Тен Хаг об «МЮ»: «Культуры до прошлого сезона не было, клуб попросил установить стандарты. Речь не о единственной ошибке, а о регулярном переходе границ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг отметил важность трудовой культуры в «Манчестер Юнайтед».

Ранее Джейдон Санчо был отстранен от работы с основой «Манчестер Юнайтед» после того, как публично отреагировал на критику со стороны главного тренера.

Напомним, вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.

«Все дело в построении команды, коллективной динамике. Но главное – это команда, она превыше всего. В этом коллективе каждый играет свою роль, и все разные. У игроков разные характеры, и ими нужно управлять. Но команда всегда превыше всего.

Клуб попросил меня – поскольку до моего прихода в прошлом сезоне в команде не было хорошей культуры – установить определенные стандарты. Так что моя работа – контролировать стандарты.

Конечно, речь не о том, что кто-то допустил единственную ошибку. Это полноценный процесс, прежде чем вы придете к определенному результату в отношении строгих границ. Если персонал, игроки или кто бы то ни было регулярно пересекает эти границы, нужно проявить жесткость», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Тен Хаг не стал отвечать про Санчо, не назвал его по имени и заговорил об игре с «Арсеналом»: «Мы заслужили ничью, а могли и выиграть»

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76 комментариев

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Stretford End
Ответ Evgeny Trifonov
эталонный физрук, потолок в АПЛ это Фулхэм но почему-то тренерует МЮ. На его фоне Оле гроссмейстер и по результатам и по отношению к команде и управлению коллективом
не болтай чепухи.
На Оле игроки клали с большим прибором и он это всё молча сглатывал.
Добряк Оле.
+65
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Айрат Ситдиков
одна ошибка и ты ошибся.
+36
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Mekanych Red Devil
Ответ llolishe
По таблице АПЛ видно
Это про таблицу после 4 туров? Или после первого полноценного сезона, где МЮ стал 3-им?
+24
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ten Hag
Мы строим игру в отдельно взятой команде согласно моей четкой линии, ребята
+11
-2
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Stretford End
Ответ Anton Kortenko
Комментарий скрыт
итоговым местом в таблице
+9
-3
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Ложный Латераль
Весь его образ держится чисто на поддерже от хейтеров Роналду. Ему настолько повезло слить игрока такого масштаба, это как Гнойный выиграл у Оксимирона, заработал такой хайп, что сам начал верить, что он из себя кого представляет. Год уже прошел, вся система М сломана, игры нет, скоро начнёт про травмы ныть, про судей уже давно начал, хотя с Волками отскочил именно из за поддержки судей. Время всё расставит по местам
+12
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liv6
корону на себя надел, падать придется больно
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Anton Kortenko
у нас была какая то *определённые стандарты* и мы её придерживались.
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saynaraboy
Красава Эрик, стандарты установлены, 7-0 от Ливерпуля, 3-6 от Сити
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Хан Сахан
Блин, заминисуйте меня ещё раз, но я снова напишу
Зачем писать «напомним..» и в каждой новости о Санчо вставлять два абсолютно одинаковых абзаца?
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j9k4s6mx67
Ответ Айрат Ситдиков
одна ошибка и ты ошибся.
Постарайся не ошибиться иначе у тебя будут ошибки
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Копатель морей
Ответ Диер Ташкент
И как он был выше Тен Хага, если команда в том сезоне набрала 74 очка против 75 в прошлом? А про отсутствие хорошего опорника, защитника это все правильно. Только вот ты почему то забываешь, что У Оле в атаке были Кавани, Гринвуд, которые на двоих +30 голов забили. У Тен Хага небыло качественного центрфорварда, а Антони оказался ни таким уж хорошим. В итоге результаты оказались равными)
Какая разница сколько очков было, если он был вторым?)))
У 7Хага был Роналду))))
У 7Хага была возможность вернуть Гринвуда))
У 7Хага была покупка 100 млн Антони)))
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Ahmad Munir
Я такого тщеславного тренера как Тен Хаг наверное не видел. В прошлом сезоне, в своём первом матче на Олд Траффорд он стоял в подтрибунном помещении вместе с командами. Команды вышли на поле, тренеры соперника вышли, его штаб уже вышел, а он подождал несколько минут пока трибуны поаплодидируют команде, и - ВЫШЕЛ ОТДЕЛЬНО. Под персональные аплодисменты. В трансляцию попало, как он стоит в подтрибунке один и ждёт. Эталонный позёр. Во время матчей, как увидит, что его показывают, сразу строит позу Ильича - "умный. думает". Тьфу
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Jonny_Evans
Ответ llolishe
По таблице АПЛ видно
В таблицу прошлого сезона посмотри, а по четырем турам рано выводы делать
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Копатель морей
Ответ Диер Ташкент
Так одаренный. У Оле соперники были слабые. У Тен Хага чуть сильные. Легко же это понять) Ты же сам это подтверждаешь
"У Оле соперники были слабые
У ТенХага чуть сильные"
АХАХХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХААХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
Особенно Челси с Ливерпулем были сильные
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Борис Энгельгардт
Ответ Ложный Латераль
Весь его образ держится чисто на поддерже от хейтеров Роналду. Ему настолько повезло слить игрока такого масштаба, это как Гнойный выиграл у Оксимирона, заработал такой хайп, что сам начал верить, что он из себя кого представляет. Год уже прошел, вся система М сломана, игры нет, скоро начнёт про травмы ныть, про судей уже давно начал, хотя с Волками отскочил именно из за поддержки судей. Время всё расставит по местам
тащемта так и есть, если бы не судейский пеналь с волками, сейчас были бы ещё ниже
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Копатель морей
Ответ Манковский
Добро пожаловать в интернет. Можешь поискать записи с тренировочным процессом. Оле тренировал, так тренировал что 3 года никто не мог понять во что он играет.
При Оле играли примерно так же, как сейчас при 7Хаге
Только один святой, а другой рыбак)))
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Stretford End
Ответ Born is the King
Значит при прошлых тренерах МЮ не было стандартов и культуры? Интересное утверждение конечно
Оле был слишком добрым. Это факт.
Моур пытался быть жёстким особенно с бездельником погба пока его агент вудварту не пожаловался и португальца слили
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Pushkin_CR7
Ответ rigobersong
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Стандарты, не стандырты. Это не плюсики собирать на спортсе.
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Jonny_Evans
Ответ sergeipiter
так в прошлом году проиграли слабым командам (на тот момент). а сейчас конкурентам. причем опять ссыкливая игра. играть вторым номером для МЮ это зашквар
Фергюсон то всегда первым номером на Эмирейтс играл)
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ericssons
Он намекает на Санчо, Антони, Гринвуда или Магуайра?
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bdh
Контроллль - это хорошо.
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Aibek Mak
Ладно таблица это только начало чемпионата. Что бросается в глаза у команды нет поставленной игры они не знают что делать в тех или иных ситуациях. У него времени было достаточно чтобы поставить хоть какую то игру , а он про то что все косячники и были ими до его прихода. Хотя он уже не должен про это говорить ибо времени прошло предостаточно
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jzx8
Ответ Evgeny Trifonov
эталонный физрук, потолок в АПЛ это Фулхэм но почему-то тренерует МЮ. На его фоне Оле гроссмейстер и по результатам и по отношению к команде и управлению коллективом
У гвардиолы думаешь дисциплина играет меньшую роль? Тх правильно делает что не дает спуску нарушителям режима, тот же Санчо сколько будет ерундой страдать? Хоть один топ матч он выдал чтобы себе позволять расслабон, да еще и регулярно?
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Feynman
Ответ Born is the King
Значит при прошлых тренерах МЮ не было стандартов и культуры? Интересное утверждение конечно
Какие стандарты при Сульшере могли быть? Там только ленивый ноги не вытирал. Об этом даже футболисты потом вспоминали, что сначала говорил одно, а потом тут же делал послабления. "Все игроки должны приезжать на игры в клубных костюмах". Пару раз съездили, потом кому-то из звезд надоело, тряпка тут же отменила правило. И так во всём.
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