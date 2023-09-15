Тен Хаг не стал отвечать про Санчо, не назвал его по имени и заговорил об игре с «Арсеналом»: «Мы заслужили ничью, а могли и выиграть»
Эрик тен Хаг не захотел отвечать на вопрос о Джейдоне Санчо.
Полузащитник был отстранен от работы с основой «Манчестер Юнайтед» после того, как публично отреагировал на критику со стороны главного тренера.
Напомним, вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».
Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.
На сегодняшней пресс-конференции тен Хаг не стал отвечать на вопрос о Санчо и вместо этого начал вспоминать игру с «Арсеналом» (1:3).
«Игра закрыта, мы работаем c обратной связью, с полученными данными. Очень хорошо играли с «Арсеналом», замечательно тренировались, отлично проявили себя и заслуживали гораздо большего.
Вы можете видеть наш прогресс против такого хорошего соперника, как минимум мы заслуживали ничью, а могли бы и выиграть», – сказал тренер.
Затем у тен Хага снова спросили про Санчо.
«Я думаю, что все сказано. Так что состав сильный, в хорошем расположении духа и хорошем настроении подходит к новому матчу», – заявил специалист.
Стоит отметить, что во время пресс-конференции тренер не называл Санчо по имени.
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У нас вообще то команда играет лучше чем Барселона времен Хавиньесты!!!
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Ну отменили гол Гарначо и что?
Справедливо же?
А то что Хавертц не попал по мячу с пары метров?
Сака в упор замыкая прострел попал в Онану?
Фол на Хойлунде?
Тогда красную Линделёфу,за то что поднял ногу на уровень лица,в моменте с Нкетиа.
Арсенал играл лучше,моментов создал больше.
Рэшфорд попал,вот и всё что придумал МЮ.
Никакой победой заслуженной,там не пахло.
Может я не объективен?
- "У Антони не должно быть конкурентов ни на поле , ни в раздевалке. Антони - бог, Санчо - лох." подумал Тен Хаг и ответил: "Без комментариев".
По любой статистике Арсенал был лучше, где ничью заслуживали-то?
тебя ветках реала ждут и найти не могут ;)