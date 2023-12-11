«Барса» пропустила 4 гола впервые с 0:4 от «Реала» в Кубке Испании в апреле
«Барселона» пропустила 4 гола впервые с матча против «Реала» в Кубке Испании.
Команда Хави дома проиграла «Жироне» (2:4) в 16-м туре Ла Лиги.
5 апреля 2023 года «Барса» дома уступила «Реалу» (0:4) в ответном полуфинале Кубка Испании.
За последние 20 лет дома в Ла Лиге каталонцы пропускали по 4 гола 4 раза – также от «Бетиса» (3:4) в 2018-м, и от «Депортиво» (2:4) и «Валенсии» (2:4) в 2003-м.
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Ответ: 8 (от Баварии).
4:0 от Реала
4:2 от Жироны
будет 8:2 (от Баварии)
Ничего, на днях посмотрят на своего любимого зрелого португальского фрукта и настроение сразу улучшится 🤓
Где-нибудь на ветках Роналду и Реала будет ошиваться.
Мне один фиг непонятно, что ты там говоришь с 4 места
ПС. Набежало неадекватные конечно.
4 гола пропустили 4й раз
и столько ?оvна на ветке,
интересные