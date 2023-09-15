Тен Хаг об оскорблениях Магуайра: «Неуважительно и неоправданно. Харри этого не заслуживает, он отличный игрок»

Эрик тен Хаг прокомментировал оскорбления в адрес Харри Магуайра.

«Я много раз говорил, что это неуважительно, он этого не заслуживает. Харри – отличный игрок и выдал много замечательных матчей.

Он должен блокировать [критику и оскорбления], продолжая показывать хорошие результаты.

Это неоправданно. У него была отличная карьера, и у него еще все впереди», – сказал тренер « ».

Уже и мама Магуайра заступилась за него – после новой волны хейта. Называет это позором и абьюзом

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