«Барса» пропустила 4 гола впервые с 0:4 от «Реала» в Кубке Испании в апреле

«Барселона» пропустила 4 гола впервые с матча против «Реала» в Кубке Испании.

Команда Хави дома проиграла «Жироне» (2:4) в 16-м туре .

5 апреля 2023 года «Барса» дома уступила « » (0:4) в ответном полуфинале Кубка Испании.

За последние 20 лет дома в Ла Лиге каталонцы пропускали по 4 гола 4 раза – также от « » (3:4) в 2018-м, и от « » (2:4) и «Валенсии» (2:4) в 2003-м.

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