«Барса» пропустила 4 гола впервые с 0:4 от «Реала» в Кубке Испании в апреле

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Депортиво Бетис Хави Ла Лига Жирона Футбол

«Барселона» пропустила 4 гола впервые с матча против «Реала» в Кубке Испании.

Команда Хави дома проиграла «Жироне» (2:4) в 16-м туре Ла Лиги.

5 апреля 2023 года «Барса» дома уступила «Реалу» (0:4) в ответном полуфинале Кубка Испании.

За последние 20 лет дома в Ла Лиге каталонцы пропускали по 4 гола 4 раза – также от «Бетиса» (3:4) в 2018-м, и от «Депортиво» (2:4) и «Валенсии» (2:4) в 2003-м.

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33 комментария
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Ригобер в соседней ветке как раз пишет что-то про мчк и про 4 пропущенных гола. Не знаю, нельзя быть столь критичным к любимому клубу
+21
-3
+18
От хозяина не зазорно пропустить на спотифай арене.
+19
-5
+14
Ответ Роман
От хозяина не зазорно пропустить на спотифай арене.
Это не собачка Симеоне, которая обычно сливается перед каталонским кабинетом, чтобы досадить соседу)
+13
-1
+12
Сколько будет 4 (от Реала) + 4 (от Жироны) ?
Ответ: 8 (от Баварии).
+17
-6
+11
Ответ Шем
Сколько будет 4 (от Реала) + 4 (от Жироны) ? Ответ: 8 (от Баварии).
✅Если точнее
4:0 от Реала
4:2 от Жироны
будет 8:2 (от Баварии)
+12
-1
+11
гуру и ригоберка рыдают😭
Ничего, на днях посмотрят на своего любимого зрелого португальского фрукта и настроение сразу улучшится 🤓
+9
0
+9
Ответ Роман
На ветках Барссы его сутки не будет. Где-нибудь на ветках Роналду и Реала будет ошиваться.
Это точно, он там первый.
+4
0
+4
Ответ Yubaba
Ригобер в соседней ветке как раз пишет что-то про мчк и про 4 пропущенных гола. Не знаю, нельзя быть столь критичным к любимому клубу
На ветках Барссы его сутки не будет.
Где-нибудь на ветках Роналду и Реала будет ошиваться.
+5
-1
+4
Ответ Шем
Сколько будет 4 (от Реала) + 4 (от Жироны) ? Ответ: 8 (от Баварии).
А сколько будет от Айнтрахта? Ответ 5+5 🤣
+6
-3
+3
Жирона играла на тренировочной базе
+5
-3
+2
надеюсь, что им в ЛЧ попадется РБ Лейпциг в 1/8, они оттуда сразу же вылетят, за такую медленную оборону и дыры, Опенда и Хави Симмонс эти 4 в каждой игре и воткнут. Полузащита вообще оторвана от защиты как будто, связующего звена - цепкого опорника, вообще нет.
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0
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Ответ Yubaba
Ригобер в соседней ветке как раз пишет что-то про мчк и про 4 пропущенных гола. Не знаю, нельзя быть столь критичным к любимому клубу
это больной человек, зачем читать что он пишет?
+1
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+1
Лидеры чемпионата не заметили середняк, ничего удивительного
+1
0
+1
Ответ JENNINGS
Я последний раз коверкал слова футбольных клубов, когда мне было лет 10-11. Ничего, со временем пройдёт. Мне один фиг непонятно, что ты там говоришь с 4 места
Видимо я тоже тебя не понимаю с действующего чемпионского места с тотальным 10-очковым отрывом 🤣 А гордиться временным 4-х очковым отрывом с еще почти половиной сезона это сильно 🤣
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Ответ Гномович!
4+4=Бавария
Внедорожник NIVA 4x4
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Ответ Raindrop Drop Top
Что? 🤣 Атлеты куканили наш риал как хотели и без шансов, каким образом мчк то первый мадридский? Можешь не отвечать, просто схавай и все
Я последний раз коверкал слова футбольных клубов, когда мне было лет 10-11. Ничего, со временем пройдёт.
Мне один фиг непонятно, что ты там говоришь с 4 места
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0
Ответ JENNINGS
Они им проиграли 0:1, но ничего, как «Атлетико» сыграет свой матч, то спокойно оставит их на чистом 4 месте
Что? 🤣 Атлеты куканили наш риал как хотели и без шансов, каким образом мчк то первый мадридский? Можешь не отвечать, просто схавай и все
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Ответ JENNINGS
По четвёрочке от первого мадридского и первого каталонского :)
Вроде матрасы накуканили мчкачников, каким образом мчк первым мадридским стал? 🤣
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Ответ Птюч, Ёж.
это больной человек, зачем читать что он пишет?
Да тут дело в том, что я и не читаю. Просто вижу постоянно его ник в тех местах. Просто минус ставлю и все. Но зрительную память не обманешь)
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Против Мадрида много игроков было травмировано, а тут просто слили сами. Хотя первый соперник принципиальнее, а тут сами опозорились. Даже не знаю, что хуже.
ПС. Набежало неадекватные конечно.
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за 20 лет -
4 гола пропустили 4й раз

и столько ?оvна на ветке,
интересные
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Первый мадридский и первый каталонский доминируют над спотифаем.
+4
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да что ж вы опять напоминаете, дайте им хоть это переварить
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