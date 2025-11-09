«Зенит» 11 матчей не проигрывает в РПЛ – 4 ничьих и 7 побед. Сегодня – 1:1 с «Крыльями»

«Зенит» 11 матчей не проигрывает в РПЛ – 4 ничьих и 7 побед.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в Мир РПЛ до 11 матчей.

Сегодня команда тренера Сергея Семака сыграла вничью с «Крыльями Советов» – 1:1.

Последнее поражение в чемпионате было 9 августа – тогда уступили «Ахмату» (0:1).