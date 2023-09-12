Санчо удалил твит, где назвал ложью слова тен Хага о недостаточном старании на тренировках «МЮ»
Джейдон Санчо удалил твит с критикой в адрес Эрика тен Хага.
Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры главный тренер «Юнайтед» объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».
Футболист написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».
Он закрепил эту запись. Сейчас ее нет в соцсети Джейдона.
Сообщалось, что «МЮ» может наказать Санчо за ответ тен Хагу, клуб поддержал тренера. Будущее игрока в команде под вопросом, так как Эрик считает, что вингер подвел его. Санчо и тен Хаг обсудят будущее игрока в «Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Брайтоном», который состоится 16 сентября.
Санчо – это всегда проблемы. Со сном, дисциплиной, опозданиями и тренировками
Санчо против Тен Хага – новый конфликт в «МЮ». Что известно?
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Что значит «сдал назад»? Он изначально сделал фигню какую-то с этим постом, это детский поступок. А сейчас видимо ситуацию с тренером решил. Ну вот англичанин и признал свою ошибку и удалил этот детский сад, ибо нефиг. Всё правильно. Что знал «сдал назад»???
"Люблю Тен Хага 😍😍😍
Лучший тренер в мире 😘😘😘
Буду стараться лучше тренироваться, чтобы впечатлить босса 💪🏿💪🏿💪🏿"
Джейдон Сергеевич Орлов
не знаю,просто вспомнил....🤣🤣🤣
А если серьёзно, то ситуация не очень...,столько денег потрачено на его покупку,а выхлопа-0