Валенсия – Барселона где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 16 декабря
В субботу, 16 декабря, сыграют Валенсия и Барселона в 17 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Месталья».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Валенсия – Барселона
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости