»
9

Силкин о «Динамо»: «Игра и результаты – провал. Карпина спасает только то, что он тренер сборной. Другого сразу бы уволили, игроки-то хорошие в клубе»

Сергей Силкин: результаты «Динамо» – настоящий провал, все вопросы к Карпину.

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал работу Валерия Карпина в клубе.

В 15 туре Мир РПЛ бело-голубые дома проиграли «Акрону» со счетом 1:2. Сейчас москвичи с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице.

«Как можно оценить игру и результаты «Динамо»? Это настоящий провал.

Карпина спасает только то, что он действующий тренер сборной. Другого специалиста сразу бы уволили.

Лично я пока не вижу, за счет чего команда будет прибавлять. Игроки-то хорошие в команде, а результата – нет.

Но тут все вопросы к Карпину, футболисты ведь делают то, что говорит тренер», – заявил Силкин.

Что «Динамо» делать с Карпиным?4315 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoСергей Силкин
logoВалерий Карпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Юрий Семин: «Карпину надо торопиться и поправлять дела. У «Динамо» хороший состав, они в состоянии бороться за чемпионство»
сегодня, 10:20
Иван Сергеев: «Стыдно за результаты «Динамо». Идем не на том месте, где хотим быть»
сегодня, 08:15
Лещенко предрек «Динамо» борьбу за выживание: «А как по‑другому? Проиграли всем, кому только можно»
сегодня, 07:38
«Пока «Динамо» не приобретет топовых защитников — бороться за медали тяжело». Семшов о бело-голубых
сегодня, 02:14
Главные новости
«Ахмат» – «Спартак». 0:1 – Солари забил на 36-й. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Карьерный сайт – лучшее место, чтобы узнать все о работе в Спортсе’’. Скорее заходите!
12 минут назадВакансия
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Райо Вальекано», «Барселона» сыграет с «Сельтой»
13 минут назад
Тренер «Оренбурга» Белоруков о 0:1 с «Локо»: «Действия судьи были в одну сторону. Когда Комличенко был на газоне, сразу же остановил игру. Когда наш игрок лежал 2 минуты, никто не свистнул»
22 минуты назад
Чемпионат России. «Спартак» против «Ахмата», «Локо» одолел «Оренбург», «Зенит» сыграл 1:1 с «Крыльями», «Краснодар» встречается с «Балтикой»
41 минуту назадLive
Станкович об отмене красной Мелкадзе: «Ни в одной стране мира таких случаев не знаю, такое только здесь. Это означает, что 6 человек ошиблись, плюс ВАР»
44 минуты назад
Гол Комличенко с пенальти принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом» – 1:0. Мяч Николая на 78-й отменили из-за офсайда
59 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Ливерпуля», «Астон Вилла» принимает «Борнмут», «Ньюкасл» в гостях у «Брентфорда»
сегодня, 14:03Live
Судья Цыганок удалил защитника «Оренбурга» Чичинадзе на фол на Руденко и назначил пенальти в ворота Овсянникова, однако отменил оба решения после ВАР
сегодня, 13:48
Семак об игре с «Крыльями»: «Увидели весенний футбол. Картинка неплохая за счет того, что посыпали свежескошенной зеленой травой, но травы там почти нет, играли на земле»
сегодня, 13:38Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Ротор» разгромил «Шинник», «Енисей» обыграл «Черноморец», «Урал» победил в гостях СКА, «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы в понедельник
14 минут назад
Комличенко про 1:0 с «Оренбургом»: «В перерыве немного пообщались на высоких тонах, друг друга завели. В 1-м тайме я не реализовал пару моментов, должны мастеровитее играть, увереннее побеждать»
18 минут назад
Мбаппе о Погба: «Поль еще никого не оставил равнодушным, многие возлагают большие надежды на его возвращение. Мы часто созваниваемся»
32 минуты назад
«Локомотив» выиграл впервые за 4 матча. Было два поражения и ничья
40 минут назад
Чемпионат Германии. «Фрайбург» против «Санкт-Паули», «Штутгарт» – «Аугсбург»
42 минуты назадLive
«Локо» выбежал 3 в 1 к штрафной «Оренбурга» при 1:0 на 96-й минуте. Мялковский не забил в пустые ворота после передачи Карпукаса
45 минут назад
Вингера «Бенфики» Скьеллерупа обвиняют в отправке другу порно с несовершеннолетними, когда ему было 19 лет. Норвежец извинился в соцсетях и сообщил, что сотрудничает с полицией
50 минут назад
«Райо Вальекано» – «Реал». Винисиус, Беллингем, Мбаппе и Гюлер в старте. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
53 минуты назад
Черчесов перед «Спартаком»: «Ахмат» готов. Хотим выиграть, показать хороший и агрессивный футбол. Единственный вопрос был, кто у них сыграет в атаке. В остальном все понятно»
58 минут назад
Судья Цыганок поставил пенальти в ворота «Оренбурга» за фол на Баринове сразу после отмены предыдущего 11-метрового. Комличенко забил за «Локо» с точки
сегодня, 14:12