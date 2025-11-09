«Зенит» 11 матчей не проигрывает в РПЛ – 4 ничьих и 7 побед. Сегодня – 1:1 с «Крыльями»
«Зенит» 11 матчей не проигрывает в РПЛ – 4 ничьих и 7 побед.
«Зенит» продлил беспроигрышную серию в Мир РПЛ до 11 матчей.
Сегодня команда тренера Сергея Семака сыграла вничью с «Крыльями Советов» – 1:1.
За 11 последних матчей в РПЛ у «Зенита» 4 ничьих и 7 побед.
Последнее поражение в чемпионате было 9 августа – тогда уступили «Ахмату» (0:1).
