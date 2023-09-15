Эрик тен Хаг не захотел отвечать на вопрос о Джейдоне Санчо.

Полузащитник был отстранен от работы с основой «Манчестер Юнайтед» после того, как публично отреагировал на критику со стороны главного тренера.

Напомним, вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.

На сегодняшней пресс-конференции тен Хаг не стал отвечать на вопрос о Санчо и вместо этого начал вспоминать игру с «Арсеналом» (1:3).

«Игра закрыта, мы работаем c обратной связью, с полученными данными. Очень хорошо играли с «Арсеналом», замечательно тренировались, отлично проявили себя и заслуживали гораздо большего.

Вы можете видеть наш прогресс против такого хорошего соперника, как минимум мы заслуживали ничью, а могли бы и выиграть», – сказал тренер.

Затем у тен Хага снова спросили про Санчо.

«Я думаю, что все сказано. Так что состав сильный, в хорошем расположении духа и хорошем настроении подходит к новому матчу», – заявил специалист.

Стоит отметить, что во время пресс-конференции тренер не называл Санчо по имени.

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