Адиев про 1:1 с «Зенитом»: «Ничья по такой игре – не совсем успех. Набранное очко – движение вперед, но в нашем положении нужно больше»
Адиев про 1:1 с «Зенитом»: ничья по такой игре – не совсем успех.
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев остался недоволен ничьей 1:1 с «Зенитом» в рамках Мир РПЛ.
«В какой‑то мере ничья по такой игре – не совсем успех. В первом тайме к нас было несколько хороших моментов. Все равно есть ощущение, что удача от нас отвернулась немного.
А так набранное очко – это движение вперед. Но в нашем положении нужно больше. Мы обладаем неплохим атакующим потенциалом, у нас есть креативные парни. Но низкая результативность напрягает. Опять чуток не повезло», – сказал Адиев.
