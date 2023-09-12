Санчо удалил твит, где назвал ложью слова тен Хага о недостаточном старании на тренировках «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия интернет соцсети Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо удалил твит с критикой в адрес Эрика тен Хага.

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры главный тренер «Юнайтед» объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Футболист написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

Он закрепил эту запись. Сейчас ее нет в соцсети Джейдона.

Сообщалось, что «МЮ» может наказать Санчо за ответ тен Хагу, клуб поддержал тренера. Будущее игрока в команде под вопросом, так как Эрик считает, что вингер подвел его. Санчо и тен Хаг обсудят будущее игрока в «Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Брайтоном», который состоится 16 сентября.

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39 комментариев

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sema mixajlov
Не было никакого твита, это все Антони подделал
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а ты смешной
Что ж ты фраер, сдал назад
+28
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+27
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Андрей Ломакин
Ответ а ты смешной
Что ж ты фраер, сдал назад
Не по масти твит тебе?
+19
-1
+18
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Алекс Мелкумян
Ответ sema mixajlov
Не было никакого твита, это все Антони подделал
Джейдон Санчо: "У него много денег, он может сделать монтаж, заплатить экспертам. Гнилой человек. Но я верю в высшую справедливость. На правом фланге теперь играю я."
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Александр Зубков
Правый фланг МЮ будет бороздить козел отпущения. Прям как в Кельне.
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Stretford End
Ответ sema mixajlov
Не было никакого твита, это все Антони подделал
🤣🤣
+6
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Street Fighter
Приходит пуш с названием: «👎 Санчо сдал назад?»
Что значит «сдал назад»? Он изначально сделал фигню какую-то с этим постом, это детский поступок. А сейчас видимо ситуацию с тренером решил. Ну вот англичанин и признал свою ошибку и удалил этот детский сад, ибо нефиг. Всё правильно. Что знал «сдал назад»???
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Lavinka
Ответ кэпко
Похоже в МЮ кто-то сумел обуздать раздутое эго лысого шарлатана и предъявили за 200кк, потраченых на правый фланг. Так и надо, всех возомнивших себя местным царьком, ставить в рамки, работай с тем, что есть. Профессионал, как Клопп, сделает из кучи навоза бриллиант. А лысые шарлатаны будут устраивать склоки в клубе.
Алё , Санчо купил Сульшер .
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Balt
Он теперь ещё и ссыкло. Твит ведь уже видели люди. Ну ладно. В оффлайне бы вот так не стёр бы. Что сказано то сказано. Думать надо прежде чем слова извергать из своего организма.
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Бенисио Дель Пьеро
Следующий пост Санчо:
"Люблю Тен Хага 😍😍😍
Лучший тренер в мире 😘😘😘
Буду стараться лучше тренироваться, чтобы впечатлить босса 💪🏿💪🏿💪🏿"
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Сэр-НеХер
Что ж ты Санчо сдал назад…
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ParvizLNDRreal
Сейчас окажется, что слова лысого не так поняли. И что Санчо полностью выкладывается на тренировках
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Артур Орловский
Ответ sema mixajlov
Не было никакого твита, это все Антони подделал
и аватарку ему поменял, на фото с Хагом
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Ravshan Babayazov
Ответ а ты смешной
Что ж ты фраер, сдал назад
))))
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Stretford End
Ответ Александр Мариус
дайте тенхагу поработать.
саня, а у тебя всегда одна и та же фраза? 🤣🤣
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Stretford End
Ответ кэпко
Похоже в МЮ кто-то сумел обуздать раздутое эго лысого шарлатана и предъявили за 200кк, потраченых на правый фланг. Так и надо, всех возомнивших себя местным царьком, ставить в рамки, работай с тем, что есть. Профессионал, как Клопп, сделает из кучи навоза бриллиант. А лысые шарлатаны будут устраивать склоки в клубе.
а кого ТХ взял за 200кк на правый фланг?
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Rufatik
Ответ sema mixajlov
Не было никакого твита, это все Антони подделал
И все узнают правду 😂
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кэпко
Ответ Stretford End
а кого ТХ взял за 200кк на правый фланг?
взял спиннера за 100кк, как он окупил вложения?
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Водяра
«Наглая подтасовка твита.»

Джейдон Сергеевич Орлов
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Мертвый
Чел реально думал что он какой-то супер звезда, типа посмотрите что сделаю , но в итоге вся команда была на стороне тренера и наверное потом помнил что никому не нужен(лучше поздно чем никогда)...
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Александр Мариус
дайте тенхагу поработать.
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Крыс Пол
Контрразведка тоталитарного режима Эрика начала зачистку документов.
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Red26
ну что ты фраер сдал назад? не по масти я тебе...(М.Круг)
не знаю,просто вспомнил....🤣🤣🤣
А если серьёзно, то ситуация не очень...,столько денег потрачено на его покупку,а выхлопа-0
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Артём Алиев
Возможно, ТХ, понимая положение вещей, пошёл на мировую
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Игорь Мальцев
Ооох как у автора горяче стало, видимо статья написана в сартире 😆
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