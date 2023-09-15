Тен Хаг об оскорблениях Магуайра: «Неуважительно и неоправданно. Харри этого не заслуживает, он отличный игрок»
Эрик тен Хаг прокомментировал оскорбления в адрес Харри Магуайра.
«Я много раз говорил, что это неуважительно, он этого не заслуживает. Харри – отличный игрок и выдал много замечательных матчей.
Он должен блокировать [критику и оскорбления], продолжая показывать хорошие результаты.
Это неоправданно. У него была отличная карьера, и у него еще все впереди», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Уже и мама Магуайра заступилась за него – после новой волны хейта. Называет это позором и абьюзом
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По котировкам букмекерских контор Магуайр считается одним из фаворитов на ЗБ 23-24
Тен Хаг критикует Санчо, фанаты кринжа: "Нельзя критиковать игрока открыто 😥"
Тен Хаг хвалит игрока, фруктовые: "Он хвалит игрока", "раз хвалишь так выпускай" 🤣🤣🤣
Бедному тен Хагу из-за них нельзя ни критиковать, ни хвалить 😂
Если будет критиковать вы же наброситесь на него как в ситуации с Санчо!
Уже человеку ничего нельзя говорить из-за фруктовых...