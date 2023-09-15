Тен Хаг об оскорблениях Магуайра: «Неуважительно и неоправданно. Харри этого не заслуживает, он отличный игрок»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал оскорбления в адрес Харри Магуайра.

«Я много раз говорил, что это неуважительно, он этого не заслуживает. Харри – отличный игрок и выдал много замечательных матчей.

Он должен блокировать [критику и оскорбления], продолжая показывать хорошие результаты.

Это неоправданно. У него была отличная карьера, и у него еще все впереди», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Уже и мама Магуайра заступилась за него – после новой волны хейта. Называет это позором и абьюзом

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22 комментария

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Jack Stifferson
Он защищает магавера? теперь холодос будет вингером?
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ericssons
И что же он тогда его на банке маринует? Магуайр должен играть! Их связка с Онаной может стать легендарной.
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Сергей Максимюк
Ответ S100 Winner
Харри сам оскорбляет себя и команду своей нелепой игрой. В золотые времена МЮ таких, как он, даже на расстояние пушечного выстрела к клубу не подпускали
лол, а Джонс и Эванс как тогда попали?)
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Антон Абызов
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Отличный холодильник - белорусский Атлант!)
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Артем Русанов
«Он отличный игрок и поэтому я держу его на банке»
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Отец Абду
Тен Хаг, у тебя и так мало игроков в атакующей линии... Поставь Магуайра в нападение:)

По котировкам букмекерских контор Магуайр считается одним из фаворитов на ЗБ 23-24
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Nikuz Z
Тренеры команд соперников радостно потирают руки! Ещё бы: есть свой игрок в чужой команде!
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Rad0
Пойду поблагодарю свой холодильник
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Muhammad Juraev
Логика у фруктовых отличная 🤣🤣🤣
Тен Хаг критикует Санчо, фанаты кринжа: "Нельзя критиковать игрока открыто 😥"
Тен Хаг хвалит игрока, фруктовые: "Он хвалит игрока", "раз хвалишь так выпускай" 🤣🤣🤣
Бедному тен Хагу из-за них нельзя ни критиковать, ни хвалить 😂
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Budabuda
Ответ ман сити фейк
Он про Санчо и Роналду тоже самое говорил
и про Дехея
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Muhammad Juraev
Ответ Jack Stifferson
Он защищает магавера? теперь холодос будет вингером?
А что он должен делать?!
Если будет критиковать вы же наброситесь на него как в ситуации с Санчо!
Уже человеку ничего нельзя говорить из-за фруктовых...
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