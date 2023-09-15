Тен Хаг об «МЮ»: «Культуры до прошлого сезона не было, клуб попросил установить стандарты. Речь не о единственной ошибке, а о регулярном переходе границ»
Эрик тен Хаг отметил важность трудовой культуры в «Манчестер Юнайтед».
Ранее Джейдон Санчо был отстранен от работы с основой «Манчестер Юнайтед» после того, как публично отреагировал на критику со стороны главного тренера.
Напомним, вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».
Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.
«Все дело в построении команды, коллективной динамике. Но главное – это команда, она превыше всего. В этом коллективе каждый играет свою роль, и все разные. У игроков разные характеры, и ими нужно управлять. Но команда всегда превыше всего.
Клуб попросил меня – поскольку до моего прихода в прошлом сезоне в команде не было хорошей культуры – установить определенные стандарты. Так что моя работа – контролировать стандарты.
Конечно, речь не о том, что кто-то допустил единственную ошибку. Это полноценный процесс, прежде чем вы придете к определенному результату в отношении строгих границ. Если персонал, игроки или кто бы то ни было регулярно пересекает эти границы, нужно проявить жесткость», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Тен Хаг не стал отвечать про Санчо, не назвал его по имени и заговорил об игре с «Арсеналом»: «Мы заслужили ничью, а могли и выиграть»
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На Оле игроки клали с большим прибором и он это всё молча сглатывал.
Добряк Оле.
Зачем писать «напомним..» и в каждой новости о Санчо вставлять два абсолютно одинаковых абзаца?
У 7Хага был Роналду))))
У 7Хага была возможность вернуть Гринвуда))
У 7Хага была покупка 100 млн Антони)))
У ТенХага чуть сильные"
АХАХХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХААХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
Особенно Челси с Ливерпулем были сильные
Только один святой, а другой рыбак)))
Моур пытался быть жёстким особенно с бездельником погба пока его агент вудварту не пожаловался и португальца слили