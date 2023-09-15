Тен Хаг не стал отвечать про Санчо, не назвал его по имени и заговорил об игре с «Арсеналом»: «Мы заслужили ничью, а могли и выиграть»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Эрик тен Хаг не захотел отвечать на вопрос о Джейдоне Санчо.

Полузащитник был отстранен от работы с основой «Манчестер Юнайтед» после того, как публично отреагировал на критику со стороны главного тренера.

Напомним, вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.

На сегодняшней пресс-конференции тен Хаг не стал отвечать на вопрос о Санчо и вместо этого начал вспоминать игру с «Арсеналом» (1:3).

«Игра закрыта, мы работаем c обратной связью, с полученными данными. Очень хорошо играли с «Арсеналом», замечательно тренировались, отлично проявили себя и заслуживали гораздо большего.

Вы можете видеть наш прогресс против такого хорошего соперника, как минимум мы заслуживали ничью, а могли бы и выиграть», – сказал тренер.

Затем у тен Хага снова спросили про Санчо.

«Я думаю, что все сказано. Так что состав сильный, в хорошем расположении духа и хорошем настроении подходит к новому матчу», – заявил специалист.

Стоит отметить, что во время пресс-конференции тренер не называл Санчо по имени.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mario14
В этом туре после поражения от Брайтона его спросят про этот матч, он начнёт рассказывать про Санчо🤣
+59
-5
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Если я буду это игнорировать, то возможно оно исчезнет
+50
-2
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
маринованный огурчик
Ответ damondiamond
как же его достали: вначале про Роналду, потом про Гринвуда, теперь про Санчо, потом про Антони будут спрашивать
чемодан, вокзал, аякс
+42
-10
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Энгельгардт
где прогресс увидеть? тошниловка а не игра
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fbd
Ответ Aleksey Yashin
Если я буду это игнорировать, то возможно оно исчезнет
Если я буду это игнорировать, то, возможно, оно будет продано в январе
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
danilevich
Ответ damondiamond
как же его достали: вначале про Роналду, потом про Гринвуда, теперь про Санчо, потом про Антони будут спрашивать
Чувак, это Юнайтед. Там не до футбола
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Johnie
А я в домике
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
"Если бы забили ещё семь голов Арсеналу, то могли бы выиграть со счётом 8:3 - это было бы самое разгромное поражение Арсенала за последние 10 лет",- добавил тренер МЮ🤣
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Копатель морей
Ответ Борис Энгельгардт
где прогресс увидеть? тошниловка а не игра
Ты чего такое пишешь про игру святого 7Хага?
У нас вообще то команда играет лучше чем Барселона времен Хавиньесты!!!
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Я вижу у МЮ только регресс
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Манковский
Поражение от Арсенала логичное и заслуженное.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Сидоров
Прям как Путин о Навальном)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Today I feel Qatari
Очередное стыдное высказывание. Играть на ничью это разве менталитет МЮ? Тен Хаг с каждой командой из топ-9 в гостях приезжает играть на ничью, а на деле получается это:
https://www.sports.ru/bet/1115442073-myu-pri-ten-xage-proigral-v-8-iz-9-vyezdnyx-matchej-s-sopernikami-iz-t.html
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доминатор3000
Какая победа?
Ну отменили гол Гарначо и что?
Справедливо же?
А то что Хавертц не попал по мячу с пары метров?
Сака в упор замыкая прострел попал в Онану?
Фол на Хойлунде?
Тогда красную Линделёфу,за то что поднял ногу на уровень лица,в моменте с Нкетиа.
Арсенал играл лучше,моментов создал больше.
Рэшфорд попал,вот и всё что придумал МЮ.
Никакой победой заслуженной,там не пахло.
Может я не объективен?
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Kuznetsov
в общем, Санчо в составе не ждите
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
Играть будут от обороны, Брайтон последние игры регулярно возил МЮ лицом об газон. Вся надежда на судей.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Завтра не обыграют Брайтон(что вполне себе ожидаемо, команды по игре на разном уровне сейчас), будут новые отмазки, интересно даже послушать :)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
D Shamrock
"Затем у тен Хага снова спросили про Санчо."
- "У Антони не должно быть конкурентов ни на поле , ни в раздевалке. Антони - бог, Санчо - лох." подумал Тен Хаг и ответил: "Без комментариев".
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хан Сахан
«Заслуживали ничью, а могли и выиграть»
По любой статистике Арсенал был лучше, где ничью заслуживали-то?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ маринованный огурчик
чемодан, вокзал, аякс
В Аякс не возьмут, он оттуда со скандалом уходил. https://sportmail.ru/news/football-foreign/51017948/
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stretford End
Ответ Real_v_dushe
Это комплексы, сам заварил кашу и расхлебать не может. Даже на простой вопрос ответить не может.
не устал ещё тут зависать?
тебя ветках реала ждут и найти не могут ;)
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TravenS
Обидчивый человек однако)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
Ответ Today I feel Qatari
Очередное стыдное высказывание. Играть на ничью это разве менталитет МЮ? Тен Хаг с каждой командой из топ-9 в гостях приезжает играть на ничью, а на деле получается это: https://www.sports.ru/bet/1115442073-myu-pri-ten-xage-proigral-v-8-iz-9-vyezdnyx-matchej-s-sopernikami-iz-t.html
Это другое, ты неправильно воспринимаешь действительность, яйцсносный же сказал: "Очень хорошо играли, замечательно тренировались, отлично проявили себя и заслуживали гораздо большего." А результат это просто Игра закрыта, мы работаем c обратной связью" - кстати, кто объяснит с 7хаговского, что это значит? )))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stretford End
Ответ Real_v_dushe
Нет, конечно, очень интересно и занятно читать про вашего яйцесносного
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Горшенин
Ответ Mykytka
Завтра не обыграют Брайтон(что вполне себе ожидаемо, команды по игре на разном уровне сейчас), будут новые отмазки, интересно даже послушать :)
Будут отмазы в стиле «Хагу не всех дали и прошло недостаточно времени, чтобы футбол поставить»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий