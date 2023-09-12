Санчо удалил твит, где назвал ложью слова тен Хага о недостаточном старании на тренировках «МЮ»

Джейдон Санчо удалил твит с критикой в адрес Эрика тен Хага.

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» 3 сентября пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры главный тренер «Юнайтед» объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Футболист написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

Он закрепил эту запись. Сейчас ее нет в соцсети .

Сообщалось, что «МЮ» может наказать Санчо за ответ тен Хагу, клуб поддержал тренера. Будущее игрока в команде под вопросом, так как считает, что вингер подвел его. Санчо и тен Хаг обсудят будущее игрока в « » перед матчем с «Брайтоном», который состоится 16 сентября.

Санчо – это всегда проблемы. Со сном, дисциплиной, опозданиями и тренировками

Санчо против Тен Хага – новый конфликт в «МЮ». Что известно?

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS