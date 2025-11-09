Силкин о «Динамо»: «Игра и результаты – провал. Карпина спасает только то, что он тренер сборной. Другого сразу бы уволили, игроки-то хорошие в клубе»

Сергей Силкин: результаты «Динамо» – настоящий провал, все вопросы к Карпину.

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал работу Валерия Карпина в клубе.

В 15 туре Мир РПЛ бело-голубые дома проиграли «Акрону» со счетом 1:2. Сейчас москвичи с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице.

«Как можно оценить игру и результаты «Динамо »? Это настоящий провал.

Карпина спасает только то, что он действующий тренер сборной. Другого специалиста сразу бы уволили.

Лично я пока не вижу, за счет чего команда будет прибавлять. Игроки-то хорошие в команде, а результата – нет.

Но тут все вопросы к Карпину, футболисты ведь делают то, что говорит тренер», – заявил Силкин.